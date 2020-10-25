Что происходит в Минске и в других городах в воскресенье 25 октября: следим за событиями и обновляем онлайн-трансляцию

Следим, что происходит в Минске и других городах в воскресенье 25 октября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня воскресенье, 25 октября - почти 80 дней после выборов. В пятницу стало известно, что в Минске не будет собираться провластный воскресный митинг, который анонсировали несколько дней. О том, что происходит в Минске и других городах Беларуси сегодня, мы будем рассказывать в этой трансляции.

Все материалы о том, что происходило и происходит в Беларуси за эти два с половиной месяц, мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020.

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