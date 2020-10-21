«Сначала косячим, потом исправляем ошибки»: чего ждать от ретроградного Меркурия, уже третьего в 2020

Меркурий отвечает за ум, интеллект и образ мышления. А еще за связи, коммуникацию и посредничество. Фото: архив КП

О ретроградном Меркурии наслышаны многие: даже люди, далекие от астрологии, наверняка встречали шутки об этом «кошмарном» периоде. Считается, что ретроградный Меркурий вносит в нашу жизнь хаос, беспорядок. В это время у нас все идет наперекосяк, не ладится работа и личная жизнь. И вот астрологи вновь советуют «пристегнуть ремни»: 2020-й и без того был сложным, а тут с 14 октября начался третий ретроградный Меркурий - последний в этом году.

Все планеты Солнечной системы движутся вокруг Солнца. Но астрологи смотрят на происходящее в космосе не с позиции Солнца, а с позиции Земли. И время от времени кажется, что небесное тело движется в обратном направлении. С Земли это выглядит так, будто планета шла по своей траектории, затем вдруг остановилась и стала пятиться в обратную сторону.

Оптическая иллюзия возникает из-за того, что небесные тела хоть и движутся в одном направлении, но находятся на разном расстоянии от Солнца и орбиты у них разного диаметра. Поэтому они завершают круг с разной скоростью. Период, когда планета движется в обратную сторону, называется ретроградным.

Ретроградной может быть любая планета. Но чаще всего мы слышим про Меркурий. Дело в том, что он быстрее всего делает оборот вокруг Солнца - по нескольку раз за год. Астрологи считают, что чем чаще планета бывает ретроградной, тем более влиятелен этот период.

Фото: pixabay.com

«Будьте готовы к обидам до слез, но и к тому, что включатся расчет и аналитика на тему денег».

Период третьего в 2020-м ретроградного Меркурия продлится с 14 октября по 4 ноября, а полное завершение петли продолжится до 19 ноября. Как этот период повлияет на нашу жизнь? Об этом «Комсомолке» рассказала Людмила Полякова, астролог и основатель школы «Астромир - Новое время».

- В первую очередь Меркурий отвечает за ум, интеллект и образ мышления, а во вторую - за связи, коммуникацию и посредничество. Именно в этих сферах его влияние будет наиболее ощутимо. Когда Меркурий движется по прямой, мы суетимся, принимаем решения, достигаем результатов, а наша энергия направлена извне. Когда планета разворачивается - приходит время остановиться, успокоить возбужденный ум и развернуться к себе. В свой ретроградный период Меркурий будто предлагает нам: выдохни! И если человек сопротивляется и еще больше напрягается по «меркурианским» делам - они начинают рушиться. Встречи откладываются, бумаги не подписываются или вовсе теряются, техника ломается, самолеты задерживаются и так далее.

По словам астролога, сейчас нам предстоит пережить 3-недельный период активной ретроградности Меркурия - до 4 ноября. А затем еще 2 недели исправлять возможные косяки - до 19 ноября.

Астролог Людмила Полякова

- Последняя ретроградность Меркурия в 2020-м пройдет в знаке Скорпиона и Весов. К чему готовиться?

- Апогей ретроградности Меркурия случится 25 октября, когда он соединится с Солнцем в 3-м градусе Скорпиона. Это придаст планете силу для поистине скорпионьих проделок. А с 28 октября по 11 ноября Меркурий будет в знаке Весов. Это вернет нас к выяснению отношений, старым обидам, письмам к бывшим или встречам со старыми знакомыми. Кстати, хороший период высказать им все, что накопилось.

Характер ретроградного Меркурия зависит от того, по какому знаку Зодиака проходит его транзит. В этот раз основная часть придется на Скорпиона - водный и беспокойный знак. Ему свойственны эмоции, переживания, зависть, обиды, страсти, безумие, сила и целеустремленность. Но при этом для него характерны расчетливость и сообразительность. Меркурий в Скорпионе станет особенно глубоким, въедливым и подозрительным, с изрядной долей сарказма. Нас будет тянуть покопаться в своем внутреннем мире, пообщаться с психологом или с друзьями за бокалом вина.

Будьте готовы к обидам до слез и агрессии в ответ. Ревности и провокациям со стороны окружения. Может неожиданно возрасти интерес к мрачным сериалам и книгам. Впрочем, есть и позитив: включатся расчет и аналитика на тему денег. Где их взять? Как лучше распорядится? На эти вопросы появятся ответы. Также в этот период могут найтись давно потерянные документы или объявиться старые знакомые. Возникнет желание освежить в памяти какие-то прежде полученные знания. Но на этом, пожалуй, плюсы заканчиваются.

«Самое время подходить ко всему осознанно»

Людмила Полякова отмечает: ретроград заденет не всех. Особенно сильно он повлияет на те знаки зодиака, у которых в натальной карте Меркурий - активная планета. Такие люди будут постоянно ошибаться, неадекватно реагировать и медленно соображать. Поэтому мудрое решение в это время - пересмотреть свой график и убрать их него все важные и новые дела. А вместо того чтобы нервничать и пытаться смягчить удары - лучше отступить и проявить осмотрительность.

Разумеется, нельзя остановить привычный ход жизни больше чем на 3 недели. Но можно оградить себя от лишней суеты, нервотрепки и множества мелких неприятностей. Ведь важна не проблема, а то, что мы о ней думаем. Поэтому не стоит откладывать все дела и пережидать в уголочке, пока Меркурий развернется вновь. Нужно поменять образ мыслей, «обновить файлы». Сейчас самое время подходить ко всему крайне осознанно, перепроверять свои чувства и мысли, ведь по законам Вселенной именно качество мыслей притягивает к нам соответствующие события.

Сейчас нам предстоит пережить 3-недельный период активной ретроградности Меркурия - до 4 ноября. А затем еще 2 недели исправлять возможные косяки - до 19 ноября Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НА ЗАМЕТКУ

Не начинайте проекты и вовремя платите по счетам!

Узнали у астролога, как лучше действовать в этот не самый благоприятный период, когда речь идет о личной жизни или работе.

Что стоит сделать в период ретроградного Меркурия?

- Завершить начатые дела: велика вероятность наилучшего исхода.

- Выезжать заранее, так как возможны трудности с передвижением. Помните: из-за непредвиденных проволочек любое дело может занять больше времени, чем планировалось.

- Вовремя оплачивать счета, пополнять баланс мобильной связи и интернета. Замечено, что люди чаще забывают об этом именно в период ретрограда. Желательно не упускать из виду важные документы, письма, книги, потому что они имеют гораздо больше шансов затеряться.

- Быть предельно внимательными за рулем: в это время управление машиной требует предельной собранности и аккуратности.

Какие дела отложить и чего лучше не делать?

- Не начинать новые проекты.

- Не подписывать документы, ведь Меркурий связан с договоренностями. А они в этот период имеют тенденцию срываться либо претерпевать серьезные изменения. Также нежелательно заключать сделки, особенно крупные. Ведь любая сделка подразумевает договоренность - устную или письменную.

- Не приобретать средства коммуникации - телефоны, модемы, компьютеры. Проблемы с ними не заставят себя ждать. В период ретроградного Меркурия склонна выходить из строя и ранее приобретенная техника. Не стоит немедленно чинить ее - неполадки либо не удастся устранить, либо они будут возникать снова и снова. Эти проблемы успешно разрешатся, когда Меркурий вернется к прямому движению. Также лучше отложить подключение интернета, смену провайдера или оператора мобильной связи. Желательно сократить до минимума количество поездок - все равно они будут не слишком удачными.

- Не покупать автомобиль. Это действие уже на совести Марса, который сейчас тоже ретроградный. Поэтому покупку лучше отложить до 14 ноября, пока он не развернется.

- Не отправлять посылки, грузы и важную корреспонденцию: скорее всего, они не будут доставлены в срок, если вообще дойдут до адресата.

КСТАТИ

А тем, чья работа связана со СМИ или литературой, можно только искренне посочувствовать. Все пойдет наперекосяк: авторы будут задерживать материалы, типографии - срывать сроки, компьютеры - сбоить. Список возможных злоключений можно продолжать до бесконечности. Вариантов выхода из ситуации всего два: срочно уходить в отпуск или набраться терпения и спасаться юмором.

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