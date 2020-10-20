Объявлены победители фестиваля рекламы ЛАМА!

В этом году на награды ЛАМА претендовало 226 конкурсных работ. В индустриальную вертикаль было подано 149 работ, в категорийную –77 креативных проектов. Работы белорусских участников оценивало три состава жюри – Большое, агентское и клиентское.

На первом этапе Большое жюри определило лонг-лист конкурсных работ, после чего два состава жюри, агентский и клиентский, независимо друг от друга судили кейсы в двух конкурсных вертикалях – индустриальной и категорийной.

Итак, объявляем победителей!

Креативным агентством фестиваля, завоевавшим наибольшее количество наград по итогам судейства всех составов жюри, стало AIDA Pioneer.

ГРАН-ПРИ агентского жюри

Работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP

ГРАН-ПРИ клиентского жюри

Работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

FILM.

В1. ТВ

Золото

работа Матрица (30 секунд), агентство Forte Grey

Серебро

работа МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА_Дедушка, агентство Salmon Graphics

работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer

Бронза

работа Твой второй шанс подключиться! (Йети), агентство Forte grey

работа Заработай уважение_Холодильник, агентство AIDA Pioneer

работа МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА_Папа, агентство Salmon Graphics

работа Карп, агентство AIDA Pioneer

работа Мамам ближе, агентство Salmon Graphics

Шорт-лист

работа Заработай уважение_Стиральная машина, агентство AIDA Pioneer

работа Считалочка, агентство AIDA Pioneer

работа Игрушки, агентство LOGA BIGA

В2. Онлайн

Золото

работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP

Серебро

работа Секретная носочная лаборатория Mark Formelle, Doberman Film

работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer

РАДИО/АУДИО

Р1. Радио/Аудио

Шорт-лист

работа Весь мир вам должен_Америка, агентство Salmon Graphics

работа Раньше и сейчас_свитшот, агентство Salmon Graphics

ПРИНТ

П1. Принт

Бронза

серия работ Светилкин (Включи силы, Включи продуктивность), агентство Not Perfect Minsk

OUTDOOR/INDOOR

Н4. Ambient

Шорт-лист

работа Скользкий пол снаружи, агентство LOGA BIGA

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН И БРЕНДИНГ

Д3. Фирменный стиль бренда

Бронза

работа Mediacube, агентство AIDA Pioneer

работа Туристический бренд Миорского района, агентство Moloko Creative

Шорт-лист

работа Al Dente, агентство Fabula Branding

Д4. Ребрендинг/Редизайн

Серебро

работа Редизайн бренда польского города Конин, агентство PG Reforming

Д8. Рекламные сувениры и бизнес-подарки

Бронза

работа Полуфабрикат желания, агентство getbob

работа Лужамер, агентство Moloko Creative

Д13. Нейминг

Серебро

работа Dzuba, агентство LOGA BIGA

Д14. Стратегия

Серебро

работа Ясь Белоус, агентство AIDA Pioneer

Бронза

работа MIEDNOWSKI, агентство AIDA Pioneer

ДИЗАЙН УПАКОВКИ

У1. Упаковка продовольственных товаров

Золото

работа Дизайн упаковки для слабоалкогольных коктейлей "Feels", агентство PG Reforming

Серебро

работа Ясь Белоус, агентство AIDA Pioneer

Бронза

работа Bioteca, агентство Fabula Branding

работа Dzuba, агентство LOGA BIGA

работа Редизайн линейки соков, нектаров и морсов объемом 0,2л для бренда "Добрый", агентство PG Reforming

работа Дизайн упаковки для алкогольного напитка "Імбірыч", агентство PG Reforming

DIGITAL

ДЖ2. Интерактивные проекты

Серебро

работа Секреты темноты, агентство getbob

ДЖ3. Пре-роллы

Серебро

работа Матрица (6 секунд), агентство Forte Grey

ДЖ6. Онлайн кампании

Шорт-лист

работа Курочка КЛАВА, агентство Salmon Graphics

ДЖ7. Кампании в социальных медиа

Серебро

работа Сочный лагерь, агентство getbob

Бронза

работа AR_EXPONENTA, агентство RAGOO

ПРОМО И АКТИВАЦИИ

ПА2. Стратегия

Бронза

работа Jameson connects, агентство TDI GROUP

ПА4. Breakthrough on a Budget

Бронза

работа Такси на батарейках, агентство AIDA Pioneer

PR

ПР1. PR-кампании

Золото

работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP

Серебро

работа Такси на батарейках, агентство AIDA Pioneer

ПР3. Digital&Social

Шорт-лист

работа Мими Гаи, агентство LOGA BIGA

EVENT МАРКЕТИНГ

ИМ1. Event маркетинг

Бронза

работа Jameson connects, агентство TDI GROUP

Шорт-лист

работа По городам сквозь историю Казахстана, агентство 4 ИЗМЕРЕНИЕ

МЕДИА

М4. Ambient Media

Бронза

работа Скользкий пол снаружи, агентство LOGA BIGA

М5. Events

Бронза

работа Xiaomi DOBRO, агентство 4 ИЗМЕРЕНИЕ

М6. Digital-платформы

Серебро

работа engAGEd GATE, агентство getbob

М7. Mobile

Бронза

работа Мими Гаи, агентство LOGA BIGA

М9. Direct

Серебро

работа Такси на батарейках, агентство AIDA Pioneer

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ

РК1. Omni-channel кампании

Золото

работа Карп, агентство AIDA Pioneer

Серебро

работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer

РK2. Digital кампании

Шорт-лист

работа "Бизнес-Хватка" Серия бизнес-интервью, агентство TDI GROUP

РK3. Social & Influencer

Серебро

работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer

РK4. Вирусные кампании

Серебро

работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP

РK5. Brand Launch / Re-launch Campaign

Серебро

работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer

РK7. Breakthrough on a Budget

Серебро

работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP

Бронза

работа Пропал карп, агентство AIDA Pioneer

РK9. Креативная стратегия

Серебро

работа engAGEd GATE, агентство getbob

МАРКЕТИНГОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МЭ1. Маркетинговая эффективность

Золото

работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer

Серебро

работа Карп, агентство AIDA Pioneer

Бронза

работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP

работа Создание бренда и редизайн ТМ "Ляховичок", агентство PG Reforming

Шорт-лист

работа Заряжен на футбол, Parimatch

БРЕНДИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ

БК1. Брендированный контент

Бронза

работа YouTube-сериал "Вызов принят", агентство getbob + 36 kadrov production

работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP

работа "Бизнес-Хватка" Серия бизнес-интервью, агентство TDI GROUP

Шорт-лист

работа Мама-мурал, агентство Salmon Graphics

КАТЕГОРИЙНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Е1. Продукты питания

Золото

работа Время Рень, агентство AIDA Pioneer

Серебро

серия работ МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА (МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА_Дедушка, МОРОЖЕНОЕ ВСЕХНЕГО ДЕТСТВА_Папа), агентство Salmon Graphics

Бронза

работа Считалочка, агентство AIDA Pioneer

Шорт-лист

работа ТОП. Улыбнись, агентство AIDA Pioneer

работа Dzuba, агентство LOGA BIGA

работа Birtea, агентство Moloko Creative

Е2. Напитки безалкогольные

Шорт-лист

работа Сочный лагерь, агентство getbob

Е3. Алкогольные напитки и слабоалкогольные

Шорт-лист

работа Зімовы дуэт, агентство TDI GROUP

Е8. Товары и услуги для детей

Золото

работа Мамам ближе, агентство Salmon Graphics

Шорт-лист

работа Лужамер, агентство Moloko Creative

Е10. Телекоммуникационные услуги

Золото

работа VOKA SMARTFAKE, агентство TDI GROUP

Шорт-лист

серия работ Настоящий Безлимитище+ (Настоящий Безлимитище+ (Верблюд) 20 секунд,

Настоящий Безлимитище+ (Енот) 25 секунд), агентство Forte Grey

работа Матрица (30 секунд), агентство Forte Grey

Е12. Банковские, финансовые, страховые услуги

Серебро

работа "Бизнес-Хватка" Серия бизнес-интервью, агентство TDI GROUP

Е14. Ритейл, общественное питание и e-commerce

Серебро

работа Карп, агентство AIDA Pioneer

Е16. Туризм и индустрия гостеприимства, брендинг территорий

Серебро

работа Туристический бренд Миорского района, агентство Moloko Creative

Е18. Социальная реклама

Бронза

работа Заработай уважение, агентство AIDA Pioneer

работа Такси на батарейках, агентство AIDA Pioneer

работа Игрушки, агентство LOGA BIGA

Е19. Другие виды товаров и услуг

Шорт-лист

работа Mediacube, агентство AIDA Pioneer

Напомним, что конкурсные работы на ЛАМА принимались только от участников из Беларуси, а награды фестиваля входят в Рейтинг креативности АКМА .