Активист-колясочник и парень с синдромом Дауна открывают инклюзивную кофейню в центре Минска благодаря посту в Facebook

Именно столько существует кофейня “Инклюзивный бариста”, которая стала рабочим местом мечты для ребят с инвалидностью. За время своего существования кофейня успела настолько полюбиться минчанам, что её создатели задумались о расширении бизнеса и обратились за помощью… к социальным сетям. И вот в начале ноября, благодаря поддержке А1, ещё одна кофейня откроется на Октябрьской площади, в самом центре столицы. О том, как помог в этом Facebook, и чем это место будет особенным, “Комсомолка” поговорила с создателем проекта Сашей Авдевичем и директором кофейни Васей Павликовым.

Александр Авдевич, известный в Беларуси активист-колясочник, придумал и создал проект “Инклюзивный бариста” полгода назад. Сначала это была идея курсов для колясочников, на которых они могли бы научиться варить кофе и трудоустраиваться по своему желанию. Однако, оказалось, что людей с инвалидностью берут на работу далеко не всегда. Тогда Саша решил, что сам создаст кофейню, в которой будут работать его ребята.

Тогда же произошло знакомство и с Васей Павликовым, первым в Беларуси человеком с синдромом Дауна, который занял пост директора. Василий Павликов оказался очень ответственным и исполнительным. Более того, он скрупулезно посчитал, что за эти полгода продано 5000 кружек кофе и вспомнил, что его наниматель дал обещание - когда эта цифра будет достигнута, он подумает о том, чтобы открыть еще одну кофейню.

Вася разместил видеообращение в социальных сетях, а Саша Авдевич поделился им в своем аккаунте в “Facebook”, сопроводив сообщением о том, что “Инклюзивный бариста” ищет партнеров или арендодателей. Просьбу заметили пользователи сети, а уже через пару часов на нее ответил генеральный директор мобильного оператора А1 Гельмут Дуз и предложил обсудить возможное сотрудничество.

“Директор А1 сказал, что всегда начинает свой день с кофе, мы пообещали, что в нашей кофейне у него будет именная кружка”

В начале октября потенциальные партнеры встретились и договорились — в ноябре новая кофейня должна принять первых посетителей.

Ко встрече с генеральным директором компании А1 Гельмутом Дузом Вася Павликов подошел очень ответственно. Подготовил примерный бизнес-план новой кофейни и даже взял на встречу свое фирменное печенье с предсказаниями. Александр Авдевич признается, что не сомневался в своем директоре, но был удивлен, как Василий грамотно ведет переговоры, учитывая, что эта встреча — первый подобный опыт у директора “Инклюзивного баристы”.

“Гельмуту было очень интересно, что именно предлагает Вася в бизнес-плане. Он отметил, что у кофейни “Инклюзивный бариста” хорошая репутация, есть свои постоянные клиенты. И что А1 как раз и искал себе такого партнера, который не просто делает качественный продукт, но и решает важные задачи. В общем, пост в Facebook очень удачно попался директору компании на глаза, ведь мы как никто другой соответствуем обоим этим критериям. Проект “Инклюзивный бариста” первоначально создавался для трудоустройства и социализации людей с инвалидностью. У нас получилось обучить хороших бариста и занять достойное место на рынке, и с нами действительно круто работать”, — рассказывает Александр Авдевич.

На этой встрече сразу договорились и о месте для будущей кофейни, она разместиться во флагманском магазине А1, в главном офисе компании. Директор Вася уже поспешил пригласить первого посетителя на открытие.

“У нас уже есть первый заказ. Мой коллега из А1 любит не только вкусный, но и крепкий кофе. Этот напиток будет ждать его в нашей кофейне в именной кружке” - улыбается Василий Павликов.

Стойка-трансформер и меню на стене. Что будет в новой кофейне?

Кофейня, обещают создатели, станет не только местом, где приятно будет выпить утренний кофе с круассаном, но удивит и техническими новинками. Например, она станет первым местом в Минске, где будет барная стойка-трансформер: колясочник, человек с низким или высоким ростом сможет отрегулировать рабочее место так, как ему удобно.

“Помимо удобств для наших сотрудников, мы, конечно, обсуждали и то, чем хотим удивить своих посетителей. Из фишек, которые будут в нашей новой кофейне — специальный принтер, который нанесет ваше изображение на пенку, проекция меню на стене, чтобы не тратить бумагу, а на чашках шрифт Брайля, с посланием для незрячих и слабовидящих посетителей. Сошлись на том, что стиль кофейни должен быть футуристичным, как будто мы уже в новом тысячелетии, где нет барьеров между людьми, но по-прежнему есть место вкусному кофе. В этом мы совпали с А1, потому что их магазин уже в будущем: там все адаптировано для людей с инвалидностью, есть лифты, пандусы, широкие дверные проемы”, — говорит Александр Авдевич.

Кроме техничности и современности, главное, чем гордятся директор и создатель кофейни “Инклюзивный бариста” — это своими сотрудниками.

В кофейне посменно будут работать четыре бариста-колясочника, о которых Александр Авдевич рассказывает с особой гордостью:

“Кроме меня и Васи — это Даша, Наташа, Лёша и Витя. У каждого из них такая жизненная история, что, слушая их, вы успеете выпить не одну и даже не две кружки кофе”.

Дрим-тим кофейни: парашютистка, тренер, танцовщица и гитарист

Рассказывая о своих коллегах, директор Вася обо всех говорит: “Они такие крутые, вы себе не представляете”.

Директором нового заведения будет, конечно же, сам Вася Павликов. Он за эти полгода стал не просто менеджером, а по-настоящему медийным лицом. Вася активен в социальных сетях, мечтает стать героем собственного онлайн-сериала, снимается в кино. А еще несколько раз в неделю Васю можно увидеть в спортзале, он занимается айкидо.

Самой опытной сотрудницей кофейни будет Наташа Астанина.

“Наташа работает у нас с самого первого дня. Сейчас Наташа не просто варит самый вкусный кофе в Минске, но и учит этому других ребят. Когда-нибудь, я уверен, Наташа откроет свою личную Школу Бариста. А еще она может поделиться впечатлениями о том, как выглядит земля с высоты 4500 метров. Наташа — парашютистка”, — говорит Саша Авдевич.

Наташа научила варить кофе и тех, кто только начинают работать в “Инклюзивном бариста”. Это Леша Кореньков, Даша Захаренкова и Витя Автушенко.

Леша поет и играет на гитаре. Вася Павликов говорит, что уже предложил Леше устроить его сольный концерт на рабочем месте.

“Если концерт случится, то наша бариста Даша обязательно будет в подтанцовке. Девушка занимается танцами с 5 лет, сама составляет и проводит для других тренировки. Еще один член команды - Витя, он у нас за порядок и безопасность, кроме кофейни, работает тренером по кроссфиту. А ещё он мастерски рисует на кофе. У посетителей новой кофейни будет возможность познакомиться с каждым из наших бариста поближе. И даже “забрать их домой”, — говорит Саша Авдевич.

Что это значит, создатель “Инклюзивного баристы” так и не признался. Только добавил: “Дождитесь открытия и вы сами все поймете”. Но самое главное, что удалось узнать “Комсомолке” - такие кофейни могут стать фишками и других магазинов А1.