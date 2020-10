Забетонировал голову в стене: видео белорусского режиссера набрало почти 2 миллиона просмотров в TikTok

Скриншот видеоролика

13 сентября белорусский режиссер Юрий Тимофеев выложил в TikTok видео. Оно быстро стало вирусным: всего за пару дней его посмотрели почти 2 000 000 человек. Первая реакция большинства зрителей - шок и недоумение, ведь в ролике голову мужчины достают из бетонного плена. «Хайп», «ради лайка на все готовы», - предположили комментаторы. Однако не все так просто. Ролик со «спасением» в TikTok - это тизер к основному видео, выложенному на YouTube.

Место съемок - заброшенный санаторий. Локация - стена из красного кирпича с облезлой штукатуркой. Мужчина в капюшоне засовывает голову в дыру между кирпичами и заливает шею бетоном. «Праз 6-7 хвілін рошчына стане цьвердай бы камень, але чалавеку будзе ужо ўсе адно. Максімум праз дзьве хвіліны ен памрэ ад удушша…» - объясняют титры. После этого в кадре появляется другой мужчина и ломом разбивает стену под песню «Разбуры турмы муры».

Замурованный мужчина - это Илья Син, белорусский писатель, победитель литературной премии Гедройца в 2019 году. Мужчина с ломом - известный у нас и за рубежом скульптор Павел Войницкий. Среди его работ, к примеру, «Непокоренная» - скульптура, установленная в Хатыни к 75-летию трагедии сожженной нацистами деревни.

Илья Син. Фото: Facebook "Арт-Беларусь"

Для тех, кто не понял сути ролика, перформер-група “Экзарцыстычны Gesamtkunstwerk” оставила под ним описание - на белорусском и английском языках:

- Гэтым відэа мы распачынаем арт-праект Actions Against the Wall, да якога запрашаем далучыцца пэрформераў з усяго свету. Па сутнасці, тое, што адбываецца сёння ў Беларусі - гэта не палітычны канфлікт, які прадуглеждвае супрацьстанне розных светапоглядаў. Гэта барацьба грамадства супраць жалезабетоннага мура дзяржаўнай сістэмы, [...] барацьба кожнага за права быць жывой асобай, а не another brick in the wall.

Историю создания перформанса «Комсомолке» рассказал его участник Илья Син:

- Мы никогда не планировали заниматься политическим искусством. Даже наоборот - были противниками этого. Но реальность и обстоятельства сейчас таковы, что от них трудно абстрагироваться. У нас есть такая группа Exorcist Gesamtkunstwerk, и ее режиссер Юрий Тимофеев без всякой задней мысли залил этот ролик на TikTok. И каким-то невероятным образом он стал вирусным. Спустя несколько дней видео удалила администрация - наверное, кто-то пожаловался на жестокость. После этого он был опять перезалит и снова набрал почти 2 миллиона за 5 дней.

