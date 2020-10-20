Объявлены победители фестиваля рекламы ЛАМА!

В этом году на награды ЛАМА претендовало 226 конкурсных работ. В индустриальную вертикаль было подано 149 работ, в категорийную –77 креативных проектов. Работы белорусских участников оценивало три состава жюри – Большое, агентское и клиентское.
На первом этапе Большое жюри определило лонг-лист конкурсных работ, после чего два состава жюри, агентский и клиентский, независимо друг от друга судили кейсы в двух конкурсных вертикалях – индустриальной и категорийной.
Итак, объявляем победителей!
Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства всех составов жюри, стало AIDA Pioneer.
ГРАН-ПРИ агентского жюри
Работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP
ГРАН-ПРИ клиентского жюри
Работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ
FILM.
В1. ТВ
Золото
работа Матрица (30 секунд), агентство Forte Grey
Серебро
работа МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА_Дедушка, агентство Salmon Graphics
работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer
Бронза
работа Твой второй шанс подключиться! (Йети), агентство Forte grey
работа Заработай уважение_Холодильник, агентство AIDA Pioneer
работа МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА_Папа, агентство Salmon Graphics
работа Карп, агентство AIDA Pioneer
работа Мамам ближе, агентство Salmon Graphics
Шорт-лист
работа Заработай уважение_Стиральная машина, агентство AIDA Pioneer
работа Считалочка, агентство AIDA Pioneer
работа Игрушки, агентство LOGA BIGA
В2. Онлайн
Золото
работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP
Серебро
работа Секретная носочная лаборатория Mark Formelle, Doberman Film
работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer
РАДИО/АУДИО
Р1. Радио/Аудио
Шорт-лист
работа Весь мир вам должен_Америка, агентство Salmon Graphics
работа Раньше и сейчас_свитшот, агентство Salmon Graphics
ПРИНТ
П1. Принт
Бронза
серия работ Светилкин (Включи силы, Включи продуктивность), агентство Not Perfect Minsk
OUTDOOR/INDOOR
Н4. Ambient
Шорт-лист
работа Скользкий пол снаружи, агентство LOGA BIGA
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ
Д3. Фирменный стиль бренда
Бронза
работа Mediacube, агентство AIDA Pioneer
работа Туристический бренд Миорского района, агентство Moloko Creative
Шорт-лист
работа Al Dente, агентство Fabula Branding
Д4. Ребрендинг/Редизайн
Серебро
работа Редизайн бренда польского города Конин, агентство PG Reforming
Д8. Рекламные сувениры и бизнес-подарки
Бронза
работа Полуфабрикат желания, агентство getbob
работа Лужамер, агентство Moloko Creative
Д13. Нейминг
Серебро
работа Dzuba, агентство LOGA BIGA
Д14. Стратегия
Серебро
работа Ясь Белоус, агентство AIDA Pioneer
Бронза
работа MIEDNOWSKI, агентство AIDA Pioneer
ДИЗАЙН УПАКОВКИ
У1. Упаковка продовольственных товаров
Золото
работа Дизайн упаковки для слабоалкогольных коктейлей "Feels", агентство PG Reforming
Серебро
работа Ясь Белоус, агентство AIDA Pioneer
Бронза
работа Bioteca, агентство Fabula Branding
работа Dzuba, агентство LOGA BIGA
работа Редизайн линейки соков, нектаров и морсов объемом 0,2л для бренда "Добрый", агентство PG Reforming
работа Дизайн упаковки для алкогольного напитка "Імбірыч", агентство PG Reforming
DIGITAL
ДЖ2. Интерактивные проекты
Серебро
работа Секреты темноты, агентство getbob
ДЖ3. Пре-роллы
Серебро
работа Матрица (6 секунд), агентство Forte Grey
ДЖ6. Онлайн кампании
Шорт-лист
работа Курочка КЛАВА, агентство Salmon Graphics
ДЖ7. Кампании в социальных медиа
Серебро
работа Сочный лагерь, агентство getbob
Бронза
работа AR_EXPONENTA, агентство RAGOO
ПРОМО И АКТИВАЦИИ
ПА2. Стратегия
Бронза
работа Jameson connects, агентство TDI GROUP
ПА4. Breakthrough on a Budget
Бронза
работа Такси на батарейках, агентство AIDA Pioneer
PR
ПР1. PR-кампании
Золото
работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP
Серебро
работа Такси на батарейках, агентство AIDA Pioneer
ПР3. Digital&Social
Шорт-лист
работа Мими Гаи, агентство LOGA BIGA
EVENT МАРКЕТИНГ
ИМ1. Event маркетинг
Бронза
работа Jameson connects, агентство TDI GROUP
Шорт-лист
работа По городам сквозь историю Казахстана, агентство 4 ИЗМЕРЕНИЕ
МЕДИА
М4. Ambient Media
Бронза
работа Скользкий пол снаружи, агентство LOGA BIGA
М5. Events
Бронза
работа Xiaomi DOBRO, агентство 4 ИЗМЕРЕНИЕ
М6. Digital-платформы
Серебро
работа engAGEd GATE, агентство getbob
М7. Mobile
Бронза
работа Мими Гаи, агентство LOGA BIGA
М9. Direct
Серебро
работа Такси на батарейках, агентство AIDA Pioneer
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ
РК1. Omni-channel кампании
Золото
работа Карп, агентство AIDA Pioneer
Серебро
работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer
РK2. Digital кампании
Шорт-лист
работа "Бизнес-Хватка" Серия бизнес-интервью, агентство TDI GROUP
РK3. Social & Influencer
Серебро
работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer
РK4. Вирусные кампании
Серебро
работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP
РK5. Brand Launch / Re-launch Campaign
Серебро
работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer
РK7. Breakthrough on a Budget
Серебро
работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP
Бронза
работа Пропал карп, агентство AIDA Pioneer
РK9. Креативная стратегия
Серебро
работа engAGEd GATE, агентство getbob
МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЭ1. Маркетинговая эффективность
Золото
работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer
Серебро
работа Карп, агентство AIDA Pioneer
Бронза
работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP
работа Создание бренда и редизайн ТМ "Ляховичок", агентство PG Reforming
Шорт-лист
работа Заряжен на футбол, Parimatch
БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
БК1. Брендированный контент
Бронза
работа YouTube-сериал "Вызов принят", агентство getbob + 36 kadrov production
работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP
работа "Бизнес-Хватка" Серия бизнес-интервью, агентство TDI GROUP
Шорт-лист
работа Мама-мурал, агентство Salmon Graphics
КАТЕГОРИЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬ
Е1. Продукты питания
Золото
работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer
Серебро
серия работ МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА (МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА_Дедушка, МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА_Папа), агентство Salmon Graphics
Бронза
работа Считалочка, агентство AIDA Pioneer
Шорт-лист
работа ТОП. Улыбнись, агентство AIDA Pioneer
работа Dzuba, агентство LOGA BIGA
работа Birtea, агентство Moloko Creative
Е2. Напитки безалкогольные
Шорт-лист
работа Сочный лагерь, агентство getbob
Е3. Алкогольные напитки и слабоалкогольные
Шорт-лист
работа Зімовы дуэт, агентство TDI GROUP
Е8. Товары и услуги для детей
Золото
работа Мамам ближе, агентство Salmon Graphics
Шорт-лист
работа Лужамер, агентство Moloko Creative
Е10. Телекоммуникационные услуги
Золото
работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP
Шорт-лист
серия работ Настоящий Безлимитище+ (Настоящий Безлимитище+ (Верблюд) 20 секунд,
Настоящий Безлимитище+ (Енот) 25 секунд), агентство Forte Grey
работа Матрица (30 секунд), агентство Forte Grey
Е12. Банковские, финансовые, страховые услуги
Серебро
работа "Бизнес-Хватка" Серия бизнес-интервью, агентство TDI GROUP
Е14. Ритейл, общественное питание и e-commerce
Серебро
работа Карп, агентство AIDA Pioneer
Е16. Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий
Серебро
работа Туристический бренд Миорского района, агентство Moloko Creative
Е18. Социальная реклама
Бронза
работа Заработай уважение, агентство AIDA Pioneer
работа Такси на батарейках, агентство AIDA Pioneer
работа Игрушки, агентство LOGA BIGA
Е19. Другие виды товаров и услуг
Шорт-лист
работа Mediacube, агентство AIDA Pioneer
Напомним, что конкурсные работы на ЛАМА принимались только от участников из Беларуси, а награды фестиваля входят в Рейтинг креативности АКМА .