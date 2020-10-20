Адвокат Ильи Салея о домашнем аресте: «Илья не может пользоваться связью и интернетом, а еду передает мама»

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Бывшему адвокату Марии Колесниковой Илья Салею изменили меру пресечения.

- Илья находится у себя дома под домашним арестом с вечера пятницы, 16 октября. В этот день нам в конце рабочего дня позвонил следователь. Сказал, что принято решение об изменении меры пресечения - с содержания под стражей на домашний арест. Я поехал и забрал Илью. В полседьмого вечера он вышел из СИЗО на улице Володарского и в семь часов он уже находился дома, - рассказал «Комсомолке» Василий Салей, отец и адвокат Ильи Салея.

- Как себя чувствует Илья - физически, морально?

- Чувствует себя нормально. Отмылся, отъедается. Со сном в СИЗО проблем особых не было, насколько я понимаю. Режим там был довольно стандартный. Сейчас он дома: пишет, думает, читает. В последний раз, когда я был у него, на столе лежала книга «Полет над гнездом кукушки» (роман Кена Кизи. - Ред.). Илья живет один.

- Можно ли ему читать новости в интернете, разговаривать по телефону?

- В отношении его применены практически все ограничительные меры, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом. Он не может пользоваться связью, в том числе интернетом. Он не может выходить из квартиры. Регулярно проводятся проверки - находится ли он дома. Я, как адвокат, могу его навещать и с ним разговаривать. Мама Ильи только готовит и передает через меня еду, продукты.

- А как его здоровье?

- Медицинское обследование он не проходил. Но на первый взгляд каких-либо последствий его полуторамесячное пребывание в СИЗО не имело.

- Как он описывает время, проведенное в СИЗО?

- Каких-то жалоб не было. Отношение было вполне уважительное. Сотрудники изолятора к нему обращались на вы, хотя он был одним из самых молодых в камере.

- А письма Илья получал?

- Очень много писем получал. Несколько сотен, потому что писали не только родственники. Многие поддерживали. Домой принес целый мешок писем.

- Для вас было неожиданно, что ему изменили меру пресечения?

- Я, как его защитник, считаю, что в его действиях вообще нет состава преступления, и уголовное дело должно быть прекращено. Мы будем и дальше добиваться прекращения уголовного преследования в отношении Ильи. В настоящее время нами подана жалоба на отклоненное ходатайство о прекращении уголовного дела. Сейчас мы ждем результатов рассмотрения этой жалобы. Илью обвиняют по части 3 статьи 361 УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Напомним, Илья Салей, Виталий Шкляров и Лилия Власова, которым изменили меру пресечения, встречались с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

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