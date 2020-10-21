Кто может с 21 октября въезжать в Беларусь без теста на коронавирус и самоизоляции

Кто может въезжать в Беларусь без самоизоляции. Фото: Госпогранкомитет

Минздрав с 21 октября обновил перечень стран, в которых распространяется COVID-19. Этот список влияет на условия въезда в Республику Беларусь. Из ближайших стран-соседок в этом перечне на данный момент есть Польша и Литва, а всего – 28 стран. На каких условиях граждане этих государств могут попасть в Беларусь и проехать по нашей территории транзитом, и нужен ли карантин белорусам, «Комсомолке» рассказали в Госпогранкомитете.

– Общие правила такие: все лица, которые следуют из страны, которая включена в перечень стран с широким распространением COVID-19, обязаны в случае въезда на территорию Республики Беларусь проходить 10-дневную самоизоляцию. Им на границе выдадут анкету прибывшего и требования самоизоляции, - поясняет официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Это требование касается и иностранцев, и граждан Беларуси: все, кто приехал из условно называемой «красной зоны», должны соблюдать карантин.

- Документ о прохождении теста на коронавирус в этом случае от самоизоляции не избавляет. Мы этот тест даже требовать не будем, - добавляют в Госпогранкомитете.

Кто может не соблюдать самоизоляцию?

Граждане Республики Беларусь, которые возвращаются из стран, которых нет в перечне Минздрава, то есть из «зеленой зоны».

Иностранцы из «зеленой зоны» тоже избавляются от карантина, но обязательное условие – предоставить пограничникам отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Медицинский документ должен быть оформлен на белорусском, русском или английском языках, а сам тест сделан не позже, чем за 72 часа до поездки. Важно, что как действительный документ принимается только результат ПЦР-исследования – никакая другая справка не подходит.

От карантина избавляются и некоторые категории граждан. Например, водители международных перевозок, дипломаты, члены официальных делегаций и другие - они перечислены в Постановлении Совета Министров №591 от 13 октября.

Нужен ли проходить тест тем, кто едет через Беларусь транзитом?

Иностранцы, которые едут через Беларусь транзитом и не собираются здесь надолго задерживаться, могут свободно въезжать без обязательства соблюдать самоизоляцию и без результатов ПЦР-теста на COVID-19.

- Но это при условии, что они могут подтвердить, что в течение 24 часов покинут территорию Республики Беларусь. - подчеркивают в ГПК.

Подтверждением могут быть билеты, официальное приглашение из страны назначения, путевка, транзитная виза.

- Если таких документов нет, приезжему выдадут анкету прибывшего, в которой он укажет, что обязуется покинуть территорию Республики Беларусь в течение 24 часов, поскольку прибыл для транзита. Эту анкету он должен сохранить, и выезжая с территории Беларуси, отдать ее пограничнику. Если он не успел, то потребуется документ о том, что человек не болеет – результат ПЦР-теста, который подтверждает отрицательный результат, - добавляют в Госпогранкомитете.