Группа из Гомеля Place to be: «Шутим, что украли песню у группы 5’nizza»

Дуэт Place to be мечтают поиграть на дворовых концертах. Кадр видео

Дуэт из Гомеля неожиданно популярен в сети после сатирической песни «За Беларусь». Но его участники Вадим Митько и Владимир Малюков рассказали, что у проекта Plaсe to be 9-летняя история.

- Ваша песенка «За Беларусь» набрала уже 45 тысяч просмотров. И это не считая репостов в соцсетях. Ожидали такой успех?

- Для нас это было неожиданностью. Думали, посмеемся с друзьями и забудем. И вдруг песня стала вирусно распространяться в интернете. Написали ее как прикол, сначала появилась строчка про автозак. А дальше понеслось - весь текст, по сути, составлен из высказываний представителей власти в отношении протестующих.

- От припева вообще никак не отвязаться.

- Просим прощения за это (смеются).

- А как выбрали название «За Беларусь»?

- Когда залили песню на YouTube, нужно было вписать какое-то название. А какое? «Тунеядцы»? И тут вспомнилась самая последняя строчка. Так и решили - «За Беларусь». Отличное же название!

Оказалось, накануне Вадима задерживали после того, как парни выступали на улице. И это вдохновило их на создание нескольких новых вещей.

- Пока работали над песней о событиях в Беларуси, между делом сняли этот шуточный клип для интернета - именно это видео и выстрелило.

- Вас наверняка стали узнавать в Гомеле…

- Было забавно, что Вову в маске узнала женщина на улице (в клипе он тоже в маске). Сказала, что по глазам. А меня в маске - нет, - замечает Вадим.

- А до этого какую музыку вы играли?

- Мы познакомились еще 9 лет назад, - рассказывает Владимир. - Меня покорило, как Вадим играет на губной гармошке - я до этого играл блюз в разных группах. В общем, мы попробовали играть вместе и сразу поняли, что будет интересно. Менялись составы, была у нас даже вокалистка, но и в итоге остались вдвоем.

- Place to be - не самое запоминающееся название.

- Его смысл в том, что нужно жить моментом, здесь и сейчас, - объясняет Вова. - Место, в котором следует быть. На концертах мы любим импровизировать, так что принцип этот как нельзя кстати. Нам нравится дурачиться и на сцене и в жизни.

- Вас, наверное, часто сравнивают с группами 5’nizza и «Бумбокс»? Не задевает?

- Как это может задевать - наоборот, нам даже лестно! Мы и сами шутим в соцсетях: смотрите, белорусы украли песню группы 5’nizza, слушать всем. Думаем, что продолжим сочинять в этой же стилистике.

- Есть разногласия в вашем маленьком коллективе, споры по поводу политизированности песен?

- К счастью, наши взгляды совпадают, мы ведь уже долго вместе. Но, с другой стороны, у нас нет в песнях протестной декларации, как у группы Tor Band из Рогачева.

- Сталкиваетесь с хейтом в интернете?

- Практически нет. Пишут: «О, у вас первая нормальная песня!» Это что получается - остальные все так себе? Многие из тех, кто поддерживает власть, тоже считают эту песню своей - прямо пишут об этом в комментариях. Хотя, может, мы многого не видим, потому что посты с матом на YouTube автоматом попадают в бан (смеются).

- Участвуете в дворовых концертах?

- Раньше довольно часто играли в клубах, в том числе в Минске на блюзовых тусовках. А сейчас, когда оказались вдвоем, решили отказаться от старых песен. Делаем полностью новую программу, и как только наберем песен на полтора часа - продолжим выступать. Очень хочется поиграть на дворовых концертах, это потрясающий формат, там очень благодарные слушатели. Нас зовут в Минск, но мы пока держим паузу. А в Гомеле сейчас в принципе практически нет концертов.

КСТАТИ

«ШЧУЧЫНШЧЫНА-ШЧУЧЫНШЧЫНА…»

Купаловцы Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич на юмористическом YouTube-канале «ЧинЧенЧенел» выпустили стебный ролик на песню «Шчучыншчына». За сутки незатейливый трек в исполнении Елены Желудок (за этим псевдонимом скрывается супруга Михаила - актриса Елена Зуй-Войтеховская) набрал 60 тысяч просмотров! Самое удивительное, что многие восприняли его как реальное прославление этого района на Гродненщине:

«Не трэба мне краёў другіх -

Тут жыць найлепшая награда.

Назвы вёсак лашчаць слых -

Гурнофель, Жалудок і Ляды.

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