Народная сатира рвет белорусский интернет: «Еще у Маслякова в КВН учили: две вещи интересуют людей - секс и политика»

Группа «Галасы Зместа» творят в жанре политической сатиры. Кадр Видео

Автор текстов и фронтмен группы Дмитрий Бутаков - кавээнщик с огромным стажем.

- Я играл в КВН всю жизнь. Будучи военным, играл в команде «Эскадрон гусар», и в 1995 году мы вместе с Харьковской командой ХАИ стали чемпионами Клуба, - рассказал Дмитрий. - Позже приехал в Беларусь, создал свою команду, мы объединялись, в том числе с «ЧП», вместе играли. И почти всегда выигрывали. Помните, может, что в Беларуси проводили чемпионат «черного КВН», где разрешалась любая лексика. Мы были его 11-кратными чемпионами - ни разу не проиграли. И вот это увлечение юмором и сатирой осталось со мной до сих пор.

- Но в песнях вы мат не используете?

- Если вы о политических песнях, то нет. Но вообще - всякое было. Мат ведь не самоцель - я не использую его для связки слов. Тем более я лингвист по образованию. Так что слова для меня определенную ценность представляют.

- Политическая тематика в песнях для вас новая?

- Проект «Галасы Зместа» появился относительно недавно, около полугода назад. И то, что политическая тема стала такой востребованной, даже для нас стало неожиданностью. Хотя еще у Александра Маслякова нас учили, что существует две вещи, которые интересуют людей, - секс и политика. Все остальное пляшет вокруг них.

- И как реакция слушателей на нынешние песни?

- На нашем YouTube-канале значительно больше позитивных отзывов, чем негатива. А вот в реальной жизни все наоборот. Меня уже во всех смертных грехах обвинили, мол, за сколько я продался. Стараюсь на такие выпады не реагировать. С близкими друзьями спорим, конечно, но чаще каждый остается на своих позициях. Знаете, мне уже лет немало, так что я выступаю за стабильность. Хотя в молодости, не исключаю, тоже ходил бы на площадь. В целом прекрасно понимаю, почему люди выходят протестовать. Но вот этим новым лидерам я не очень доверяю. Смотрю на них - и у меня возникают серьезные вопросы. Если вы хотите меня в чем-то убедить, то пусть это будет взвешенная и осознанная позиция, покажите мне программу. А не так, что скинем эту власть, а потом подумаем. Где вы раньше были? Для меня все это странно.

- Будете продолжать писать в жанре политической сатиры?

- На подходе четыре новые песни, но там не про политиков, они несколько другой направленности. В одной из них рассказывается история, которая происходила практически у меня перед глазами. Семейная пара, обоим уже около 50 лет, при этом жена ярая оппозиционерка, а муж - за действующую власть. И вот, жена ходит на шествия, а он за нее волнуется и всячески ее оберегает. Ситуация у друзей и знакомых, к слову, довольно распространенная.

- А в группе есть разногласия по поводу текстов песен, которые вы приносите?

- Есть споры творческие, подчищаются какие-то слова в процессе работы. Но в целом по поводу содержания мы не спорим.

- Музыка для вас - хобби?

- Да. Но на концертах выступаем с удовольствием. Правда, с политическим репертуаром пока не приглашают. В Барановичах во дворах у нас не выступают. Да и по вечерам мы репетируем, так что особенно времени нет. А вообще я по профессии переводчик с китайского, сейчас помогаю монтировать китайское оборудование, перевожу.

- А кто ваши коллеги по группе?

- Вторая вокалистка у нас работает в школе детским психологом. Остальные так или иначе связаны с музыкой.

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