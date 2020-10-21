Александр Лукашенко: «Многие думают, что президент - царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо»

Александр Лукашенко высказался и о ситуации в стране. Фото: БелТА

Александр Лукашенко рассказал о…

… ПРИВАТИЗАЦИИ ЗАВОДОВ

Назначая Андрея Сойко генеральным директором ОАО "Нафтан", президент заявил, что в Беларуси сегодня даже не рассматривают приватизацию нефтеперерабатывающих заводов.

"Предприятие непростое.. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Президент отметил, что Андрей Сойко - руководитель молодой, но при этом имеет приличный опыт работы как на предприятиях отрасли, так и в руководстве концерна "Белнефтехим".

"Ну и хорошо, что молодые приходят в руководство. Этот давно уже курс взят. Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк. А потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что завтра возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки, - это по меньшей мере опасное заблуждение. Ладно, это никому не запрещено. Амбиции в хорошем смысле слова - это неплохо, когда человек амбициозный. Только надо соизмерять свои силы".

…НАДЕЖНЫХ ЛЮДЯХ

"Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству. Чтобы нас не порвали на куски и не разделили. Ты, наверное, больше всего это почувствовал, работая там, практически дальше от центра, на Западе (обращаясь к назначаемому помощнику президента - инспектору по Могилевской области Леониду Мартынюку, который возглавлял Березовский райисполком Брестской области. - Прим. ред.). Уже, извините меня, некоторые рот раскрыли и видят не кусок Беларуси, а в целом Беларусь им уже нужна. Ну так а мы зачем? Мы где будем тогда? Поэтому это особенность. Мы никогда не думали, что мы, хозяйственники, и нам придется еще нести на себе какую-то излишнюю нагрузку идеологическую. Оказалось, да, надо идеологией заниматься, работать с людьми, надо им показывать, что происходит. Для вас это не актуально, поскольку Минск оказался и глубинка - это две разные вещи".

"В глубинку приезжаешь - идет работа, люди работают, занимаются добыванием хлеба насущного, кормят и здесь - минчан. Но кое-кто у нас, пусть их меньшинство, не понимает, что такое государство и как мы решительно будем поддерживать это государство".

Митинг с участием ветеранов силовых структур. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

…МИТИНГЕ ВЕТЕРАНОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

"Вчерашний вот этот пример, я наблюдал за военными (митинг с участием ветеранов силовых структур. - Прим. ред.), он ярко показал, кто чего стоит. Ну не мы же звали туда военных, на эту площадь Независимости. Это же не мы звали. Они позвали (организаторы протестной акции. Прим. ред.) - афганцев, из Союза офицеров, бывших твоих коллег из КГБ (речь о присутствовавшем при кадровых назначениях Игоре Сергеенко, который ранее работал на руководящем посту в КГБ. - Прим. ред.), из МВД. Ну, позвали, люди пришли со своими убеждениями под государственной символикой. Пришли, подняли эти флаги, высказали свое мнение".

…РЕСПУБЛИКАНСКИХ АВТОПРОБЕГАХ

"Они садятся в свой автомобиль и едут через всю страну. Сколько уже таких было поездок. А это же деньги. Эти люди покупают государственные флаги, символику, тратят деньги на бензин и едут, чтобы продемонстрировать, что это их страна. Это дорогого стоит".

…АКЦИЯХ ПРОТЕСТА

"Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект".

"Наши люди вдруг прозрели. Особенно минчане вдруг прозрели. Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять. Минчане говорят в средствах массовой информации: не уснуть по вечерам, по ночам, детей не вывести на улицу - опасаются, и так далее. То есть люди увидели, что они могут потерять, и сравнили спокойный Минск и когда Минск бурлит, пусть даже по воскресеньям".

Партизанский марш. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

…РЕШЕНИИ НАРОДА

"Сказано, что страну не отдадим, - значит, не отдадим. И пока я президент, решать будет белорусский народ. Только люди будут решать. Не президент в одиночку, не глава Администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит - так и будет".

"Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, - пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать - будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране. Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, - ну пусть попробуют".

…ПОСЛЕДСТВИЯХ ЗАБАСТОВОК

"С неба ничего не свалится. И старшие поколения, и даже люди вашего возраста - 35, 40 - 50 лет - они понимают, что надо вкалывать до посинения, чтобы жить хорошо. У нас нет шальных денег. Нам все надо добывать собственными руками. Я хочу, чтобы вы это донесли до каждого человека. Хотя у вас там их единицы. Они есть, но единицы (речь о гражданах с протестными настроениями в регионах. - Прим. ред.). Ну, на "Нафтане", там так называемых умных, может, десяток-другой будет. Они, конечно же, не определяют развитие этого предприятия, но должны четко понимать. Что это за такое: "беларускае не купляйце", налоги не платите, остановите производства белорусских предприятий?"

"На МЗКТ я был. Остановите, пожалуйста, без МЗКТ Беларусь обойдется. Все, что мы там выпускаем, наверное, процентов на 15 остается в Беларуси. Все остальное идет на экспорт. Как только остановите, с вами никто разговаривать завтра не будет. И где будете вы потом? Сколько у нас там - 5 - 6 тыс. человек, умножьте на четыре - 20 тыс. с семьями. Кто кормить детей будет?"

"Это сидя там, далеко за пределами Беларуси, на обеспечении знаете кого, можно рассуждать. Поэтому люди должны четко понимать нашу позицию. Все будет так, как они решат. Это моя неуклонная принципиальная позиция. Я хочу, чтобы вы ее понимали".

"Это не значит, что я растопырю пальцы и буду сидеть и ждать, пока тут голову мне отвернут, а потом вам. Нет, есть общие принципы конституционные. Власть должна быть властью".

…УГОВОРАХ

"Поэтому с ними надо разговаривать. Не надо никого уговаривать. Что толку? Чем больше мы будем уговаривать, тем больше будет недоверия. Людям просто надо объяснять: вот сегодня жизнь - да, непростая, небогато мы живем, но не хуже других. И у нас есть возможность. Вон украинцы часто в телевизоре нашем выступают, рассказывают. Хочешь работать - работай, больше заработаешь, меньше - меньше. Но тебе на голову снаряды не падают. С Донбасса поприезжали люди, у нас уже прижились, детей здесь рожают. Это, в конце концов, главное! Поэтому людям надо просто показать: вот есть, вот будет альтернатива одна, вторая - выбирайте".

"Придем мы. И Конституцию будем принимать, и президента, и парламент будем избирать, и у вас там местные советы будем избирать скоро. Договоримся с теми, с кем можно договариваться, и примем решение".

…СИТУАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТАХ

"Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: "Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их". Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти".

…СВОЕЙ УЧЕБЕ В ВУЗЕ

"С деканом я всегда воевал за справедливость. Если кто-то студента обидел… Я был комсомольским активистом, руководителем комсомольского прожектора, если вы сталкивались с этим. Это человек, который смотрел за порядком, за дисциплиной, как сейчас говорят, с коррупцией боролся. Вот я за справедливость. Меня только спасало то, что я всегда отлично учился и активистом еще был. Ну как меня выгонишь?"

"Я так вспоминаю и думаю: ну, наверное, есть же немало заблудших студентов. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди".

…НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА В ВУЗАХ

Александр Лукашенко обратил внимание новых ректоров, что им придется наводить порядок в своих университетах. "Потому что и в вашем университете, и в вашем проблем хватает. И когда мне предложили двух женщин - одна Наталья и вторая, честно говоря, я так подумал: Господи, как они там будут наводить этот порядок. А потом подумал, что порой женщины быстрее разберутся с беспорядками, чем мужики".

Фото: Пул Первого

…УВАЖЕНИИ К ЖЕНЩИНАМ

Александр Лукашенко отметил, что он "женский президент", так как женщины его всегда поддерживали, сообщает пресс-служба. Кроме того, он вырос только с матерью.

"Поэтому у меня особое отношение к женщинам. И когда я сказал, что президентом у нас пока женщина быть не может, это не потому, что я не уважаю. Это они (оппоненты. - Прим. ред.) так представили. Потому что я вас (женщин. - Прим. ред.) очень уважаю. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами…".

…РАБОТЕ ПРЕЗИДЕНТОМ

"Вот он пришел - генерал КГБ, - сказал президент, говоря о главе Администрации Игоре Сергеенко. - Наверное, уже понял, куда попал. И, наверное, понимает, что такое работать президентом. Именно работать. Многие думают, что это, знаете, царская должность: сел и управляй, пальцем показывай. Ничего подобного, у нас вертеться надо".

"Я готов приехать и вместе с вами разговаривать со студентами, доводить свою позицию. Нам оправдываться незачем, даже перед студентами. Что могли, то сделали. Пусть другие сделают лучше. Скоро будет предоставлена такая возможность".

…НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА В МИНСКЕ

"В воскресенье в Минске будет наведен порядок. Потому что они (участники несанкционированных протестных акций. - Прим. ред.) по воскресеньям в основном ходят. Ну, показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать. Рассказали, объяснили, идите решайте, идите учитесь, если хотите. Нет? Вы должны как ректор первым сказать, заявить о том, что вот такое количество людей учиться не хотят. Ну, не хотят - не надо. Кто в армию, кто пойдет работать или еще куда-то. Это право выбора. Особенно сейчас".

"Слушайте, будущая интеллигенция. Они нам со сцены и других подмостков будут показывать ту мораль, которая должна быть завтра. И здесь студентам надо просто довести. Здесь не в том вопрос, что мы боремся против инакомыслия, упаси господь. Разные должны быть точки зрения. Всегда будут инакомыслящие. Они или молчать будут, где-то там на кухне обсуждать или в открытую. Мы не против этого боремся, мы боремся против нарушения закона. Они нарушают закон. Для кого-то это шалость. Никого не уговаривайте. Вот пришли, объяснили - вот такой порядок. Хотите учиться - учитесь. Не хотите, ребята, - уходите лучше сами".

"Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг с участием ветеранов силовых структур. - Прим. ред.), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас, вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски".

"Нам легче не будет. Я на Всебелорусском народном собрании вам расскажу все детали, все, что происходит, что будет происходить и так далее. Надо это время пережить. Хуже будет, если мы переживем, как пережила Украина. А еще страшнее - как Карабах, сегодня это все творится. И не надо думать, что там только межнациональный конфликт. Все - в экономике в жизни людей. Если бы вы увидели, что творится в Армении, где умнейшие люди… Армяне умный народ, а в какую ситуацию попали... Поэтому все от мозгов человека и от той ситуации, которая складывается в том или ином государстве. Не дай бог нам это пережить".