Лукашенко о коронавирусе: Главное, если заболеешь, чтобы не было психоза. Я интуитивно это почувствовал, еще когда сам не болел

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23 октября президент посетил сельскохозяйственный филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и МТК "Ваньковщина", где ему доложили о новых подходах к строительству молочно-товарных комплексов в Минской области, завершающем этапе осенних полевых работ, уборке овощей и кукурузы, наполнении стабилизационных фондов, сообщает БелТА.

"Задача мэра Минска и губернаторов - распределить таким образом овощи, картофель, чтобы и цены не прыгали зимой, и хватило до нового урожая", - сказал Александр Лукашенко.

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…КОНТРОЛЕ ЗА ЦЕНАМИ

"У человека пусть будет выбор. Мы же не запрещаем египетское или еще какое-то яблоко продавать. Пожалуйста, продавайте. Но чтобы рядом лежало хорошее свое яблоко. Смотрите, всю зиму контроль за ценами будет очень серьезный. Депутаты и профсоюзы сориентированы на это. И они взялись за эту проблему очень серьезно. Но вам надо смотреть, держать в руках торговлю».

Президент распорядился, чтобы на прилавке всегда была отечественная продукция.

«Смешно - из Египта, Турции картофель завозят. Ну ладно, пусть завозят. Но у нас лучшая в мире картошка".

"Вы же видите, какой спрос (на сельхозпродукцию. - Ред.). Сильно повезло и по сахару. Уже россияне сегодня закидывают удочку - у них дефицит большой сахара. Мы, конечно, поможем. И цены поднялись на сахар".

…ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА, КОТОРЫЙ ОРГАНИЗУЕТ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Александр Лукашенко пояснил, что на этот митинг со всей страны выразили желание прибыть много людей - порядка 250 - 300 тысяч, сообщает БелТА. Чтобы доставить всех желающих, потребовались бы тысячи автобусов, десятки эшелонов поездов. Плюс жители Минска, которые также пришли бы на мероприятие. В результате оказался бы заполнен весь центр Минска.

"Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тысяч меня увидят".

"И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе - и люди начнут давить, как на Немиге".

"А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?"

"И когда я вот это все в кучу собрал, звоню премьер-министру, говорю: пренеприятнейшая тебе новость. Они уже все начертили, кто куда будет ехать и прочее. Я говорю: мероприятие надо отменять, представляешь, 250 тысяч - мы не переварим. И главное, с каким настроением человек уедет из Минска".

"Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг".

…ОБЕЩАНИИ ПРОВЕСТИ МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ВЕСНОЙ

"Поэтому мое мнение на сегодняшний день - нельзя, не надо нам собирать людей. Перебьемся. Чего нам уподобляться им. Я, конечно, очень благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть эту инициативу. Но за 3 - 4 дня, пока это все разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми".

"Просто пошла волна от людей. Люди устали. И они почувствовали, что мы можем потерять. Хорошо, что почувствовали в результате этих хождений, а не войны, как многие постсоветские страны. Хочется, чтобы был покой, мир. Это хорошо. Мы без войны это поняли. Люди, поняв, что они могут потерять, взбунтовались: мы хотим прийти, продемонстрировать, показать, что нас много".

"Я обещаю, что весной-летом на разных площадках в свободном месте (это наш недостаток, мы редко людей вот так приглашаем) мы организуем такие красивые мероприятия, куда приедете с детишками, отдохнете. Да и успокоится ситуация. И будете довольны. А так мы можем получить как минимум обратный эффект".

...СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ

"Пока у нас ситуация контролируемая абсолютно. Лекарств предостаточно, систему мы создали. Мы не тащим всех в больницы. Если уже человек тяжелый, если мы видим у него прогресс по болезни серьезный, конечно, мы его в больницу. Потому что вдруг надо на кислород, на ИВЛ его держать".

"Надо нормально жить, постоянно готовить себя к любой болезни. И если Бог будет видеть, что ты сам себя стараешься поддерживать, защищать, может, и поможет».

"Но ни в коем случае нельзя прятаться. Да, где много людей, надо пользоваться маской - магазины, метро, еще где-то. Там, где надо, должна быть маска. И чаще на воздухе быть, а лучше - в лесу".

Александр Лукашенко обратил внимание, что особенно надо беречь людей пожилого возраста. Граждан из этой категории, если они перенесли болезнь, специально направляют на реабилитацию. Подчеркнул, что упрощаться нельзя, и его настораживает слишком быстрый рост заболеваемости, хоть пока и меньше тяжелых случаев. При этом надо учитывать, что тестирование на коронавирус проводится более массово, нежели весной и в начале лета, а потому и выявляемость более высокая.

"В Беларуси пока эта ситуация контролируемая. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Я еще думаю: если бы мы с этими протестунами по Минску по улицам не тягались, была бы совсем другая ситуация. У нас Минск дает половину заболевших. А в первую волну давал 25 - 30%. Потому что больше всего мы таскаемся по улицам именно в Минске. Но справимся".

"Что для меня ценно - я понял, что это за болезнь. Самое главное, если заболеешь, чтобы не было психоза. Я интуитивно это почувствовал, еще когда сам не болел".

Президент констатировал, что поначалу в его методы действия в условиях пандемии в Беларуси большинство населения не поверило.

"Я честно это признаю. Страшно было, но я понимал, что вся болезнь - в голове. Физически мы перенесем раны, травмы и прочее. Но когда ты начинаешь поддаваться психозу - все. Ковид стал самой страшной болезнью. Люди уже забыли про онкологию и думали про этот вирус. Это неправильно, я это чувствовал. Это моя интуиция, опыт. И пытался вам это в голову вложить и достучаться до вас. Вы мне не поверили. Но сейчас то вы убедились, что я оказался прав".

Александр Лукашенко напомнил, что не просто так однажды сказал о том, что коронавирус пройдет, а "жрать что будем?".

"Я просто хотел, чтобы вы запомнили. Я оказался прав. Мой главный совет, он и сейчас актуален: никакого психоза!"

Кстати, когда президенту представляли слуцкие сыры, он отметил: «Сыры - это антиковидное хорошее лекарство, чтоб вы знали», - передал его слова телеграм-канал «Пул Первого»

…УРОЖАЙНОМ ГОДЕ

"Год очень хороший, несмотря на то, что он високосный, ковидный, политический".

В Беларуси собран богатый урожай зерна - более 10,3 млн т, включая 8,5 млн т зерновых колосовых, кукурузу, рапс.

"И то, что мы не прогнулись под ковид весной - теперь уже и вы видите, что мы правильно поступили. И теперь аграрии говорят, что только 10 - 15% на складах запас (готовой продукции. - Ред.) Все со свистом уходит на экспорт. Будем одеты, накормлены и продадим миллиардов на 5 - 6 (долларов. - Ред.) сельхозпродукции".

"Надо вкладывать деньги в строительство новых предприятий. Во-первых, высокотехнологичных, потому что строить старье бесполезно: на рынке не сможем конкурировать и продавать продукцию. Будем строить новые предприятия, будь то на селе, будь то в промышленности, с расчетом на компетенции наших людей. Это главное".

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Он также добавил, что зимой за ценами будет жесткий контроль. (подробности)