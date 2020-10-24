До 2500 евро: между Минском и Москвой уже летает 6 рейсов в неделю, но ценник остается запредельным

До 2500 евро: между Минском и Москвой уже летает шесть рейсов в неделю, но ценник остается запредельный. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Авиасообщение между Беларусью и Россией прервалось еще весной - из-за пандемии коронавируса. Возобновилось авиасообщение между Минском и Москвой только 30 сентября. Но если раньше из белорусской столицы в российскую вылетало несколько десятков самолетов в сутки, то теперь количество рейсов сократилось в десятки раз. Один раз в неделю (по средам) в московский аэропорт «Домодедово» сначала летала «Белавиа», еще раз в неделю - «Аэрофлот». Правда, билеты были «золотыми»: стоимость в экономклассе в одну сторону - 639 рублей (304 доллара)! Тарифы «Аэрофлота» были чуть гуманнее, но тоже высокими: стоимость самого дешевого билета до Минска в одну сторону без багажа составляет 11 668 российских рублей, или 154 доллара, обратный билет - 177 долларов. Это более чем в два раза дороже, чем до начала пандемии. В «Белавиа» такие высокие цены объясняли ажиотажным спросом.

С 19 октября авиационные власти Беларуси и России договорились об увеличении количества рейсов между Минском и Москвой. Теперь «Белавиа» летает в Москву и обратно трижды в неделю (по понедельникам, средам и пятницам), еще столько же рейсов разрешили выполнять «Аэрофлоту». «Комсомолка» посмотрела, что с ценами. Забегая вперед – они по-прежнему совсем негуманные.

Возьмем ближайший рейс «Белавиа»: в Москву 26 октября, обратно 30 октября. Самый дешевый билет туда-обратно обойдется в 1539 рублей! Причем, обратно лететь придется в бизнес-классе, билетов в эконом нет. Если хочется сэкономить, назад можно вернуться 2 ноября в экономе. В этом случае билет туда-обратно обойдется в 1261 рубль. На более далекие даты цены немного дешевле: например, если полететь в Москву 16 ноября, а вернуться 2 декабря, за билет туда-обратно (с багажом) нужно будет выложить 687 рублей.

А что у «Аэрофлота»?

Ближайший рейс в Москву – 24 октября, обратно – 25 октября. Самый дешевый безбагажный билет туда-обратно стоит 49474 российских рублей – это 640 долларов! Билеты на более поздние даты обойдутся дешевле. Например: если в Москву нужно 12 ноября, обратно – 15 ноября, то самый дешевый безбагажный билет обойдется в 18472 российских рублей – это 240 долларов. Для сравнения: до пандемии коронавируса такие билеты стоили около 90 долларов.

Почему так дорого?

- Цена на рейс Минск — Москва выросла из-за спроса. Люди готовы покупать билеты за любые деньги. Стоимость бизнес-класса «Аэрофлота» достигает 2500 евро, рассказал в интервью порталу Smartpress.by замдиректора «Белавиа» Игорь Чергинец. Он также рассказал, что за время пандемии коронавируса «Белавиа» ни одного дня не была в простое, не прекращала полеты.

- Но в мае объем перевозок составил 7,8% по сравнению с маем 2019 года. Сейчас — 40% к прошлому году, — отметил он.

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