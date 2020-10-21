Первое транспортное кольцо в Минске обещают замкнуть в следующем году.

Напомним, так называемое первое транспортное кольцо в столице образуется улицей Козлова, проспектом Машерова и улицей Домашевской, где недавно провели реконструкцию и построили на перекрестке с проспектом Дзержинского новую развязку. Сейчас дорогу продлевают до улицы Толстого. А в районе моста, соединяющего проспект Независимости с улицей Московской, активно строят еще одну развязку. Ее цена - примерно 32 миллиона долларов.

- Процесс строительства первого кольца ведется. И в следующем году, если все будет хорошо, планируем его закончить. На это влияет ряд факторов - инвестиции и проектное изыскательство, - рассказал замдиректора «Гордорстроя» Алексей Харлап.

Кстати, в среднесрочной перспективе в этом районе может появиться еще две развязки. Одна из них запланирована на перекрестке первого транспортного кольца и Харьковской. Вторая - на перекрестке улицы Толстого и Вокзальной, возле диспетчерской станции «Дружная».

В ближайшие 6 лет обещают капитально отремонтировать 21 минский мост

Проблема с минскими (и не только) мостами встала несколько лет назад. Все началось с того, что средь бела дня в августе 2018 года на одном из мостов МКАД лопнула балка перекрытия. Экстренно начали реконструкцию моста, выделив на это из городского бюджета 2,5 миллиона долларов. Одновременно провели оценку состояния других минских мостов. В результате починили еще два моста на МКАДе и на проспекте Победителей. Также починили треснувший мост между Житковичами и Туровом - с ним беда случилась еще за год до историй с минскими мостами.

О планах на будущее рассказал директор ГП «Горавтомост» Валерий Уласевич:

- В Минске в 2021 - 2026 годах планируется капитально отремонтировать 21 мостовое сооружение. «Гордорстрой» уже разрабатывает проектно-сметную документацию на 6 объектов. Для путепровода на 19-м километре МКАД (это мост через железную дорогу между Лошицей и Курасовщиной. - Ред.) она уже почти готова. При наличии финансирования к строительным работам можно будет приступить в 2021 году.

Выехать из Минска можно будет через Налибокскую улицу

Еще одна проблема для Минска - пробки. На них каждый день жалуются, к примеру, жители Каменной Горки. Дорожники уже разрабатывают проект развязки в районе ул. Налибокская - для второго выезда из Минска. Предполагается, что эта развязка разгрузит выезд через улицу Притыцкого и поможет избавиться от транспортного коллапса в этом районе. Проект включен в план на 2021 - 2026 годы, но он будет в числе первоочередных из-за степени важности.

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