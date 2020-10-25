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Что происходит в Минске и в других городах в воскресенье 25 октября: следим за событиями и обновляем онлайн-трансляцию

В Беларуси третий месяц после выборов люди, не согласные с результатами, не перестают выходить на улицы. Сторонники Александра Лукашенко тоже устраивают акции
Источник:kp.by
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Следим, что происходит в Минске и других городах в воскресенье 25 октября

Следим, что происходит в Минске и других городах в воскресенье 25 октября

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня воскресенье, 25 октября - почти 80 дней после выборов. В пятницу стало известно, что в Минске не будет собираться провластный воскресный митинг, который анонсировали несколько дней. О том, что происходит в Минске и других городах Беларуси сегодня, мы будем рассказывать в этой трансляции.

Все материалы о том, что происходило и происходит в Беларуси за эти два с половиной месяц, мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020.

Если вы хотите поделиться какой-то информацией с редакцией, напишите нам в бот в телеграме @kpbelBot. Присылайте фотографии и видео.

Весь день мы будем рассказывать и показывать вам, что происходит вокруг. Будем обновляться на сайте kp.by, в телеграм-канале (подписывайтесь: он маленький, но гордый), твиттере, фотографии покажем в инстаграме.

Если вы читаете эту трансляцию с мобильного телефона, она может загрузиться не сразу. Подождите, пожалуйста, несколько секунд, не закрывайте страницу.

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