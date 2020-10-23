Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс». Провластный митинг отменен

Александр Лукашенко заявил, что на него собирались приехать около 250 тысяч человек
Ольга ШУМАНСКАЯОльга ШУМАНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Планировалось, что участники митинга соберутся у стелы «Минск - город-герой».

Планировалось, что участники митинга соберутся у стелы «Минск - город-герой».

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митинг был запланирован на 25 октября - в этот день истекает срок «народного ультиматума», который выдвинула Александру Лукашенко Светлана Тихановская. Планировалось, что участники митинга соберутся после полудня у стелы «Минск - город-герой».

Вскоре после появления анонса митинга в соцсети посыпались сообщения от белорусов о том, что работников государственных предприятий привлекают к участию в митинге, не учитывая их желание. Мы созвонились с сотрудниками нескольких предприятий, чтоб подтвердить информацию.

- У нас на предприятии объявили о том, что в воскресенье будет митинг и собирали на него участников. Большинство ехать на него не хотели, но и отказываться опасались, поэтому искали причины не ехать, - рассказал «Комсомолке» один из работников госпредприятия Брестской области.

На некоторых предприятиях отказавшимся, по словам одного из работникам, угрожали увольнением.

- Мужа по приказу вызвали из отпуска. Обсуждению и обжалованию этот момент не подлежит. Не пойдет завтра готовить флажки и прочее – прогул-выговор-увольнение. Мы возмущены. Но входа нет, работы пока тоже другой нет, - рассказала «Комсомолке» минчанка, пожелавшая остаться неназванной.

Подготовка к митингу шла полным ходом - 22 октября Федерация профсоюзов Беларуси подала заявку на проведение мероприятия.

Подготовка к митингу шла полным ходом - 22 октября Федерация профсоюзов Беларуси подала заявку на проведение мероприятия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Показать сегодня, кто в нашей стране хозяин»

Между тем, подготовка к митингу шла полным ходом - 22 октября Федерация профсоюзов Беларуси подала заявку на проведение мероприятия.

- Мы подали заявку на проведение мероприятия и приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому не безразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать, ее показать. По большому счету показать сегодня, кто в нашей стране хозяин. И что нами не будут сегодня управлять из-за рубежа, командовать из-за рубежа, - сказал телеканалу СТВ Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси.

Вечером того же дня начался монтаж сцен возле стелы и на площади Независимости. До конца за вечер их собрать не успели, а утром следующего дня вдруг начали разбирать и к полудню демонтировали. Официальных объявлений об отмене мероприятия на тот момент не прозвучало, однако планируемые участники митинга сообщили об отмене мероприятия.

- Уже вчера пошли разговоры о том, что митинга не будет. Официального объявления не было, но уже никто никуда не собирается ехать, - сказал сотрудник госорганизации из Брестской области.

Информацию об отмене митинга подтвердила и минчанка, муж которой работает в государственной организации.

Александр Лукашенко отметил, что он не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга.

Александр Лукашенко отметил, что он не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Они все могут заразиться»

Вскоре Александр Лукашенко отметил, что он не является сторонником проведения в Минске масштабного митинга.

- Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск, - цитирует Александра Лукашенко БелТА. - Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? Я думал, выступлю на Октябрьской площади. Ну, 15 тыс. меня увидят. И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе - и люди начнут давить, как на Немиге… А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?

Он отметил, что на митинг собирались приехать люди пожилого возраста и в случае необходимости им сложно будет оперативно оказать медицинскую помощь. Также, по словам Александра Лукашенко, стоит учитывать фактор коронавируса.

Александр Лукашенко предложил провести массовое мероприятие весной и собрать на нем всех желающих.

Александр Лукашенко предложил провести массовое мероприятие весной и собрать на нем всех желающих.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг, - сказал он. - И когда я вот это все в кучу собрал, звоню премьер-министру, говорю: пренеприятнейшая тебе новость. Они уже все начертили, кто куда будет ехать и прочее. Я говорю: мероприятие надо отменять, представляешь, 250 тысяч - мы не переварим. И главное, с каким настроением человек уедет из Минска?

Александр Лукашенко предложил провести массовое мероприятие весной и собрать на нем всех желающих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Воронецкий заболел коронавирусом. Дом правительства работает, 28 октября депутаты соберутся

Меры предосторожности там соблюдаются, как и весной: меряют температуру, используют санитайзеры и обрабатывают дверные ручки (читать далее)

Интересное

Рекомендуемые