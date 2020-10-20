Акция военных пенсионеров, «Партизанский марш», ущерб в 900 тысяч из-за протестов и ультиматум Тихановской: события 12-19 октября

На акции военные пенсионеры говорили, что все вместе мы защитим страну и сделаем ее процветающей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Высказывания об «уличных бандитах» и новые ректоры вузов

20 октября Александр Лукашенко назначил трех новых ректоров. Недавно он говорил, что сменит руководителей вузов. Ректором МГЛУ стала Наталья Лаптева, которая до этого возглавляла факультет немецкого языка университета. Руководителем БГУКИ стала Наталья Карчевская - первый замминистра культуры, а новый ректор БрГТУ - Александр Баханович (экс-проректор по учебной работе БНТУ).

Прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире СТВ рассказал про ущерб экономике Минска из-за послевыборных протестов. По его словам, убытки бюджета города и коммунальных служб с 9 августа по сегодняшний день - 900 тысяч рублей. Часть этой суммы относится «в том числе и к действиям, которые квалифицируются как уголовные преступления».

Начальник ГУБОПиК МВД Николай Карпенков дал несколько интервью на прошлой неделе. Он высказался о протестующих телеканалу «Беларусь 1».

- Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в процессе, я никогда не встречал. Но мы верим в гуманность закона. Мы их задержим. Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок.

Упомянул глава ГУБОПиК и «бандитов с пистолетами», которые захватили транспортные средства, чтобы потом таранить ими ОМОН.

- Это было нужно для того, чтобы было много крови и жертв. Чтобы потом ответственность за все возложить на милицию… На улице сейчас остались только уличные бандиты. И они никогда не поймут по-хорошему. Они перекрасились и хотят на социальных лифтах подняться и стать полевыми командирами или депутатами, полномочиями которых обещает наделить щедро Тихановская. Уличные бандиты просто хотят денег заработать, - подчеркнул Карпенков.

Начальник ГУБОПиК МВД Николай Карпенков высказался о протестующих. Фото: кадр видео Беларусь 1

Высказывался на канале СТВ и командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

- До стелы предшествовала ситуация такая, как попытка захватить урны с бюллетенями, вытащить на Октябрьскую площадь, были такие призывы в телеграм-каналах, и посчитать при свете фонарика. Очень интересные и смешные вещи, - сказал Балаба.

Военные пенсионеры заявили, что они против беспредела в стране, а сторонники перемен выходили на «Партизанский марш»

Большой воскресный марш сторонников перемен назвали «Партизанским». Проходил он на Партизанском проспекте столицы. Около универмага «Беларусь» очевидцы слышали выстрелы, позже в милиции подтвердили: стреляли в воздух. По данным МВД, 18 октября в стране во время протестных акций задержали 280 человек.

«Партизанский марш» сторонников перемен прошел по столичному Партизанскому проспекту. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу же, 17 октября, утром в минском районе Уручье стартовал автопробег под красно-зелеными флагами и лозунгом «За единую Беларусь». В интервью госканалам участники автопробега говорили, что не позволят разрушить страну. Колонна поехала в Витебск.

А в понедельник у Дома правительства собралось несколько сотен военных пенсионеров, которые высказали поддержку властям и заявили протест беспределу. Они выступали с лозунгом «Не разрывайте Беларусь». Также участники мероприятия заявили, что сторонников Александра Лукашенко и стабильности в стране - большинство. И отмечали: опасаются они того, что при смене власти им перестанут выплачивать пенсии.

В субботу в Минске проходили и протестные акции. Так, женщины вышли на марш, где колонной прошлись по проспекту Независимости. Позже устроили демарш - по одной или несколько человек прогуливались с цветами - без флагов и лозунгов. Женские марши в эту субботу прошли без задержаний.

15 суток журналистам за работу

На марше студентов в прошлую субботу были задержаны несколько десятков человек. Студенческий марш проходил в первой половине дня в субботу. Молодые люди пошли от МГЛУ. Именно на студенческом марше задержали и нескольких журналистов, которые освещали акцию: была задержана журналистка onliner.by Дарья Спевак, фотограф Вадим Замировский и видеограф Всеволод Зарубин - они снимают для БелаПАН и ТUT.BY.

Работавших на массовых акциях журналистов на днях снова задерживали, а затем присудили им от 13 до 15 суток. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник журналистов судили по двум статьям - за неповиновение милиции и участие в массовых мероприятиях. Рассматривали и дела Артема Майорова (журналиста газеты «Белорусы и рынок») и Алеся Любенчука, который снимает для «Белсата». Дарья получила 13 суток, остальные журналисты - 15 суток. Обвинения в протоколах у всех похожие: «принимали активное участие в митинге, на неоднократные призывы покинуть место отвечали отказом».

Артема Майорова задержали после обеда в воскресенье, когда он шел из редакции работать на акцию.

- Я увидел на перекрестке милицейские автомобили и решил обойти их стороной. Услышал, как меня подзывает сотрудник ОМОН: «Эй-эй, иди сюда». Ко мне подошли два человека, взяли под руки. Я сразу сообщил, что я журналист, у меня есть редакционное задание, на мне есть жилет, есть удостоверение. Никакого неподчинения я не оказывал, - рассказывал в суде Артем.

Оператора «Белсата» Алеся Любенчука задержали в его номере в гостинице «Турист». Из протокола, который зачитала судья Живица, известно, что сотрудники ГУБОПиК проверяли информацию о том, что в одном из номеров этой гостиницы проходит неразрешенная съемка, трансляция онлайнов и стримов.

1 октября Белорусская ассоциация журналистов и редакции СМИ призвали прекратить преследование журналистов. БАЖ сообщает, что 20 октября получили ответ из Мининформации. Госорган «предпринимает возможные усилия по урегулированию ситуаций с имевшими место задержаниями журналистов различных СМИ во время проведения несанкционированных массовых мероприятий», - цитирует БАЖ ответ за подписью министра информации Игоря Луцкого.

Тихановская поставила властям ультиматум, а оппозиционерам меняют меру пресечения после выхода из СИЗО КГБ

13 октября Светлана Тихановская поставила властям ультиматум, который назвала народным. Если требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы, - говорится в ее телеграм-канале. - Начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

Требования у Тихановской стандартные: Александр Лукашенко должен уйти с поста президента, политзаключенные - быть выпущены, а насилие на улицах - прекратиться. Срок, до которого Тихановская призывает выполнить условия, 25 октября.

Тем временем 16 октября Следственный комитет подтвердил, что Светлану Тихановскую объявили в межгосударственный розыск. СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. Следствие считает, что Тихановская призывала к действиям, направленным на причинение вреда национальнои безопасности республики - через СМИ или интернет.

11 октября из СИЗО КГБ вышел политолог, бизнесмен и активист штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский - ему изменили меру пресечения на домашний арест. На прошлой неделе Юрий Воскресенский дал два интервью на ОНТ. А позже - большое интервью ТUT.BY. Кроме прочего, он рассказал о встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных движений.

Политолог Юрий Воскресенский рассказал в нескольких интервью о встрече оппозиционеров, находящихся в СИЗО КГБ, с Александром Лукашенко. Фото: кадр видео ОНТ

- Диалог со всеми участниками был на равных. Только один участник встречи постоянно хамил, Тихановский. Он хамил несколько часов, пока президент не успокоил его своей аурой, - заявил порталу Воскресенский.

Вместе с Воскресенским вышел и директор компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич. Вскоре меру пресечения изменили еще нескольких заключенным - медиатору Лилии Власовой, политтехнологу Виталию Шклярову и адвокату Илье Салею. Все они встречались в СИЗО КГБ с Лукашенко.

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