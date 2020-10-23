Как проснуться раньше всех, да ещё и зарядить энергией окружающих?

Ведущая радио Легенды FM Ирина Лойко.

Мы поговорили на эту тему с ведущей «Утренней разминки» радио Легенды FM – Ириной Лойко:

«Зарядиться с утра энергией мне помогают две мои верные подруги Бима и Боня- дворняжки, которые очень остро реагируют на звук будильника, поэтому проспать у меня шансов нет! Дальше-обязательная прогулка, на которой я дышу воздухом, думаю над эфиром… То хорошее настроение, которое я получаю от общения с любимыми собаками и ранней прогулки, потом передаю слушателям во время нашей «Утренней разминки». Надеюсь, она приносит радость, ведь там мы очень стараемся настроить людей на хороший день: задаём интересные вопросы, разыгрываем классные призы и, конечно, слушаем хорошую музыку. Мы, вообще, очень верим в этот проект и работаем над его развитием. И кстати, что лично мне еще очень нравится, так это розыгрыши в конце недели. Такое, знаете, продолжение праздника, когда, казалось бы, подарок выиграл в понедельник, к пятнице забыл, а тут опять смс с поздравлениями от Легенды фм. Например, в рубрике «Проснись и пой», которая выходит в эфир в 7.40, по пятницам среди всех победителей недели, мы разыграем пригласительные билеты в театр музыкальной комедии, причем, победитель сам выбирает любой спектакль из репертуара и может побывать за кулисами. В гастрономической рубрике «Загадочные чебуреки», мы дарим возможность хорошо и весело провести время и поиграть в интересные игры разных стран. А в рубрике о городах и странах «Навигатор», ее старт в 09.20, победителю месяца мы подарим телевизор.

Кстати, если вы решите разместить в «Утренней разминке» или других программах радио Легенды FM свою рекламу, то сейчас для этого самый подходящий момент!

До 31 декабря на радиостанции проходит акция «Легендарная зима»-скидка 50% на размещение рекламы в эфире!

А для Гомеля, Лиды, Жлобина, Витебска и Солигорск мы приготовили отдельную акцию - «Легенды - регионам», по которой можно получить скидку 99% на запись рекламного ролика.

Также на радио Легенды ФМ готовятся очень много интересных проектов, о которых мы расскажем немного позже. Следите за эфиром. До встречи на волнах Легенды FM!