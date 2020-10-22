Наталья Кочанова просит Европу объективно разобраться в происходящем в Беларуси

Наталья Кочанова отметила, что Беларусь готова к взаимодействию с зарубежными партнерами. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова выступила с ответом на заявление руководства Совета Европы, сделанное 13 октября. Напомним, в этот день европейские лидеры в очередной раз призвали власти Беларуси начать диалог с представителями оппозиции, прекратить насилие в отношении протестующих, освободить политзаключенных и провести конституционную реформу в стране.

По словам Натальи Кочановой, Запад получает представление о ситуации в нашей стране на основе односторонней информации, «поступающей исключительно от людей, которые в Беларуси не находятся и не представляют большинство граждан, поддержавших в ходе президентских выборов проводимый в нашей стране государственный курс».

- Мы неоднократно обращались к европейскому сообществу, в том числе к руководителям парламентов стран ЕС, с предложением объективно разобраться в происходящем в Беларуси и провести конструктивный диалог с предоставлением неопровержимых фактов, раскрывающих причины нынешних событий, включая вмешательство из-за рубежа. Однако мы не были услышаны, несмотря на то, что лидеры Совета Европы призывают в своем заявлении соблюдать свободу выражения мнений в качестве одной из основополагающих европейских ценностей, - отметила Кочанова.

Также она заявила, что проходящие в нашей стране акции протеста незаконны.

- Лидерам Совета Европы следует знать, что «мирные» акции проходят вне правового поля и вызывают недовольства многих граждан Беларуси, которые просят белорусские власти защитить их от произвола агрессивного меньшинства и восстановить спокойную, безопасную жизнь в нашей стране, - говорится в заявлении главы верхней палаты белорусского парламента.

Наталья Кочанова отметила, что Беларусь готова к взаимодействию с зарубежными партнерами и к обсуждению ситуации в стране «на основе взаимного уважения, объективности, учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела».

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