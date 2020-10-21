В Гомеле умер известный ученый и общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев

В Гомеле умер известный ученый и общественный деятель Юрий Воронежцев Фото: Личный архив

20 октября в Гомеле ушел из жизни известный ученый, изобретатель, политик и общественный деятель Юрий Воронежцев. На 65-м году жизни его одолел рак, с которым гомельчанин боролся последние десять лет.

- Мы осиротели. Любим, скорбим, - написала семья гомельчанина на его странице в Фейсбуке.

Юрий Воронежцев, физик по образованию, кандидат технических наук, стал известен в конце 1980-х годов - его наградили премией комсомола БССР в области науки и техники. Воронежцев - автор свыше 30 изобретений и около 50 научных публикаций.

В 1989 году его избрали народным депутатом Верховного cовета СССР от Гомеля. В парламенте Совесткого Союза Юрий Воронежцев работал ответственным секретарем комиссии по рассмотрению причин аварии на ЧАЭС, отвечал за разработку программы преодоления последствий атомной катастрофы, был членом Межрегиональной депутатской группы, созданной академиком Андреем Сахаровым.

Затем его избрали на должность зампредседателя Совета Союза Верховного Совета СССР. В августе 1991 года во время путча ГКЧП белорус защищал Белый дом в Москве.

Это последнее фото, которое Юрий опубликовал в своем Фейсбуке Фото: Личный архив

После обретения независимости Беларуси Юрий Воронежцев переехал в Гомель и активно занимался общественной и политической деятельностью. Его знали как специалиста в области радиоактивного загрязнения страны. Ученый выступал против возврата в хозяйственный оборот земель на отселенных после катастрофы на ЧАЭС территориях, предупреждал о последствиях. В составе оргкомитета движения «Ученые за безъядерную Беларусь» гомельчанин участвовал в протестах против строительства АЭС в Беларуси.

Последние 10 лет Юрий Воронежцев мужественно боролся с онкологией и рассказывал об этом в своем Фейсбуке. Он перенес около 20 курсов химиотерапии, однако весной 2020 года ему пришлось отказался от очередного курса лечения из-за условий в больнице во время пандемии коронавируса. Уже осенью он прошел два новых курса химиотерапии.

После президентских выборов 2020 года в Беларуси Юрий Воронежцев поддержал сторонников перемен. На своей странице в Фейсбуке он писал:

- Наш белорусский протест носит сугубо мирный характер. Слава Богу. Цель будет достигнута. Долго? Зато мы обойдемся без насилия, уверен.

О дате и месте прощания с Юрием Воронежцевым станет известно позже.