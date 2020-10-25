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Белорусские врачи: «Сейчас пациенты с коронавирусом - в основном люди от 15 до 40 лет"

Что происходит в больницах во время нового подъема заболеваемости коронавирусом
Авторы (2):
Раиса ЮДИНАРаиса ЮДИНА
Оксана ОСПИЩЕВА
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Врачи говорят, что во время второй волны коронавируса они чувствуют себя увереннее.

Врачи говорят, что во время второй волны коронавируса они чувствуют себя увереннее.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Беларуси снова стремительно увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией. В некоторых больницах под ковидных пациентов перепрофилированы отделения, но, похоже, не в таких масштабах, как минувшей весной. У врачей выработались алгоритмы лечения и дифференцированный подход к пациентам. Теперь даже с пневмоний могут предложить лечиться дома, если состояние пациента не внушает особых опасений.

«Сейчас больных гораздо больше, чем в мае-июне»

- Перед выпиской из больницы, где мне делали операцию, мое самочувствие ухудшилось, я попросил сделать анализ на коронавирус. Но сделали только рентген, и он ничего не выявил. Дома стало еще хуже (слабость, озноб, температура 38,8, чуток кашель, шум в голове; запахи ощущаю, а аппетита нет). Сделал 14 октября в своей поликлинике мазок на ковид, а два дня спустя - КТ. Подтвердился коронавирус, пневмония средней тяжести, - рассказал минчанин Александр. - Направили в 10-ю больницу. По экспресс-анализу крови ковид потвердился, но в больницу меня не положили. Врач расписал лечение и сказал, что мест нет, разве что в коридоре на пару дней. Тяжелых больных много, а на все отделение два врача и три медсестры, остальные болеют. Обнадежил, что при соблюдении рекомендаций все будет хорошо, потому что врачи сейчас знают, как лечить. Поэтому я лечусь дома, и мне уже лучше. Из поликлиники звонят. Извинились, что отправили в больницу, а мест не оказалось. «Сейчас больных гораздо больше, чем в мае-июне. Просим отправить детей на каникулы, студентов на удаленку. Нас никто не слышит», - это слова врачей.

Словом, коронавирус по-прежнему с нами. Но мы можем беречь себя и своих близких: мыть руки, носить качественные маски, соблюдать дистанцию, ограничить массовые мероприятия на период роста вируса. Побольше витаминов и гулять на свежем воздухе!

«Настроение не такое тревожное, как в первые месяцы»

Мы поинтересовались в разных больницах, как обстоят дела с коронавирусными пациентами. Вот что рассказали сотрудники медучреждений на условиях анонимности.

- В столичной детской инфекционной больнице из 14 отделений сейчас 8 отдали под ковидных больных, - рассказала нам сотрудник этой клиники. - Весной с ковидными пациентами работали все отделения, кроме одного. Сейчас в каждое отделение в день поступает примерно 15 - 20 пациентов. Кто-то приезжает уже с положительными анализами, у кого-то мы берем мазок здесь. В день у вновь поступивших примерно 10 результатов положительные.

Сейчас у нас в основном лечатся люди от 15 до 40 лет, при этом тяжелых больных немного. Пожилых людей у нас нет. Может, их везут в другие клиники. Наши пациенты с положительным тестом на ковид должны лежать в больнице 10 дней, а с пневмониями - 21.

Делают еще и тесты на антитела, но они часто показывают отрицательный результат, хотя у человека при этом был положительный мазок на ковид и, по идее, должны выработаться антитела, а их почему-то нет. Поэтому мазок более информативный.

На молодой контингент пациентов с ковидом обратили внимание и в РНПЦ пульмонологии, где на этой неделе тоже начали принимать коронавирусных больных.

- Если во время первой волны было больше пациентов возрастных, с очевидными проблемами по здоровью, то сейчас все чаще это молодые люди в возрасте плюс-минус 30 лет. Раньше они были скорее исключением, - рассказали в пульмонологии. - Средств индивидуальной защиты у нас хватает. Есть и одноразовые маски, и респираторы. Но на всякий случай их не выбрасываем. Фонд, который был создан неравнодушными людьми и помогал медикам с обеспечением средств защиты, предупредил, что спонсорской помощи больше не будет.

Больные поступают каждый день. Количество разное. Пока самое большое пополнение за сутки - 35 человек. Совсем тяжелых нет, в реанимации пока никто не лежит. Настроение у нас не такое тревожное, как в первые месяцы, - по крайней мере, уже знаем, чем лечить инфекцию.

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