Депутат Воронецкий заболел коронавирусом. Дом правительства работает, 28 октября депутаты соберутся

В доме правительства на входе измеряют температуру. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Депутат Валерий Воронецкий заболел коронавирусом. Он рассказал "Народной Воле", что в Доме правительства много кто болеет. Напомним, заболел коронавирусом и депутат Андрей Савиных, у которого болезнь протекала в относительно легкой форме.

"Комсомолка" позвонила в пресс-службу Палаты представителей и узнала, как коронавирус повлиял на работу депутатов.

- Некоторое количество человек болеет. Ничего не отменяется, работаем в штатном режиме, - сказали нам в пресс-службе. - По плану следующее заседание депутатов - 28 октября. Пока ничего не отменяется. Готовим вопросы к рассмотрению, повестка дорабатывается, утверждается.

- А какие у вас меры предосторожности?

- У нас масочный режим, при входе в здание термометрия. Везде висят санитайзеры, примерно раз в час, полтора обрабатывают все дверные ручки. Как было весной, так и сейчас. На этой неделе депутаты работают в округах. Все международные мероприятия, встречи проходят в онлайн-формате. Предпочтения отдаются онлайн-мероприятиям.

Кстати, весной этого года в Доме правительства тоже ввели меры безопасности. На входе журналистам измеряли температуру бесконтактным термометром, в коридорах здания висели антисептики. К слову, тогда на открытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания депутаты были без масок.

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