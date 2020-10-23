«Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс». Провластный митинг отменен

Планировалось, что участники митинга соберутся у стелы «Минск - город-герой». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митинг был запланирован на 25 октября - в этот день истекает срок «народного ультиматума», который выдвинула Александру Лукашенко Светлана Тихановская. Планировалось, что участники митинга соберутся после полудня у стелы «Минск - город-герой».

Вскоре после появления анонса митинга в соцсети посыпались сообщения от белорусов о том, что работников государственных предприятий привлекают к участию в митинге, не учитывая их желание. Мы созвонились с сотрудниками нескольких предприятий, чтоб подтвердить информацию.

- У нас на предприятии объявили о том, что в воскресенье будет митинг и собирали на него участников. Большинство ехать на него не хотели, но и отказываться опасались, поэтому искали причины не ехать, - рассказал «Комсомолке» один из работников госпредприятия Брестской области.

На некоторых предприятиях отказавшимся, по словам одного из работникам, угрожали увольнением.

- Мужа по приказу вызвали из отпуска. Обсуждению и обжалованию этот момент не подлежит. Не пойдет завтра готовить флажки и прочее – прогул-выговор-увольнение. Мы возмущены. Но входа нет, работы пока тоже другой нет, - рассказала «Комсомолке» минчанка, пожелавшая остаться неназванной.

Подготовка к митингу шла полным ходом - 22 октября Федерация профсоюзов Беларуси подала заявку на проведение мероприятия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Показать сегодня, кто в нашей стране хозяин»

Между тем, подготовка к митингу шла полным ходом - 22 октября Федерация профсоюзов Беларуси подала заявку на проведение мероприятия.

- Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому не безразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать, ее показать. По большому счету показать сегодня, кто в нашей стране хозяин. И что нами не будут сегодня управлять из-за рубежа, командовать из-за рубежа, - сказал телеканалу СТВ Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси.

Вечером того же дня начался монтаж сцен возле стелы и на площади Независимости. До конца за вечер их собрать не успели, а утром следующего дня вдруг начали разбирать и к полудню демонтировали. Официальных объявлений об отмене мероприятия на тот момент не прозвучало, однако планируемые участники митинга сообщили об отмене мероприятия.

- Уже вчера пошли разговоры о том, что митинга не будет. Официального объявления не было, но уже никто никуда не собирается ехать, - сказал сотрудник госорганизации из Брестской области.

Информацию об отмене митинга подтвердила и минчанка, муж которой работает в государственной организации.

Александр Лукашенко отметил, что он не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Они все могут заразиться»

Вскоре Александр Лукашенко отметил, что он не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга.

- Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск, - цитирует Александра Лукашенко БелТА. - Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тыс. меня увидят. И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе - и люди начнут давить, как на Немиге… А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?

Он отметил, что на митинг собирались приехать люди пожилого возраста и в случае необходимости им сложно будет оперативно оказать медицинскую помощь. Также, по словам Александра Лукашенко, стоит учитывать фактор коронавируса.

Александр Лукашенко предложил провести массовое мероприятие весной и собрать на нем всех желающих. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг, - сказал он. - И когда я вот это все в кучу собрал, звоню премьер-министру, говорю: пренеприятнейшая тебе новость. Они уже все начертили, кто куда будет ехать и прочее. Я говорю: мероприятие надо отменять, представляешь, 250 тысяч - мы не переварим. И главное, с каким настроением человек уедет из Минска?

Александр Лукашенко предложил провести массовое мероприятие весной и собрать на нем всех желающих.

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