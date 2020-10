"З дапамогай лепшых сяброў". Песни The Beatles впервые прозвучат по-белорусски

The Beatles в этом году исполняется 60 лет!

Для поклонников творчества легендарной ливерпульской четверки 2020 вдвойне юбилейный. Во-первых, исполняется 60лет с основания коллектива, а еще битломаны празднуют 80-летие со дня рождения Джона Леннона.

Palina

В Беларуси также хватает битломанов. Один из них – поэт и музыкант Никита Найдёнов – автор проекта “З дапамогай лепшых сяброў”. Он перевел на белорусский язык два десятка песен Битлз. Среди которых знаковые Girl, Hey Jude і All you need is love.

Автор проекта “З дапамогай лепшых сяброў” поэт и музыкант Никита Найдёнов

Валерий Дайнеко является давним поклонником "битлов". Фото: личный архив

Концерт исполнит музыкальный проект СамШазам. Большинство песен будет сыграно в новых аранжировках. Кроме солистов СамШазам на сцене выступят Валерий Дайнеко, группа Litesound, Юрий Селезнев и Palina. Неслучайна и песня, которая дала название концертной программе – With a little help from my friends. Сейчас можно точно сказать, что это 2020-й – год дружеской поддержки и солидарности.

Группа Litesound

Концертная премьера состоится 22 октября в 19:00 в ресторане-пивоварне “Друзья”. Кроме того, будет вестись прямая трансляция. Вход на концерт бесплатный, а у зрителей будет возможность оставить донаты для проекта “Бітлз па-беларуску”.

Юрий Селезнев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

