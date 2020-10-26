Что происходит в Минске и в других городах Беларуси в понедельник 26 октября: следим за событиями и обновляем онлайн-трансляцию

Следим, что происходит в Беларуси 26 октября Фото: Виктор ПАЖИТОК

13 октября Светлана Тихановская поставила властям ультиматум, который назвала народным. Если требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы, - говорится в ее телеграм-канале. - Начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

26 октября Тихановская назвала первым днем забастовки. Следим, что сейчас происходит вБеларуси.

Все материалы о том, что происходило и происходит в Беларуси за эти два с половиной месяц, мы собрали в теме «Протесты в Беларуси-2020.

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