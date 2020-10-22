Белорусский форвард московского «Локомотива» Виталий Лисакович: Забить гол в первом матче Лиги чемпионов - это мечта!

Виталию Лисаковичу, чтобы сравнять счет понадобилось лишь 6 минут. Фото: ФК «Локомотив»

Нападающий Виталий Лисакович перешел из солигорского «Шахтера» в московский «Локомотив» в августе и с тех пор только один раз вышел в новой команде на поле в основном составе - 4 октября против «Химок». Благодарность тренеру не заставила себя ждать - в этом победном матче он открыл счет.

А 21 октября в первом матче Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булла» он заменил на 69-й минуте Эдера и через шесть минут сравнял счет - 2:2.

- Команда хорошо играла в первые 30 минут, но пропустили со стандарта, - сказал Виталий после матча пресс-службе клуба. - На второй тайм вышли плохо. Могли набирать три очка. Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график.

- На что обращал внимание главный тренер Николич перед выходом на замену?

- Нужно было плотно играть по опорным полузащитникам. Думаю, установку удалось выполнить, хотя в некоторых моментах можно было играть быстрее.

- В моменте с голом Зе Луиш грамотно увел защитника.

- Да, тоже отмечу его действия. Мне показалось, что вратарь сам себе закинул мяч в ворота. Подача была хорошей, я оказался один на дальней штанге. Первый матч в Лиге чемпионов - и сразу гол, это мечта. Я маленький был, смотрел по телевизору, как играют. Атмосфера, конечно, не та, все по-другому. Забить при неполном стадионе - совсем другое.