В декрет на 4 года, рабочий день - 7 часов: в Беларуси говорят о создании новых партий. Мы почитали их обещания

Главная задача партии "Союз" - помощь властям России и Беларуси в реализации Договора о создании Союзного государства Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Гражданская инициатива «Союз» заявила, что до конца 2020 года в Беларуси может появиться новая одноименная политическая партия. Она будет выступать за интеграцию с Россией.

- Мы очень надеемся на то, что народ идею поддержит. Как только мы сделали заявление о создании партии, то сразу получили огромное количество звонков и обращений. Получается, что люди этого ждали. Совпадение, но большое количество белорусских граждан не имели подобной площадки для консолидации, - заявил в эфире телеканала ОНТ сопредседатель гражданской инициативы Сергей Лущ.

«Союз» предлагает 5 шагов выхода из кризиса в стране: 1. Мораторий на силовые акции участников конфликта; 2. Общенациональный диалог; 3. Конституционная реформа; 4. Референдум по новой Конституции; 5. Досрочные парламентские и президентские выборы.

Новая партия будет опираться на программные положения. Среди них - политические: например, признание Крыма российской территорией.

Экономические - амнистия осужденных по экономическим статьям (ввиду несовершенства экономической политики государства).

«Покровительственно-семейные» - продление отпуска по уходу за ребенком до 4 лет, 7-часовой рабочий день, выдача кредитов на жилье под 2% годовых, выход на пенсию с 55 лет и другие.

- Мы будем проводить и диалоговые площадки, и круглые столы, а также выходить на учредительное собрание. А после этого планируем подавать документы в Минюст для регистрации, - рассказал Лущ.

«Белая Русь»: «Если партия будет, то это будет широкая коалиция»

22 октября о намерении преобразовать общественное объединение «Белая Русь» в партийную структуру заявил зампредседателя объединения Александр Шатько. Напомним, эта идея озвучивалась и в 2011-м, и в 2015 годах, но дальше разговоров дело не зашло: ее поддержала только половина членов организации. Сегодня решение одобряет ее большая часть.

- Скорее всего, это будет не только «Белая Русь», - цитирует Шатько sputnik.by. - За эти годы из наших рядов выросло большое количество различных структур, аналитических центров, различных движений. И если партия будет, то это будет широкая коалиция.

По словам зампредседателя, предварительные переговоры уже прошли. Сейчас ведется работа над уставом и декларацией о деятельности будущей партии. Днем ранее руководитель объединения Геннадий Давыдько обозначил вектор объединения:

- Предварительное условное название - «партия народного единства «Белая Русь». Слово «единство», скорее всего, предполагает правоцентристскую партию с хорошим левым молодежным крылом, с социальными гарантиями, - приводит слова председателя БелТА.

Сколько партий действует сегодня?

Напомним, на данный момент в Беларуси действуют 15 политических партий. При этом за последние 20 лет в республике не было зарегистрировано ни одной новой.

16 сентября на встрече с активом страны Александр Лукашенко потребовал провести перерегистрацию всех действующих в республике партий. По его словам, большинство из них «отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов». На заявление президента отреагировал политик, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. По его словам, политическая система в стране остро нуждается в модернизации.

Фото: Facebook Олега Гайдукевича

- Мы должны модернизировать свою политическую систему страны, и я говорил об этом много лет! Уже после президентских выборов 2015 года мы должны были провести референдум, принять закон о политических партиях, перейти на выборы по пропорционально-мажоритарной системе (партийные списки). Если бы мы это сделали раньше, то и не было бы таких выборов, которые состоялись в 2020 году, - заявил Гайдукевич в интервью «Политрингу».

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