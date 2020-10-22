Слушаем Бродcкого и Окуджаву, готовимся к Хеллоуину: что делать на неделе c 24 октября

Хэллоуин уже не за горами. Фото: unsplash.com

ВЫСТАВКА, ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

- 24 октября в 18.00 в свободном пространстве «Кто такой Джон Голт» (ул. Шорная, 20, помещение 1H) устраивают вечер памяти выдающегося поэта Иосифа Бродского. В программе - поэзия Бродского, мини-рассказы о жизни и творчестве поэта, музыкальные номера, свободный микрофон, сюрпризы от организаторов. Здесь можно зарегистрироваться на вечер. Вход:10 - 15 руб. с кофе и печеньем.

- Уникальный VR-проект Третьяковской галерее «Виртуальная реальность в искусстве» приглашает оказаться внутри известных произведений: заглянуть в мастерские Казимира Малевича и Натальи Гончаровой и даже стать главным героем шишкинского «Утра в сосновом лесу» и «Крика» Эдварда Мунка. Благодаря технологиям виртуальной реальности зрители могут создать собственную картину в лучших традициях русского авангарда, предложить свою интерпретацию «Утра в сосновом лесу». Эту выставку ищите в ТРЦ «Галерея Минск» (пр. Победителей, 9, 3-й этаж). Без выходных с 10.00 до 22.00. Билеты: один проект - 9 - 10 руб., два - 17 - 20 руб., три - 23 - 28 руб., четыре - 28 - 35 руб., в зависимости от дня недели. Выставка продлится до Нового года.

КИНО

- Хэллоуин уже не за горами. А 29 октября всех любителей фэнтези приглашают в кинотеатры на яркую премьеру одного из самых ожидаемых фильмов этой осени «Ведьмы», с непревзойденной Энн Хэтэуэй в главной роли. Билет: в среднем 7 руб.

- Кинотеатр «Ракета» 31 октября в 23.00 устраивает вечеринку HAPPY HALLOWEEN и покажет четыре фильма ужасов, снятые в разные годы, за одну ночь. Это «Святая Агата», «Сын дьявола», «Проклятие «Мэри», «Поезд в Пусан 2. Полуостров». Билет: 20 руб.

- До 4 ноября в кинотеатрах «Беларусь», «Центральный», а также в сети кинотеатров Silver Screen - биографическая драма «Доктор Лиза» с блистательными российскими актерами Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским в главных ролях. В центре сюжета - история одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Билет: в среднем 7 руб.

- 27 октября в 19.00 в кинотеатре "Центральный" возобновляются показы в рамках полюбившегося многим минчанам проекта TheatreHD. В этот день можно увидеть в записи на большом экране английскую постановку «Дяди Вани» по пьесе Антона Чехова с комментарием театроведа Натальи Волонцевич (спектакль на английском с русскими субтитрами). 1 ноября в 17.00 - «Мэтью Борн: Красные башмачки» (Великобритания), 4 ноября 19.30 - «Золотая маска в кино: Добрый человек из Сезуана» (постановка московского театра им. Пушкина). Билеты: 15 - 18 руб. И не пропустите в «Центральном» 24 октября в 19.00 музейный фильм «Фрида. Да здравствует жизнь».

СПЕКТАКЛЬ

25 октября в 18.00 в Большом театре Беларуси дают оперу «Царская невеста», где зрителей ждет звездный состав солистов. Две примы мировой оперы Надежда Кучер и Оксана Волкова на сцене будут бороться за сердце Станислава Трифонова. Билеты есть, их цена от 6 до 40 руб.

В Театр белорусской драматургии в ближайшие дни три прекрасные постановки, на которые еще можно взять билеты. 27 октября в 19.00 - не комедия «Паляванне на сябе», 28 октября в 19.00 - «А если завтра нет…» (7 дней без антракта), 29 октября в 18.00 - жизнь в двух эпохах «Сiрожа», третий спектакль в РТБД, созданный по пьесе Юлии Чернявской. Билеты: 9 - 19 руб.

КОНЦЕРТЫ

- Концерт бардовской песни «Пока земля еще вертится...» представит 29 октября в 19.00 в Малом зале Белгосфилармонии Алла Белявская. Прозвучат стихи и проза Булата Окуджавы. Билеты: 12 руб.

- 26 октября в 19.00 в КЗ «Верхний город» - концертная программа «Мелодии еврейской души» от маэстро Максима Рассохи и «М-КЛЕЗМЕР БЭНД» Музыканты на скрипке, кларнете, аккордеоне, гитаре, контрабасе и ударных исполнят музыку из любимых кинофильмов - «Ликвидация», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», а также традиционную народную клезмерскую музыку. Билеты: 12 - 25 руб.

- А 29 октября в 19.00 в этом же зале солисты Государственного камерного хора Беларуси продолжат уже полюбившуюся публике серию концертов вокальной и органной музыки «Вопреки гравитации». Напомним, что недавно в КЗ «Верхний город» благодаря основателю TUT.by Юрию Зиссеру появился отреставрированный орган. Его прекрасное звучание раскроется в шедеврах Баха, Генделя, Сен-Санса, Брамса, а также в дуэте с виртуозным вокалом артистов коллектива. Билеты: 8 - 15 руб.

ПРОГУЛКА

- В Ботаническом саду сейчас очень красиво - деревья облетают и стелют свою разноцветную листву на все еще зеленые газоны, доцветают розы, буйство хризантем и удивительная тишина и умиротворение посреди шумного города. Релакс обеспечен. Билеты: 4 - 8 руб., бесплатно для инвалидов всех групп и для дошкольников.

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Актеры Русского театра четыре премьерных спектакля репетируют удаленно

До конца октября из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в афише театра нет спектаклей

- Труппа Театра им. Горького до конца октября переведена на удаленную форму работы, спектакли отменены, - рассказала заместитель директора театра Анастасия Ширай. - Актеры работают с режиссерами дистанционно в формате видеоконференций, репетируя четыре новых спектакля «Трамвай «Желание», «Единственный наследник», «Граф Монте-Кристо» и «Братья Карамазовы». Такая работа на удаленке связана со сложной санитарно-эпидемической обстановкой и продлится до полного выздоровления болеющих сотрудников. Дистанционная работа по законодательству предполагает такую же оплату, как и вариант в театральных стенах.

Напомним, что Театр им. Горького ранее, с 6 по 17 октября, уже заявлял о прекращении спектаклей из-за того, что несколько сотрудников заболели коронавирусом.

Афиша на ноябрь пока не сформирована. О новых датах премьеры театр объявит чуть позже. Купленные билеты на спектакли с 17 по 31 октября можно сдать по адресу: ул. Володарского, 5, т.(017) 270-66-70.