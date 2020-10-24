Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Яблоки везут в Россию, а капусту фермеры грозятся оставить гнить в полях: съездили на сбор урожая в Ольшаны

Ольшаны давно прославились как огуречная столица Беларуси. Хотя ольшанцы выращивают много чего, знают, как зарабатывать на земле, и занимаются этим до самых холодов
Оксана БРОВАЧОксана БРОВАЧ
КомментироватьОставить комментарий
В Ольшанах сейчас собирают урожай поздних яблок и капусты.

В Ольшанах сейчас собирают урожай поздних яблок и капусты.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- У вас в городе опасно, никакого ладу нет…

- Чего? Это у нас опасно. Яблоки не уродят - и где работать будем? - ведут непринужденную беседу за обедом сборщицы яблок.

Обед - по расписанию!

Обед - по расписанию!

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ольшаны - слишком большой населенный пункт в Брестской области для того, чтобы называться деревней, но почему-то еще не город - давно прославились как огуречная столица. Здесь что ни дом - то теплица, в которой выращивают огурцы, а еще помидоры и перцы. Ольшанцы знают, как зарабатываеть на земле, и занимаются этим до самых холодов.

Для многих сбор яблок - дополнительный заработок к пенсии.

Для многих сбор яблок - дополнительный заработок к пенсии.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Летом надо свой огород посадить, тое-сёе. Летом мы все работаем в своих теплицах. Если дома нет парника, то люди у нас еще ходят на голубику. А осенью ходим на капусту и на яблоках каждый год работаем. Осенью ведь дома особо работы нет, - рассказывает Мария, женщина средних лет, которая собирает яблоки в фермерском хозяйстве «Бродок».

Ольшанцы работают с утра до вечера. Обед - ссобойка или сытный комплекс в местной столовке: рассольник, гарнир с мясом, салат, хлеб и чашечка чая за 4 рубля 50 копеек. Обеденное время - чуть ли не единственный шанс переброситься с ольшанцем парой слов. От работы отвлекаться они не любят.

- Встаем рано, в 6 утра. Пока соберемся, пока дома что-то сделаем. Потом нас в хозяйство привозят, распределяют - кто на сбор, кто на сортировку. С 8 до 13 работаем, через каждые 50 минут у нас отдых на 10 минут. Потом обед, и до 6 вечера снова работаем. А домой придешь, туда-сюда - и уже темно. И вроде что-то сделать надо, а уже хочется только лечь и не двигаться. Утром встаешь - и не заметил, что спал, - рассказывает про распорядок дня Ольга Владимировна.

На яблоках ольшанцы работают после того, как закончат работу на собственных теплицах.

На яблоках ольшанцы работают после того, как закончат работу на собственных теплицах.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На сборе яблок работают в основном женщины старшего возраста, хотя есть и молодые. Они к беседе не подключаются, скромничают.

- Мария Максимовна - самая старшая в нашей бригаде. Рассказывает нам про прежние времена. Она всю жизнь проработала в колхозе, не может дома сидеть. Пенсия не настолько большая, чтобы позволить себе дома лежать, - рассказывают про свою напарницу сборщицы яблок.

За один рабочий день на сборе яблок платят 30 рублей. Оплата в конце рабочего дня. В некоторых хозяйствах другие правила. Могут доплачивать за сверхурочную работу - например, если нужно срочно загрузить фуру. Обязанности распределены: одни срывают яблоки, другие перекладывают их в ящики. Мужчины грузят, носят ведра с фруктами к машине.

Выращенные в Ольшанах яблоки польских сортов едут в Россию.

Выращенные в Ольшанах яблоки польских сортов едут в Россию.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Яблоки надо аккуратненько рвать и аккуратненько класть - как яйца, чтобы не побить. И только в перчатках, не голыми руками. Яблоки очень сочные. Вот так надавишь - останутся пятнышки, яблоки потеряют товарный вид, - рассказывает Лидия Михайловна и показывает, как срывают яблоки: берут двумя пальцами сверху и снизу, где хвостик и носик.

- И надо уложить красиво. Если яблоко красное - надо, чтобы сверху красный бочок был. Люди же приходят и глядят по контейнерам - чтобы все красивенько лежало. Некондицию сортируют и берут на сок или на детское пюре. Или себе можно купить - по 50 копеек. Это поцарапанные, червивые, поклеванные птицами, - добавляет Мария.

- А можно одно яблоко незаметно съесть?

- Пожалуйста, сколько хочешь. Надо только найти вкусное яблоко. Они очень сладкие, их много все равно не съешь, - смеются женщины.

Сбор яблок продолжается примерно 3 недели. Работают в хозяйствах в основном ольшанцы, хотя если нужно много рабочих рук, то нанимают людей из Давид-Городка, Теребличей, Оздамичей и вообще всех окрестностей. Рабочих никто не подгоняет - наоборот, говорят собирать яблоки не спеша, чтобы не повредить.

Яблоки после сортировки в фермерском хозяйстве идут в хранилища или сразу на погрузку в фуры.

Яблоки после сортировки в фермерском хозяйстве идут в хранилища или сразу на погрузку в фуры.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Уезжать из Ольшан в город никто из местных уже и не думает.

- У нас в Ольшанах кто на Польшу поехал на заработки, кто куда. Где больше платят, туда и едут. На осень разбегаются, когда работа дома заканчивается. Как только начали звать на яблоки, ольшанцы считали, что своей работы хватает, и сюда приезжали из других сел. А сейчас и ольшанцы кинулись. Зачем куда-то ехать, где не знаешь, сколько заработаешь и заплатят ли тебе. А тут не надо никуда ехать и я не боюсь, что меня обманут, - рассуждает Мария.

Единственное, что беспокоит местных жителей, - низкие цены на их продукцию.

Ольшанцы до холодов спешат собрать урожай.

Ольшанцы до холодов спешат собрать урожай.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Как пойди на рынок что-то покупать, то они все в доллары переводят. А нашу продукцию ни во что не переводят! - возмущается Ольга Владимировна. - Возьмись купить семена - говорят, подорожали, потому что доллар поднялся, а капуста как была 10 лет назад по 10 копеек, так и осталась.

Ольшанцы угрожают оставить капусту на полях, если она так и будет стоить 10 копеек.

Ольшанцы угрожают оставить капусту на полях, если она так и будет стоить 10 копеек.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«На капусту нет цены - в поле сгниет»

Капусту тут выращивают почти все. Кто-то возле дома, но большинство - на своих гектарах на поле за деревней.

- Сейчас капуста стоит на поле, никто ее не хочет собирать. В том году 15 - 20 фур, даже по 25 фур за день вывозили, а в этом году никому она не нужна. Это рынок, что поделаешь. У нас все в основном на Россию выращивают, а там своей капусты хватает. И сейчас за капусту дают по 10 - 12 копеек. А возьми сетки свои, попроси соседа помочь - и тебе 5 копеек остается, - пожимает плечами мужчина, который контролирует погрузку капусты в грузовик на своем поле.

Ежегодно ольшанцы выращивают и продают сотни тонн огурцов, капусты, яблок и другой продукции.

Ежегодно ольшанцы выращивают и продают сотни тонн огурцов, капусты, яблок и другой продукции.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Представиться стесняется, от фото тоже отказывается - натягивает кепку на глаза и печально окидывает взглядом свой гектар капусты.

- Сейчас мы машину завезем в райпо. Самим продавать - это ничто. Сто человек возьмут по килограмму - это сто килограммов, а 99 тонн как продать? Так что в этом году все, наверное, капусту уберут, в гору сложат - и она весной сгниет. Кто разумнейший, тот дома в огороде сложит, сгниет - то хоть польза будет, - грустно смеется владелец капустного поля.

Капусту ольшанцы выращивают на собственных «сотках», а потом продают оптом.

Капусту ольшанцы выращивают на собственных «сотках», а потом продают оптом.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Год на год не приходится: бывали времена, когда ольшанцам удавалось хорошо заработать на капусте даже в неурожай.

- Был год, когда капусты не было. У меня тогда с гектара вышло не 100 тонн, а где-то 40. Половину я сдал по 25 копеек, а мне фермеры сказали: «Не трогай, дурак». Я 20 в хранилище положил - и по доллару продал потом. Может, в этом году тоже в хранилище положу - вдруг зимой цена будет…

В Ольшанах на отсутствие работы не жалуются - на земле всегда найдется занятие.

В Ольшанах на отсутствие работы не жалуются - на земле всегда найдется занятие.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

РЕПОРТАЖБрест: новости

Рекомендуемые