Parimatch и «Цмокi-Мiнск» объявили о партнерстве

Символика Parimatch будет размещена на форме основной мужской команды во время всех локальных и выездных матчей предстоящего сезона.

Кроме того, в рамках партнерства брендинг компании Parimatch можно будет увидеть на светодиодных рекламных щитах во время матчей Единой Лиги ВТБ и Лиги Чемпионов (FalconClub Арена, “Минск-Арена”), на игровой площадке во время домашних встреч.

Среди прочих маркетинговых активаций — интеграция в социальные сети клуба.

Основная мужская команда существует с момента создания клуба, с 2006 года. За это время она успела пройти путь от новичков белорусского чемпионата до тотального доминирования на внутренней арене. Первое чемпионство “Драконы” выиграли в сезоне 2008/2009. Всего команда становилась лучшей 12 раз в национальном первенстве и 11 раз обладателем Кубка Беларуси.

Сегодня состав “Цмокі-Мінск” выступает в Единой Лиге ВТБ, Лиге Чемпионов. В сезоне 2019/20 минская команда попала в число 8 сильнейших команд Кубка ФИБА-Европа.

- Parimatch — международный холдинг, чей бренд хорошо известен на спортивном рынке. Приятно, что участие нашей команды в Лиге Чемпионов привлекло к себе внимание такой компании. Это подчеркивает, что клуб интересен не только с игровой точки зрения, но и с маркетинговой. Уверены, что наше партнерство станет эффективным и взаимовыгодным, — отметил председатель клуба “Цмокi-Мiнск” Юрий Шакола.

- "Цмокi-Мiнск" — лидер белорусского баскетбола и самый амбициозный его представитель. В клубе не только профессионально стремятся к достижениям, но и заботятся о роли, которую баскетбол играет в белорусском спорте. "Цмокi" умеют создавать качественное шоу, это позволяет повышать уровень нашего чемпионата и участвовать в проектах, объединяющих сильнейшие баскетбольные клубы Восточной Европы. Надеемся, наше партнерство будет способствовать развитию, — прокомментировал коммерческий директор Parimatch Belarus Михаил Герасимович.

Первый матч основной мужской команды “Цмокi-Мiнск” в статусе партнера Parimatch пройдет 4 ноября, в рамках Лиги чемпионов ФИБА с “Шоле” (Франция).

Проводя параллель между ростом популярности Parimatch и растущим количеством фанатов клуба, стороны отметили, что с нетерпением ждут результатов сотрудничества: новых возможностей для сохранения лидерских позиций как на баскетбольной арене, так и в маркетинговом плане.

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