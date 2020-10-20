Нельзя публиковать ссылки и фото с логотипом. Что значит признание телеграм-канала Nexta-Live экстремистским

Решение суда подлежит немедленному исполнению – это значит, что за хранение и распространение материалов уже могут привлекать к ответственности Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 20 октября суд признал телеграм-канал «NEXTA-Live» и логотип «NEXTA» экстремистскими материалами. С этого дня за перепечатку фото, видео с логотипом Nexta, репосты с канала могут привлечь к административной ответственности: штраф от 10 до 50 базовых штраф или административный арест.

- Министерству информации Республики Беларусь необходимо включить информационный канал и логотип (цифровой водяной знак) «NEXTA» в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте, - сказано в релизе, опубликованном на сайте Верховного суда.

Почти сразу после появления этой новости канал NEXTA-Live был переименован.

В Главном управлении по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД отметили, что даже если на канале поменяют логотип и проведут ребрендинг, это не станет основанием для исключения их из списка экстремистских материалов.

- Теперь оперативники нацелены на выявление распространителей запрещенной информации. Сил и средств на это хватает. Также милиционеры продолжают собирать материалы, фиксируя факты экстремизма, по другим интернет-ресурсам и телеграм-каналам для их включения в запрещенный список, - добавили в МВД.

Решение суда подлежит немедленному исполнению – это значит, что за хранение и распространение материалов уже могут привлекать к ответственности, но право на обжалование решения у владельцев телеграм - канала остается.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Смотреть и читать можно, но за пересылку наступает ответственность»

- Министерству информации поручено ограничить доступ к ресурсу. Что это значит?

- По процедуре, которая предусмотрена законом, к нему должны заблокировать доступ на территории Беларуси. Но на практике прямых механизмов запрета отдельного телеграм - канала нет, - комментирует юрист и правозащитница Human Constanta Наста Лойко.

- Что, если сотрудники милиции найдут у меня в галерее телефона скачанные фото и видео с этого канала?

- Это можно расценить как хранение экстремистских материалов. За это предусмотрены достаточно серьезные санкции: большие штрафы или административный арест.

- А подписку на канал могут приравнять к хранению информации?

- Формально – нет, классическое хранение – это хотя бы скачанные материалы.

- Если послать другу в личной переписке ссылку на пост или фотографию – это тоже распространение?

- Да, смотреть и читать можно, но за пересылку наступает ответственность. За этим точно сейчас будут более серьезно следить.

- Если фотография с логотипом Nexta опубликована в соцсетях за полгода до того, как его признали экстремистским, это все равно распространение?

- Да, считается, что если к материалам есть публичный доступ (даже если они были опубликованы давно) – прямо сейчас они распространяются.