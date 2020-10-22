Британский диджей Гарет Эмери сыграл сет для белорусов: «Нет ничего более странного, чем выступление с лазерным шоу в моем саду»

Специально для зрителей видеосервиса он сыграл домашний сет прямо из собственного сада в Лос-Анджелесе, а также ответил на вопросы белорусских поклонников.

– Как вам идея онлайн-вечеринок? Насколько это может заменить привычные живые выступления?

– Я получил очень много положительных эмоций, пока мы записывали сет. Но думаю, что полностью заменить таким способом живые выступления невозможно – многое теряется, если зритель физически находится в другом пространстве. Но в этом году онлайн-концерты стали отличной заменой живых выступлений и возможностью для многих людей слушать музыку в то время, когда они особенно в ней нуждаются.

– Есть ли для вас разница в том, выступать перед зрителями офлайн или онлайн?

– Конечно, я люблю выступать офлайн – в реальной жизни. Дым в воздухе, крик толпы и прочее – все это дает мне особые ощущения и создает атмосферу, которая невозможна во время домашнего выступления. Но я также отлично провожу время, транслируя свои концерты, потому что это круто для людей, которые не могут приехать на мои концерты

– Расскажите о вашем самом необычном концерте или опыте выступлений.

– Честно говоря, все это можно сказать про этот год и даже про мое последнее выступление. У меня было много необычных концертов, но нет ничего более странного, чем выступление с лазерным шоу в моем саду, где меня слушает только жена и собака.

– На чьём онлайн-концерте вы сами побывали бы с удовольствием?

– Если Oasis когда-нибудь воссоединиться, то я буду там (британская группа, которая завершила свою карьеру в 2009 году).

– Как думаете, вам удалось удивить белорусских зрителей?

– Надеюсь, что фантастическая лазерная продукция и все то, чего я раньше сам не делал до этого выступления, смогли это сделать. Я давно не был в Беларуси. Возможно, в этот раз нам удалось наверстать упущенное!

Запись сета Гарета Эмери все еще доступна в архиве VOKA. Следующее выступление VOKA virtual stage состоится 23 октября с участием одного из ведущих мировых продюсеров и диджеев – Сандера Кляйненберга.