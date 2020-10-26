«Омоновец кричал, что мой отец был полицаем. На самом деле он дошел до Берлина»: в Гомеле на акции задержали 73-летнюю женщину

Впервые на уличную акцию 73-летняя Ева Романовна вышла на "Марше пенсионеров" в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Среди задержанных на воскресной акции в Гомеле (которой, по сути, не было - люди просто гуляли по городу) - 73-летняя Ева Быковская. Пенсионерка работала учительницей, а сейчас предстанет перед судом. Она отмечает, что в жизни не слышала столько ругательств в свой адрес, как от сотрудника ОМОН.

- Я не участвовала в акциях сразу после выборов. Но познакомилась с мужчиной, который сидел в одном «стакане» в милицейской машине вместе с Александром Вихором, который затем умер... Меня очень поразила эта история. Вскоре я уехала, следила за ситуацией через интернет, и сразу по возвращению в Гомель пошла на местный «Марш пенсионеров», - рассказывает пенсионерка «КП».

А 25 октября Ева Романовна отправилась гулять по центру городу вместе с другими женщинами. На ее глазах ОМОН задержал двоих мужчин, которые тоже просто шли по улице.

- Нам перегородили дорогу силовики - я их посчитала: 32 «богатыря» собрались, чтобы помешать нам гулять. Один из омоновцев, старший как я поняла, и на вид ему лет 45, очень грубо разговаривал, тыкал пожилым людям. «Вали отсюда», «сейчас и тебя заберем»… В итоге он меня и задержал. Когда заводил в автобус крикнул своим: «У нее отец был полицаем!» Хотя мы не знакомы, и на самом деле мой отец прошел всю войну, дошел до Берлина! - продолжает Ева Романовна. - Омоновец вел себя очень грубо, по-хамски, орал на меня по-звериному, колотил руками - если бы я была моложе, или была мужчиной, он бы меня точно избил. Кричал матами, ругательствами, мол, сколько я буду ходить, что меня не устраивает… Ну задержал «опасного преступника» - доставь в отдел, зачем эти страшные оскорбления?

Затем пенсионерку пересадили в другую милицейскую машину, осмотрели, забрали телефон и посадили в отсек для задержанных за решетку, закрыв на ключ. А в Центральном РОВД у 73-летней женщины… взяли отпечатки пальцев. И составили административный протокол.

- Обвинили в участии в митинге, хотя никакого митинга не было: никто не ходил с плакатами, лозунгами - мы просто гуляли! В протоколе я перечислила те ругательства, которыми меня осыпал омоновец. И сказала, что мне пора на работу - пойду шить флаги.

В милиции предупредили, что в суд пенсионерку должны вызвать на этой неделе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В изолятор до суда забрали мужчину со второй группой инвалидности, рассказал «КП» его друг - они тоже гуляли по городу. Уже несколько дней в ИВС держат женщину - также инвалида второй группы, а также мать пятерых детей и беременную женщину. Их задержали после того, как в сети появилась фотография молодых людей с бело-красно-белым флагом.

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