VOKA покажет титульный бой Хабиба и Гэтжи в прямом эфире

Самый ожидаемый поединок состоится между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Чтобы стать зрителем турнира, нужно оформить подписку на VOKA по специальной цене здесь, после чего на указанный номер телефона будет выслано СМС с пригласительным билетом на мероприятие.

С 20:00 гостей специального показа ждут розыгрыши и подарки в игровой зоне от VOKA и Parimatch, развлекательная зона с армреслингом и возможностью делать ставки, а также будет активна игровая зона UFC 4 на Xbox от VOKA. В 21:00 на большом экране начнется прямая трансляция основного карда.

В основном карде сразятся Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба, Синтиа Калвилло и Лорен Мёрфи, Ислам Махачев и Рафаэль Дос Аньос, Александр Волков и Уолт Харрис, Роберт Уиттакер и Джаред Каннонир. Завершится трансляция главным боем Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи.

Джастин Гэтжи стал временным чемпионом в мае на турнире UFC 249, досрочно взяв верх над Тони Фергюсоном. Этот американец был соперником Хабиба по титульному бою, но в итоге получил другого противника, а само мероприятие в США сместилось почти на месяц из-за пандемии коронавируса.

А Хабиб Нурмагомедов владеет поясом чемпиона в легком весе с апреля 2018 года после победы над Элом Яквинтой на UFC 223. Россиянин не выходил в октагон с сентября 2019 года, когда на UFC 242 победил Дастина Порье и провел вторую успешную защиту. Первая – победа над Конором Макгрегором в октябре 2018 года на UFC 229. Рекорд Дагестанского орла, как называют Нурмагомедова, – 28 побед и 0 поражений.

Вот почему поединок Хабиба и Гэтжи – самый ожидаемый в этом турнире. Не пропустите трансляцию титульного боя из Объединенных Арабских Эмиратов на большом экране!