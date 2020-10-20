Адвокат Виталия Шклярова: «В приватной беседе с президентом он попросил организовать встречу с мамой»

Политтехнолог Виталий Шкляров и его адвокат Антон Гашинский. Фото: из личного архива Гашинского

Вышел из СИЗО политтехнолог Виталий Шкляров, которого задержали в конце июля этого года. Напомним, Шклярову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Минимальное наказание по этой части статьи - штраф, максимальное - лишением свободы до трех лет.

- Виталий вышел из СИЗО на улице Володарского. Ему была изменена мера пресечения на домашний арест. Однако вчера по нашему ходатайству мера пресечения была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас Виталий находится в Минске вместе со своей мамой, помогает ей пройти сложное лечение, будет поддерживать ее, потому что у нее онкология, - рассказал «Комсомолке» адвокат Виталия Антон Гашинский.

- Он же переболел коронавирусом. Как он себя чувствует?

- Он будет параллельно, я надеюсь, заниматься, в том числе, и своим здоровьем.

- Вы ожидали, что Виталия выпустят из СИЗО?

- После встречи с президентом в СИЗО КГБ Виталий очень рассчитывал на то, что его отпустят. Потому что у него была приватная беседа с президентом, на которой он попросил у президента, чтобы ему организовали встречу с мамой, потому что она тяжело больна.

Встреча с мамой у Виталия была трогательной.

- Мама просто рыдала. Они сидели и много говорили, - рассказал адвокат.

По словам Гашинского, они будут продолжать настаивать на прекращении уголовного преследования в отношении Виталия.

Как писала "Комсомолка, у Виталия нашли антитела к коронавирусу. Заболел политтехнолог в СИЗО 8 сентября. Как рассказывал адвокат Шклярова, у него были признаки коронавируса: потеря вкуса и обоняния, температура. Первые три дня ему было очень тяжело. Несмотря на его состояние, ему не делали рентген-снимок, не проводили тест на коронавирус. Тест ему провели после публикации в СМИ. Второй тест подтвердил наличие антител к коронавирусу, то есть Виталий уже переболел. Виталий очень сильно похудел за время болезни.

Напомним, Илья Салей, Виталий Шкляров и Лилия Власова, которым изменили меру пресечения, встречались с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Адвокат Ильи Салея о домашнем аресте: «Илья не может пользоваться связью и интернетом, а еду передает мама»

Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с Виктором Бабарико и членами Координационного совета

Воскресенский: «Лукашенко на встрече в СИЗО КГБ пообещал, что это его последний президентский срок»