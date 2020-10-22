Контактам 1 уровня поставят диагноз "коронавирус" по результатам экспресс-теста. Минздрав Беларуси обновил рекомендации

Изменения коснулись и показаний пульсоксиметра, на основании которых переводят в реанимацию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минздрав обновил рекомендации по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 с учетом уже имеющегося опыта, рекомендаций ВОЗ и зарубежных научных публикаций. Что нового?

Результаты экспресс-тестов учитываются у контактов 1-го уровня

Чтобы поставить пациенту диагноз COVID-19, достаточно одного из критериев:

- однократный положительный тест ПЦР (мазок из носоглотки);

- типичная рентгенологическая симптоматика (по данным КТ), клиническая картина, положительный тест лабораторной диагностики, в том числе иммунохимическими методами

(к ним относится и тест на антитела);

- один положительный тест серологической диагностики (к ним относятся и экспресс-методы) в сочетании с клинической картиной инфекции COVID-19 или такой же тест при отсутствии клиники у контактов 1-го уровня.

Последний пункт относительно контактов 1-го уровня прописан впервые.

Пневмония и ковид? В больницу!

Обязательно госпитализировать сейчас будут:

- пациентов, у которых одновременно есть и пневмония, и COVID-19 (или подозрение на него);

- пациентов с осложненным или тяжелым течением коронавируса при наличии факторов риска.

Напомним, что таковыми в этом случае являются возраст старше 55 лет и наличие хотя бы одного из этих заболеваний: морбидное ожирение (когда индекс массы тела свыше 40), сахарный диабет, хроническая кардиоваскулярная патология с сердечной недостаточностью, хроническая патология легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, муковисцидоз и др.), злокачественные новообразования, туберкулез, вирусные гепатиты, онкогематологические и системные заболевания соединительной ткани, а также заболевания, которые лечатся с использованием иммуносупрессивных и глюкокортикоидных лекарств.

До этого основанием для госпитализации было среднетяжелое и тяжелое течение ковида при наличии факторов риска и/или необходимости назначения гидроксихлорина и острый респираторный дистресс-синдром с коронавирусной инфекцией.

На анализ перед операцией дают больше дней

ПЦР-тест на коронавирус перед плановой госпитализацией теперь можно сделать за 2 - 5 дней. Раньше его делали за 2 - 3 дня.

Снижена сатурация для реанимации

Основанием для перевода в реанимацию будет насыщение крови кислородом (сатурация) ниже 88% при дополнительной подаче кислорода (было - 90% и ниже) и артериальное давление ниже 80 мм рт. ст. (было - менее 90).

Тест ПЦР делают на 7-е и 9-е сутки

В связи с сокращением срока самоизоляции до 10 дней тест ПЦР контактам 1-го уровня будут делать на 7-е сутки с даты последнего контакта или на 9-е сутки тест иммунохимическими методами. При отрицательном результате наблюдение заканчивается на 10-е сутки.

Контактам 2-го уровня тоже делают ПЦР-тест, но только если это дети младше 10 лет и у них есть симптомы заболевания.

Нет симптомов - нет повторного анализа

Если коронавирус протекает в бессимптомной форме, медицинское наблюдение за ним будет в течение 14 дней с даты последнего контакта, а повторный анализ не делают. Если клинические симптомы сохраняются - наблюдение продлевается. Раньше при такой форме COVID-19 делали экспресс-тест на 14-е сутки от момента контакта. И если выяснялось, что инфекция еще задержалась в организме, больничный закрывали на 21-й день от момента контакта.