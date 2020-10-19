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«Одинаковые все люди… Но с мышлением другим»: как по центру Минска 19 октября прошли два очень разных марша пенсионеров

В Минск со всей страны организованно на автобусах приехали военные пенсионеры, чтобы протестовать против "беспредела в стране". В это же время там собрались пенсионеры, поддерживающие перемены. Вот что получилось
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
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Участники провластного митинга собрались возле памятника Ленину.

Участники провластного митинга собрались возле памятника Ленину.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На ветру развеваются красно-белые и красно-зеленые белорусские флаги. Символично, что это единение наблюдается рядом с Красным костелом в Минске. Но стоит подойти чуть ближе - и понятно, что до единства еще далеко. У костела стоят участники уже традиционного протестного «Марша пенсионеров», а мимо них к Дому правительства идут участники с государственной символикой. Случайно или специально - неизвестно. «Верым! Можам! Пераможам!» - бодро скандируют пенсионерки с красно-белыми флагами. Их идейные оппоненты отмалчиваются, но берут количеством - на этот момент у них явное численное преимущество. Причем большинство - мужчины, многие в военной форме.

- А там кто? - останавливает меня прохожий пожилой мужчина, кивая в сторону костела.

- Там другие люди.

- Почему другие? Одинаковые все люди. С мышлением другим.

- А вам чье ближе?

- Я как все хочу - чтобы был мир и покой. Не хочу эту бучу, которая каждые выходные проходит.

- Тогда идите налево.

- А мне интересно. Надо ж посмотреть, и что там, - с этими словами он двинулся в сторону пенсионерок, а я в противоположную, к мужчинам.

«Мы боимся, что скоро перестанут платить пенсию»

Среди собравшихся возле Дома правительства оказалось немного женщин. Группка седовласых дам обсуждает встречу с митингующими возле костела:

- А я ей вот так, - показывает смешную гримасу одна из них. - А она мне: «Тьфу!»

На площади играют патриотические песни о любви к Беларуси, микрофоны ждут ораторов, выше голов реют государственные флаги.

- А вы кто, почему сюда пришли? - интересуюсь у женщин, которым только что подарил по красной гвоздичке обходительный мужчина.

- Мы пенсионеры. Пришли сюда выразить свое мнение и протест против беспредела, который творится в стране, - говорит Инна, одна из них. - Мы боимся, что скоро перестанут платить пенсию нам. Если не будет налогов, какая пенсия будет? Вот призывают к забастовке. А если будет забастовка, то не будет продукции, не будет продукции - не будет налогов…Это чистая экономика, а я экономист, хоть и на пенсии, и хорошо это знаю. Я хорошо помню 90-е годы, когда мои родители перестали получать нормальную пенсию. Они не пережили. А я хочу пережить. Но я не хочу опять нищенствовать.

Большинство участников митинга без военной формы, но выправка у некоторых и без того все еще заметна невооруженным глазом.

Среди участников митинга - заслуженные люди.

Среди участников митинга - заслуженные люди.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А говорят, у нас знакомиться негде женщинам в возрасте - а вот, пожалуйста! Хоть и пенсионеры, а такие бравые, активные, - начинаю я светскую беседу на любимую тему с мужчинами, которые обсуждают рыбалку.

- Конечно! - охотно поддерживают беседу незнакомцы. - Здесь же в основном все военные пенсионеры. Так надо выглядеть. Стараемся.

- Не пить, не курить?

- Ну почему же! Надо просто меру знать, не увлекаться.

«Поздравляю вас с тем, что мы вместе и народ белорусский с нами вместе!»

Прошло уже 20 минут, по второму кругу крутятся патриотические песни про синеокую Беларусь, а ораторов все нет. Продолжаем светские беседы. Из них я узнаю, что народ приехал из разных областей Беларуси, привезли их централизованно на автобусах. Кто-то о поездке знал заранее, а кого-то застали приглашением врасплох.

Военные пенсионеры приехали из разных областей Беларуси.

Военные пенсионеры приехали из разных областей Беларуси.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Где, где… В Минске я, - раздраженно говорит кому-то по телефону женщина у меня за спиной. - На митинге. Сказали надо ехать - и поехала.

В это время веселый мужчина рассказывает, как купил самую длинную удочку, чтобы прицепить к ней флаг:

- Пять метров! Длиннее не было. Эта самая длинная. А флаг маленький. Денег не хватило на больший.

Плакатов у митингующих было немного.

Плакатов у митингующих было немного.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А государственный флаг был в руках у многих.

А государственный флаг был в руках у многих.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наконец к микрофону выходят ораторы. Они не называют своих имен, за исключением военного комиссара Гомельской области полковника Кривоносова. Но говорят понятные всем эмоциональные слова. О том, как важно сохранить мир в стране и не повторить лихие 90-е и разруху.

- Мы хорошо помним, как военному человеку с бело-красно-белой символикой стыдно было появляться в общественных местах. Приходилось прятать глаза от наших граждан, выслушивать их справедливые упреки, - говорит первый оратор и напоминает, что именно Александр Григорьевич Лукашенко в свое время отвел нашу страну от пропасти, возобновил спокойствие и порядок, а белорусская армия стала одной из лучших армий мира. Бело-красно-белый флаг снова вспомнили в связи с тем, что под ним убивали наших соотечественников, а теперь под ним объединилась определенная часть общества, особенно молодежи. Мол, организаторы протестных акций выводят уже на улицы пенсионеров и инвалидов, но до военных им не достучаться, потому что «мы, воины своей страны, верны своему долгу».

Военные пенсионеры - за порядко и стабильность в стране.

Военные пенсионеры - за порядко и стабильность в стране.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Все вместе защитим страну, сделаем ее процветающей. За Беларусь! - завершается речь, и в ответ митингующие кричат: “За Беларусь! Бе-ла-русь! Бе-ла-русь! “

Полковник Кривоносов из Гомеля передает собравшимся привет от трудовых коллективов предприятий - Гомсельмаша, БМЗ, - в которых ему “посчастливилось принять участие в их защите от забастовок”.

Он здоровается с собравшимися четко по-военному: “Здравствуйте, товарищи!” “Здравия желаем…”, - разносится над площадью ответ, как на параде. “О! Мастерство не пропьешь”, - радуется достойному ответу седой военный пенсионер рядом.

Военные пенсионеры возложили цветы к памятнику на площади Победы.

Военные пенсионеры возложили цветы к памятнику на площади Победы.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обе колонны участников двух разных митингов двигались в одном направлении.

Обе колонны участников двух разных митингов двигались в одном направлении.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Поздравляю вас с тем, что мы вместе и народ белорусский с нами вместе! - продолжает полковник Кривоносов. В ответ - троекратное «Ура-а-а!».

Среди собравшихся с каждым таким призывом чувствуется все больше единства. И мужчины рядом уже восхищенно переговариваются: «Молодец полковник! Вот это я понимаю».

Следующие ораторы не менее эмоциональны. Они говорят о том, что не дадут в обиду страну и президента, «нашу святую землю, наши красивые леса, озера, наши реки - все наше богатство, и наших женщин, которых мы клялись защищать, наши семьи». Говорят, что для соотечественников, которых «поманили куском сладкого пирога из-за границы», найдут достойные слова, чтобы образумить их и научить любить родину, хоть это и будет трудно.

«Все равно нас больше!»

«Бе-ла-русь!» - скандируют участники митинга. А в это время площадка возле костела опустела. Несколько женщин, опоздавших ко времени сбора, метнулись ко мне: «А вы не знаете, куда пошли бабушки?» Пытаемся догнать их вместе.

На "Марш пенсионеров" вышли люди подготовленные - с многочисленными плакатами, цветами, многие нарядно одеты.

На "Марш пенсионеров" вышли люди подготовленные - с многочисленными плакатами, цветами, многие нарядно одеты.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ой, нас все равно больше, - говорит энергичная 70-летняя Татьяна, оглядываясь на внушительную толпу перед Домом правительства. - Ну сколько их? Пару сотен. А посмотрите, сколько вчера было? Я ж не знала, что еще и пенсионеры каждый понедельник собираются! Пойду сейчас пройдусь, догоню.

У обычных пенсионеров свой взгляд на армию.

У обычных пенсионеров свой взгляд на армию.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А вы тоже считаете, что мы можем вернуться в 90-е?

- Нормально было в 90-х! Или я хорошо жила. Я инженер-строитель, работала в строительстве. Да, в период развала не хватало чего-то. Но не было нищеты полной! Мы никогда не голодали.

Смелость бабушек - это эмоции до слез.

Смелость бабушек - это эмоции до слез.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- То есть вы за перемены? - А как!? Да вы что! Я сама россиянка. До этого считалось, что белорусы такие тямти-лямти, спокойные, но себе на уме…

- Вы бабушек ищете? - догоняет нас еще одна женщина. - Не видели, как они здесь проходили? Я послушала, что там (кивает в сторону оставшейся позади площади Ленина. - Ред.) говорят. Они даже не вспомнили, что наша экономика - это последнее, что сделал Петр Миронович Машеров. Он так поднял нашу страну…

В отличие от митинга возле Дома правительства, здесь большинство - женщины. Но смелости им не занимать.

В отличие от митинга возле Дома правительства, здесь большинство - женщины. Но смелости им не занимать.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А у вас ашчушчэния как? - неожиданно перебивает наш разговор седой колоритный мужчина.

- А у вас?

- Возбуждение какое-то. Одни там, другие там, - машет он рукой в сторону Дома правительства и в противоположную.

- А бабушки где? - хором спрашиваем мы.

- Они уже за ГУМом. Не догоните. Ехать надо.

Обе мои собеседницы прыгают в автобус и уже на ходу кричат мне: «Нас больше!»

Бабушек с каждым разом все больше на этих маршах.

Бабушек с каждым разом все больше на этих маршах.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И самоиронии им не занимать.

И самоиронии им не занимать.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дискуссия о символике продолжается и здесь.

Дискуссия о символике продолжается и здесь.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У гражданских пенсионеров - мирный посыл.

У гражданских пенсионеров - мирный посыл.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спасибо, бабушки!

Спасибо, бабушки!

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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