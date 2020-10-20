Лилия Власова после освобождения из СИЗО общается только с мужем и адвокатами

У Лилии Владимировны боевой настрой. Фото: Телеграм-канал Координационного совета

Изменили меру пресечения на домашний арест и члену президиума Координационного совета Лилии Власовой. Это подтвердил «Комсомолке» ее адвокат Андрей Николаев. Напомним, известного белорусского юриста и медиатора Лилию Власову Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля задержал 31 августа. Как сообщал Координационный совет, она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. Освободили ее 16 октября.

- Заключение под стражу на протяжении 47 дней сказывается на моральном и физическом состоянии человека. Дома стены лечат, - говорит адвокат.

По его словам, Лилия Власова общается только с мужем и адвокатами.

- Избранная мера пресечения устанавливает такие ограничения.

- Как у нее настрой?

- У Лилии Владимировны всегда на протяжении всего времени был боевой настрой. Она сохраняет его и сейчас.

Андрей Николаев, у которого взята подписка о неразглашении, воздержался от комментариев по поводу статьи, по которой обвиняют Власову.

- Это является тайной следствия.

Как ранее сообщалось, в отношении Власовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 243 УК «Уклонение от уплаты налогов».

Напомним, Илья Салей, Виталий Шкляров и Лилия Власова, которым изменили меру пресечения, встречались с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

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