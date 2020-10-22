«Курьер отвез документ в ИВС в Барановичи»: суд отменил постановление об аресте основателя Petitions.by

Владимира должны скоро отпустить. Фото: Удобный город. Petitions.by

Основателя проекта petitions.by Владимира Ковалкина задержали 10 октября возле его дома. 12 октября суд Фрунзенского района Минска признал его в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». В итоге Ковалкин получил 15 суток ареста.

И вот 22 октября адвокат Сергей Зикрацкий сообщил, что Мингорсуд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток.

- Владимир находится сейчас в ИВС в Барановичах, его туда перевели из ИВС на Окрестина. Надеемся, что его выпустят сегодня, 22 октября, - рассказал «Комсомолке» адвокат Владимира Сергей Зикрацкий. Он опубликовал у себя на странице в Фейсбуке фото постановления Мингорсуда. В нем говорится: постановление судьи суда Фрунзенского района Минска отменить, а дело направить на новое рассмотрение в тот же суд другим судьей.

По словам Зикрацкого, он столкнулся с тем, что в ИВС не понимают механизм, как отпускать людей раньше назначенного судом срока.

- Подозреваю, что с такими ситуациями они сталкиваются нечасто, - говорит адвокат. - Как только я получил постановление суда, я сразу же позвонил в дежурную ИВС и сказал, что надо выпускать моего подзащитного. Но там мне сообщили, что им должно прийти постановление из суда, и только тогда они отпустят Владимира. Я обратился во Фрунзенское РУВД с заявлением. Они связались с начальником ГОВД Барановичей. Тот заверил, что если мы привезем оригинал постановления суда, то они Ковалкина отпустят.

Адвокат передал курьеру постановление, чтобы тот отвез его в ИВС в Барановичи.

К вечеру четверга, 22 октября, стало известно, что Владимира Ковалкина выпустили. Он едет домой.