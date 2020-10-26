«Ломает, что продолжаю выполнять план музея, но важно, чтобы 200 деток любили искусство». Никита Монич - об увольнении, сыне и искусстве во время протестов

Никита Монич - экскурсовод, до недавнего времени сотрудник Национального художественного музея, востоковед, автор лекции о потреблении искусства и стихотворения о Еве. Список можно продолжать Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У меня две мечты - собрать стадион с образовательным шоу и выпустить хип-хоп-альбом. Подозреваю, что и то, и другое слабо реализуемо, но к одной мечте я чуть-чуть приближусь, - говорит Никита Монич.

До недавних пор его знали как экскурсовода Национального художественного музея, сейчас называют музейным стендапером, а Никита сам себя - музейной крысой и кочевником. После факультета международных отношений он пришел работать в Национальный художественный. На его мероприятия в музей приходили тысячи человек. Благодаря Моничу многие узнали, что искусство может быть необычайно интересным.

«Я уволился быстро. Как и всегда в истории, все основное происходит быстро». Здесь и дальше цитаты Никиты из интервью Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А летом 2020-го, когда к делу Белгазпромбанка приобщили произведения искусства из корпоративной коллекции - в том числе и картину «Ева» Хаима Сутина, - Никита написал резкое стихотворение в защиту картины и опубликовал его в соцсетях. Сейчас, если гуглить «Никита Монич», первые ссылки - о стихах, и только на пятом месте «Никита Монич экскурсии».

«Я всегда хотел быть королевой бурлеска и читать лекции в клубе, но никак не мог этого сделать» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Слово «уволенный» перекладывает ответственность на работодателя - я ушел по соглашению сторон»

- Этот текст серьезно помог мне в жизни: плюс 3000 подписчиков в Инстаграме и столько же в Фейсбуке (смеется). Еще и из музея уволили, пришлось делать то, что давно хотел, но не решался. После «Евы» у меня были запросы: давайте мы вас напечатаем! Но есть проблема: понимаете, у меня только вот это стихотворение и еще одно…

- Когда я писала про твое увольнение из музея, думала, какое причастие выбрать - «уволенный» или все-таки «уволившийся»? Как это ощущаешь ты?

- (Задумался) Нет, «уволившийся» все-таки правильнее. Потому что «уволенный» перекладывает ответственность на работодателя. А даже юридически я ушел по соглашению сторон. В итоге непростого разговора с администрацией музея. Инициатива уволить меня исходила от меня же.

Мне говорили: удаляй стихотворение. Я спрашиваю в ответ: а если вы меня уволите, это будет нормальной реакцией наверх о том, что «приняты меры»? Так давайте вы меня уволите по соглашению сторон, а я осенью приду водить экскурсии деткам как внешний гид. Вам хорошо - план выполняется, деткам и их родителям хорошо и мне хорошо. Договорились, но потом администрация подумала и забрала свое обещание. С другой стороны, я тоже обещал уйти тихо.

Я ведь так и сидел пару недель. А потом пошла волна, мне стали звонить. И что я буду отвечать? «Никаких комментариев, я не хочу об этом говорить»? И раз увольнение стало публичным (не по моей инициативе), у меня просят комментарий - я отвечаю.

«Кстати, очень много слов поддержки я услышал от коллег после увольнения. Была чрезвычайно приятна реакция и от тех из них, кто связан не с научной или экскурсионной работой» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А когда тебе сказали, что в сентябре ты не вернешься в музей?

- Когда я в августе пришел договариваться: вот, сентябрь скоро, пора бы! А мне говорят: нет. Почему? Вот поэтому!

- Назвали конкретную причину?

- Нет. Зато сказали, что раз я буду осуществлять коммерческую деятельность в музее, а значит, мне должны выставить счет. Я говорю: ну, давайте, попробуем. Решили даже, что детская экскурсия несовместима с другой деятельностью в учреждении, поэтому нужно закрывать музей на два часа. Мне выставили счет, и я, мягко говоря, удивился сумме…

- Когда ты увольнялся, тебя никак не пробовали задержать?

- Удаляй пост - и оставайся - все в порядке.

- Если не удаляешь, безапелляционно?

- Я когда предложил уволиться, они такие сразу удивились, а потом: да, хорошо давай. Это как-то быстро произошло. Как и всегда в истории, все основное происходит быстро.

«Музей нужно любить. Просто так там работать совершенно непонятно зачем» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мне кажется, что многие в Национальный художественный музей шли на Никиту Монича.

- Ну… Наверное. Какой-то процент - да. Но я думаю, что музей - это больше чем любой из находящихся там людей и больше чем любое из находящихся там произведений. А незаменимых нет. В любом случае я в выигрыше. Вернусь я в музей? Не знаю, надеюсь. Сделал ли я там все, что мог? Нет, сделал только на кукушечку из того, что мог, могу быть еще полезен этому месту. Могу ли я продолжать быть ему полезен? Так и получается! Сделали мои замечательные коллеги выставку «Красный - код нации». Дима Солодкий - гений просто! Там такая команда подобралась! Катя Каленкевич, Катя Изофатова. Они сделали выставку, но никто не в курсе. Здорово, что я написал пост и он хорошо разошелся.

Я сейчас читаю лекции деткам, и они сами идут в музей. Ломает ли меня от того, что я продолжаю выполнять план музея по финансам? Да. Но важно, чтобы двести деток любили музей и потребляли искусство. Зарабатываю ли я деньги? Все еще зарабатываю - это коммерческий проект. Получается, вопрос лишь в моем моральном неудовольствии: людям, которые сделали мне плохо, я сейчас делаю хорошо. Так давайте посмотрим на это с другой стороны. Сделал ли я им плохо? Немножко сделал: наверное, им было плохо от того, что это все всплыло. Сделали ли они мне хорошо? Да, конечно! Я всегда хотел быть королевой бурлеска и читать лекции в клубе, но никак не мог этого сделать. А потом меня уволили - и я не раз это сделал. Еще полтора года назад меня приглашали на подобное, однако музей - это место спокойное, оно очень засасывает. А сейчас приходится вертеться.

«Иногда было страшно. Ты что-то себе поешь павлином и вдруг понимаешь: на тебя смотрит человек, который знает в 10 тысяч раз больше. И вообще он за серьезное искусствоведение! Заканчиваешь, подходишь к нему, а человек тебе: ну, в общем - нормально». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Поешь павлином на экскурсии и вдруг понимаешь: на тебя смотрит человек, который знает в 10 тысяч раз больше»

- Ты же работал в музее не на целую ставку? Сколько у тебя экскурсий было?

- Да, на 0,5. Есть ограничение, что в день может быть максимум две экскурсии. Поэтому обычно одна или две. Детские экскурсии я водил по выходным, в свое нерабочее время.

«Старшие коллеги, наверное, видели во мне вот такого специфического, но музейщика. Мол, средства, может быть, не совсем правильные, но цель благая. Потому что в результате люди говорят «классно, я еще приду» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если у обывателей спросить, кого из экскурсоводов они знают, многие назовут именно Никиту Монича. Как к этому относились твои старшие коллеги?

- Кто-то хорошо, кто-то не очень. Но это не было радикально. Это же вопрос отношения, которое ты выстраиваешь. Сначала выкатывали за ошибки на экскурсиях. Иногда было страшно. Ты что-то себе поешь павлином и вдруг понимаешь: на тебя смотрит человек, который знает в 10 тысяч раз больше. И вообще он за серьезное искусствоведение! Заканчиваешь, подходишь к нему, а человек тебе: ну, в общем - нормально. Это немножечко покровительственное отношение. Старшие коллеги, наверное, видели во мне вот такого специфического, но музейщика. Мол, средства, может быть, не совсем правильные, но цель благая. Потому что в результате люди говорят «классно, я еще приду».

И второй момент - музей нужно любить. Просто так там работать совершенно непонятно зачем: денег платят мало. Кстати, очень много слов поддержки я услышал от коллег после увольнения. Была чрезвычайно приятна реакция и от тех из них, кто связан не с научной или экскурсионной работой. Они изо всех сил поддерживали: чувак, давай! От них социальные роли не требуют ничего мне говорить. Это все было искренне. Может, это вопрос вежливости или причина в том, что я понимаю: у них очень важная работа. Может, это результат того, что я каждый раз приходил и говорил: «Ребят, давайте сделаем так, чтобы вам было удобно. Помочь? Потянуть? Мало людей? Не вопрос, я тоже потягаю». Это нормально, мы общее дело делаем.

«Придумал прикольный прием. Всегда говорю о малоизвестных художниках: малоизвестный художник Боттичелли, Да Винчи или Репин» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В недавнем интервью ты говорил, что твоя любимая аудитория - это дети и айтишники…

- Это чуть-чуть кокетство. Но дети точно!

- Тогда хочу спросить про самую сложную аудиторию.

- Загнанные. В смысле, те, кого заставили прийти. У них зацепиться не за что. Пусть это будет смотреться конъюнктурно, но такая аудитория, к примеру, чиновники. Хотя, конечно, они разные бывают. Например, министр иностранных дел Румынии был офигенский! У него по протоколу, как обычно, «за 15 минут расскажите самое основное», а он: «А можно отменить встречу или перенести?» Я начал рассказывать, а он все спрашивает и спрашивает. Я говорю: «Слушайте, это у вас 15 минут - не у меня». Мы полтора часа с ним летали по залам! Следом ходили представители с нашей стороны: «Приличный человек, но как он себя ведет…».

Еще бывают чиновники, которых можно троллить. Они заказали: хотим вот этого Монича. Позвонили сразу в администрацию. А ничего, что у меня вообще нерабочий день? «Ну, ты же понимаешь!» - говорит администрация. «Окей, тогда я могу, по крайней мере, получить удовольствие», - убеждаю я себя. Что может быть лучше, чем выражение когнитивного диссонанса на лице перед тобой? И ты гонишь со сленгом, не переходя границы, внезапно задавая вопрос и требуя ответа: «Ну, помните, как у Рембрандта?!» Но бывают непробиваемые чиновники.

Еще для таких случаев придумал прикольный прием. Всегда говорю о малоизвестных художниках: малоизвестный художник Боттичелли, Да Винчи или Репин.

«Мы полтора часа с министром иностранных дел Румынии летали по музейным залам! Следом ходили представители с нашей стороны: «Приличный человек, но как он себя ведет…» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Людям становится приятно, что они слышали о таких «малоизвестных» художниках?

- Да! Это беспроигрышный вариант. Если ты знаешь, что это, то тебе ржачно: почему это вдруг малоизвестный? Если не знаешь, то сразу думаешь: о, я сейчас узнаю факт про малоизвестного художника! И я с таким сталкиваюсь регулярно. Репин - кто это? Рембрандт - кто это?

Особенно классно, когда попадаешь в аудиторию тех семи лет, когда не было МХК, это реально очень хорошо чувствуется!

«Мой сын Миша несколько раз был в музее. Первый - потому что там была выставка коней. И когда у него спрашивали, где папа работает, он отвечал, что в музее. А что в музее? Лошади!» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Про группы 5’nizza и Anacondaz я узнал от своей мамы»

- Ты говорил как-то, что в Беларуси культурный продукт потребляют около 3% населения...

- В музей в год приходит 180 тысяч человек - это меньше 10% минчан. Туда включены все туристы и те, кто приходит раз в месяц. Пришел 10 раз на все выставки - тебя десять раз посчитали. Итого те самые 2 - 3, пускай 5%.

- Эта цифра о чем-то говорит?

- Все никогда не будут ходить, и слава богу. Умные дядьки говорят, что третье поколение детей, рожденных в городе, по умолчанию обладает городским менталитетом. А он подразумевает потребление городских институций, институций культуры. Какой у нас процент ментального городского населения? Он растет стремительно, но процент небольшой. Сколько у нас истинных горожан, столько и потребителей культуры. Вот я сам второе поколение. Но если ребенок вырос в ситуации, когда родители трое суток обсуждают, как им было на спектакле, конечно, малыш подумает, что и ему тоже это надо.

«Мне говорили: удаляй стихотворение. Я спрашиваю в ответ: а если вы меня уволите, это будет нормальной реакцией наверх о том, что «приняты меры»?» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Ты говорил, что в детстве дома слушали Led Zeppelin.

- Не, я слушал вообще-то «Нэнси»!

- Это как раз и выглядело кокетством. А родители - Led Zeppelin? Предпосылки вырасти культурным, в общем, были.

- Да, у меня родители-гуманитарии, хоть и не в гуманитарной сфере. Дома всегда было много книг, часто слушали музыку. Я очень горжусь фактом, что группы 5’nizza и Anacondaz я знаю от мамы. Это что-то да значит. Когда мне было четыре, у меня было две любимых песни: «Поезд в огне» БГ и «Черные фары у соседних ворот». Я ездил на детском велосипеде и пел, хотя не все звуки еще выговаривал. Однозначно это отпечатывается, но чтобы это осталось, должно пройти три поколения. Или нужно приложить серьезные усилия.

- Твой сын Миша - как раз третье поколение. Что он слушает?

- «Малышариков», например! Какой-то набор из песен бардов Никитиных. Мы втроем - я, супруга и сын - сходимся на Максе Корже. В плейлисте у нас есть «Горы по колено», «Жить в кайф» и «Небо поможет нам». Сегодня утром мы шли в детский сад и пели «Зорачкі» «Ляписа». Только Миша любит лошадей, поэтому он пел «Лоошади. Вось мае матулі…»

- Сколько Мише?

- Четыре скоро исполнится. Миша очень любит книги, разговаривает не по годам (это от профдеформации обоих родителей), хотя его активно культурой не мучают. Миша несколько раз был в музее. Первый раз - потому что там была выставка коней. И когда у него спрашивали, где папа работает, он отвечал, что в музее. А что в музее? Лошади! Я его привел через несколько месяцев. Он идет по залам: «Папа, я не понял, а лошади где?»

«Нельзя быть всегда на фронте. И нельзя быть всем на фронте. Кто-то должен заботиться о ком-то, кто-то просто боится. Это чуть ли не основная наша национальная эмоция в разных ее проявлениях - страх» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Некоторые считают, что сейчас не самое лучшее время для походов по музеям и выставкам из-за ситуации в стране. Что ты об этом думаешь?

- Нельзя быть всегда на фронте. И нельзя быть всем на фронте. Все просто не могут себе это позволить. Кто-то должен заботиться о ком-то, кто-то просто боится. Это чуть ли не основная наша национальная эмоция в разных ее проявлениях - страх. А, например, благотворительная лекция, деньги с которой пойдут на помощь пострадавшим, - это тема. Ты заплатил деньги, получил продукт и понимаешь, что сделал хорошее дело. Допустим, ты из акции в акцию, только вышел с Окрестина, должен штраф заплатить. И у тебя не хватает сил на все. А тут ты провел вечер со своими единомышленниками - и ты все еще сражаешься. Я понимаю, что не могу выложить больше 1000 рублей из своих денег на благотворительность (у меня просто нет таких), а прочитать лекцию - могу…