«Обвиняют в неуплате налогов. Я что, сама себе враг?»: в детский хоспис в Гродно пришел ДФР. Ранее директора судили за митинг

В Гродненский детский хоспис пришли сотрудники ДФР. Фото: facebook.com/grodno.children.shospice

В Гродненский детский хоспис имени святого Губерта 22 октября пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. В здании попросили открыть все комнаты, чтобы провести осмотр помещений. Как стало известно, к сотрудникам организации есть претензии по уплате налогов.

Хоспис - общественная благотворительная организация, которая существует только за счет пожертвований государственных, коммерческих структур и частных лиц.

- Хоспис обвиняют в неуплате налогов! Я не знаю, что еще можно выдумать, как очернить и в чем обвинить меня и организацию! - написала на своей странице в Фейсбуке директор хосписа Ольга Величко.

Позже она прокомментировала произошедшее «КП»:

- Все, что я могу сказать: если у них есть вопросы к моей гражданской позиции - пускай приходят ко мне. Не нужно путать работу организации и мою позицию. Хоспис обвиняют в неуплате налогов. То есть меня. Я что, сама себе враг?

Неделю назад Ольгу задерживала милиция. Впоследствии ее судили за участие в несанкционированной акции и оштрафовали на 405 рублей. С этим сотрудники хосписа связывают проверку организации финансовой милицией.

Директор полагает, что проверка связана с ее гражданской позицией. Фото: facebook.com/grodno.children.shospice

УДФР проводит проверку в отношении должностных лиц и работников хосписа «по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты сумм налогов». А осмотр помещений решили провести из-за того, что там «могут быть обнаружены предметы, документы и другие объекты, имеющие значение для установления всех обстоятельств по материалу проверки» - сказано в постановлении. Осмотр санкционировал прокурор Гродненской области.

А накануне директор получила письмо о том, что с 23 декабря с хосписом расторгают договор аренды. Организация расположена в здании поликлиники, в администрации которой заявили, что помещения, которые сдавали в аренду хоспису, нужны будут поликлинике из-за эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Кстати, с начала пандемии коронавируса в мастерской хосписа шили маски, костюмы и другие средства защиты для медиков - ими обеспечивали медучреждения региона.

Гродненский детский хоспис» работает с 2008 года, помогая тяжело и безнадежно больным детям, а также их семьям. Под опекой организации находится свыше 70 семей Гродно и Волковысского района. В хосписе оказывают гуманитарную, психологическую, социальную и духовную помощь, еждегодно проводят акции и праздники для детей-инвалидов и их близких.