Архиепископ Тадеуш Кондрусевич встретился с иерархами Ватикана. Обсудили его возвращение в Беларусь

В Ватикан белорусского иерарха пригласил госсекретарь Пьетро Паролин Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Глава Конференции католических епископов Беларуси Тадеуш Кондрусевич посещает Ватикан. Напомним, католический иерарх вынужден уже почти два месяца находиться в изгнании - власти не пустили его на родину во время возвращения из-за границы, а затем стало известно, что белорусский паспорт архиепископа Тадеуша Кондрусевича аннулировало МВД.

19 октября в Ватикане иерарх встретился с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином - это второе лицо Ватикана после Папы римского Франциска.

Также архиепископ Тадеуш Кондрусевич пообщался с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером - он недавно посещал Беларусь и проводил переговоры с властями по проблеме возвращения архиепископа Тадеуша. Пока это не привело к результату.

Белорусского иерарха пригласили в Ватикан представители Святого Престола, отмечается в официальном сообщении на сайте епископата страны:

- В ходе встречи обсуждалась ситуация в Беларуси и планы по возвращению архиепископа Кондрусевича на родину к своей пастве. Святой Престол прилагает максимум усилий с целью скорейшего исправления сложившейся ситуации и надеется, что проблема будет решена положительно.

Назавтра архиепископ помолился в Ватиканской базилике Святого Петра в годовщину своего епископского посвящения, которое ему уделил Папа римский Иоанн Павел II. Это произошло 31 год назад. Белорусский иерарх помолился у могилы Иоанна Павла II, который признан святым Католической церкви.

А белорусские верующие продолжают молиться о скорейшем возвращении архипастыря на Родину. Накануне началась специальная молитва - всебелорусская новенна к святому апостолу Иуде Тадеушу, которого считают покровителем в решении сложных проблем.