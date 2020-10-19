«Каким был трактор 20 лет назад и какие - сейчас!»: в Беларуси хотят отменить список запрещенных для женщин профессий

В Минтруда планируют отказаться от списка запрещенных профессий для женщин Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уже сейчас список запрещенных для женщин профессий не носит строго запрещающий характер. Но чтобы нанять женщину на работу каменщиком, плотником или бойцом скота, работодателю придется выполнить определенные условия.

- Женщину не возьмут в профессию, только если она действительно с вредными условиями труда. Если аттестация рабочих мест подтверждает, что это рабочее место не вредное и не опасно для здоровья женщины, то, бесспорно, ее возьмут в эту профессию, - заявила в эфире телеканала СТВ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. - Если по списку женщина не может работать водителем большегрузных автомобилей, то есть сегодня факты, когда женщина работает, но работает на современном автомобиле. Мы, прежде всего, работаем с сокращением вредных и опасных условий труда. Скорее всего, в ближайшее время придем к тому, что этот перечень будет отменен.

Также министр рассказала, что есть профессии, в которых представительниц слабого пола единицы. Так, в Belavia две женщины работают вторым пилотом, управляют Boeing.

Как пояснили в Минтруда, к таким изменениям подталкивает сама жизнь, ведь развитие технологий сильно повышает безопасность многих рабочих мест.

- Легко сравнить, каким был трактор 20 лет назад и какие трактора используются сейчас. Конечно, теперь на современных тракторах уже работает много женщин, потому что это совершенно другая техника и другие условия труда. И по другим профессиям сейчас создаются такие условия и такие рабочие места, где женщины могут спокойно работать, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Минтруда.

Напомним, ранее список уже сокращали - в 2014 году из него убрали порядка 70 профессий. Между тем пока вопрос его полной отмены - это только намерение.

- Сейчас мы работаем над тем, чтобы наниматели делали свои рабочие места безопасными, в том числе и для женщин. Чем больше будет таких нанимателей, тем быстрее этот список исчезнет. Как только какая-то отрасль заявит, что все рабочие места соответствуют необходимым техническим нормативам и требованиям для женщин, такая позиция полностью уйдет из списка, - сказали в Минтруда.

Кстати, подобные списки существуют и в соседних постсоветских странах - в России и Украине.

- Причем в России он носит более строгий характер: если профессия есть в данном перечне, то женщина не может на ней работать ни при каких условиях. Документы, позволяющие женщине работать по профессии из данного перечня, в России только готовят, у нас же они вступили в силу в этом году, - рассказал Иван Карчевский, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда.

Собеседник отметил, что инициатива по отмене данного перечня исходит не только от властей, но и от общества: женские негосударственные организации регулярно обращаются в ведомство с предложениями о полной отмене данного документа, так как это позволит женщинам иметь большую свободу в выборе профессии.

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