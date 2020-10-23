«Официально проводить дворовые праздники и заниматься благоустройством». Как дворовые сообщества могут стать единицей местного самоуправления

Жители дворов и микрорайонов не только общаются и проводят вместе время, но и решают разные общие проблемы. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Беларуси наблюдается небывалый всплеск самоорганизации горожан: жители дворов и микрорайонов объединяются в дворовые сообщества, участники которых не только общаются и проводят вместе время, но и решают разные общие проблемы: красят лавочки, убирают парки, организовывают субботники, устраивают футбольные турниры и детские праздники. Активность горожан в некоторых случаях натыкается на строгость белорусского законодательства: практически на любую совместную деятельность нужны документы.

Между тем белорусские законы как раз таки предусматривают активное участие горожан в решении разного рода местных вопросов. Есть даже специальный закон, который регламентирует работу местных сообществ - закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». Согласно этому документу, местные органы самоуправления имеют весьма широкие полномочия - от организации совместного досуга до благоустройства дворов и защиты прав местных жителей, то есть могут заниматься всеми теми вопросами, которые сейчас и решают горожане.

Только для этого дворовому сообществу нужно стать частью КОТОСа - коллегиального органа территориального общественного самоуправления, который по закону и является основной единицей местного самоуправления. Основная цель такой единицы - это развитие и воплощение в жизнь инициатив горожан по вопросам местного значения.

«Мы за год сделали ремонт библиотеки и открыли ее»

В Беларуси есть КОТОСы, которые уже активно принимают участие в решении проблем местных жителей. Один из ярких примеров - КОТОС Молодежного района в Мозыре. Он создан еще в 2006 году, сразу же как только появилась законодательная возможность создавать такие объединения. Его возглавил бывший идеолог Мозырского НПЗ Николай Гайдуков, на тот момент уже имевший большой опыт работы с обращениями горожан.

Активно включившись в решение местных проблем, этот КОТОС добился больших результатов. Одним из главных достижений стал капитальный ремонт библиотеки, расположенной в районе Молодежный.

- Стояло здание библиотеки, которое приходило в негодность. Власти не обращали на него внимания, здание стояло мертвым грузом, текла крыша. Мы привлекли в спонсоры нефтеперерабатывающий завод и заставили местную власть, чтобы она выделила около 30% из бюджета на капитальный ремонт. В итоге мы за год сделали ремонт библиотеки и открыли ее, она работает до сих пор. Это филиал Детской библиотеки №8. Мы сделали великолепную библиотеку, это полностью заслуга КОТОСа. Это было лет восемь-девять назад, - рассказывает Николай Гайдуков. - Еще где-то три-четыре года назад мы выиграли проект Фонда Льва Сапеги совместно с КОТОСом Славянского района Мозыря. В итоге получили около 10 000 долларов на установку тренажеров во дворах этих районов. Сейчас ими с удовольствием пользуются местные жители.

КОТОСы активно проводят и дворовые праздники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несколько лет назад Николай Гайдуков вышел на пенсию, но основанный им КОТОС продолжает работу. Как рассказала его нынешняя председатель Ольга Артемчук, сейчас в основном они проводят разного рода акции и мероприятия для детей.

«Получают деньги на замену детских площадок, лавочек и ремонт проездов»

Есть примеры успешно работающих КОТОСов и в Минске, основные их успехи - также в области благоустройства, ведь данный орган имеет право привлекать финансирование на решение данных задач.

- Но не напрямую КОТОСу, а на выплату третьим лицам, - поясняет Геннадий Каленов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси. - В Минске это происходит чаще, чем в районных городах, потому что в Минске больше денег в бюджете. Например, это могут быть деньги на замену детских площадок, ремонт проездов, замену лавочек. Активные КОТОСы очень хорошо знают свою территорию, знают ее проблемы и являются проводниками между населением и финансовым отделом района при формировании планов на следующий год. Определенная часть благоустройства в Минске проводится именно таким образом.

По его словам, КОТОСы активно проводят и дворовые праздники, один из самых известных - это праздник, который проводит несколько лет товарищество собственников «Дружба-Брилевичи» в Международный день соседей в конце мая.

- Это настоящий праздник с клоунами, шариками, концертами, который собирает огромное количество людей, - говорит Геннадий Каленов.

Эксперт подчеркивает, что КОТОС - это эффективно работающий инструмент самоуправления, позволяющий добиться значительных результатов. Поэтому включение в их работу дворовых объединений пойдет только на пользу городу.

- В Беларуси формирование самоуправления находится на начальном этапе. Ведь у разных групп населения разные интересы: молодые семьи заинтересованы в создании детской площадки, владельцы собак - в создании условий для выгула питомцев, и так далее. И роль КОТОСа заключается в том, чтобы все эти интересы объединять и формировать общий взгляд на развитие их территории, - поясняет эксперт. - Есть теория устойчивого развития городов, и местное самоуправление - это одна из целей устойчивого развития. Ведь благодаря ему город становится безопасным и комфортным для жизни горожан, так как местное самоуправление позволяет делать город таким, каким его хотят видеть горожане.

Белорусские законы предусматривают активное участие горожан в решении разного рода местных вопросов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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КАК ВОЙТИ В КОТОС?

По словам Геннадия Каленова, практически все КОТОСы уже сформированы: этот процесс начался в Беларуси еще в 2006 году, после выхода первой редакции закона «О местном управлении». Чтобы узнать, к какому КОТОСу относится конкретный двор, нужно обратиться в ЖЭС, к которому относится дом. Там же можно узнать, кто является председателем КОТОСа.

А вот чтобы войти в состав КОТОСа или переизбрать его руководство, надо знакомиться с конкретным положением определенного КОТОСа, где и прописан данный механизм. К слову, создать отдельный орган для дома тоже нельзя, можно только выбрать новых членов в уже существующий.

Получить любую информацию о работе КОТОСов можно на сайте https://kotos.org.

ЕСТЬ ВОПРОС

Какие задачи может решать КОТОС?

Содействовать защите прав граждан.

Вовлекать жителей в охрану, ремонт и благоустройство домов и дворов.

Заниматься благотворительностью.

Заниматься организацией досуга.

Изучать и собирать мнения жителей о развитии экономической, социальной и других сфер жизни страны.

Способствовать сохранению традиций и культурных ценностей.

Заниматься профилактикой правонарушений

Содействовать нормотворческой инициативе граждан по вопросам местного значения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Вовлекаясь в это, люди потом живут одним двором»

О необходимости активнее вовлекать белорусов в жизнь городов и районов через КОТОСы заявил Дмитрий Шевцов, председатель Белорусской ассоциации врачей и врач 1-й городской клинической больницы Минска.

- В Минске в каждом районе есть КОТОСы. И когда мы весной, осенью проводим благоустройство территорий, мы вовлекаем людей, которые там живут. Они выходят и помогают чинить скамеечки, высаживать цветы, кустарники. Вовлекаясь в это, люди потом живут одним двором и заботятся о нем. Вот эти площадки мы должны развивать больше и больше, - сказал он эфире телеканала ОНТ.