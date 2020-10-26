Солист «Белорусских песняров» Валерий Дайнеко принял участие в записи нового альбома «Би-2»

Валерий Дайнеко принял участие в записи нового альбома «Би-2». Фото: МАРТИНЧИК Павел / ГИЛИЦКИЙ Виктор

«Нечетный воин» - это самый необычный проект группы «Би-2». В нем сотрудничают не только сами рокеры, но и другие артисты, которые исполняют песни в непривычных для них жанрах - электроники, этники и других. Одну из песен нового, седьмого side-проекта «Нечётный воин 4. Часть 1» «Би-2» записали с солистом «Белорусских песняров», заслуженным артистом Беларуси Валерием Дайнеко.

- У меня раздался звонок: «Здравствуйте, я Шура Би-2», - рассказал «Комсомолке» Валерий Дайнеко. - Нас познакомил белорусский музыкант Антон Севидов из Tesla Boy. Он делал для «Би-2» аранжировки первых альбомов. Я никогда творчеством этой группы особо не увлекался. Знал, конечно, что они наши, белорусские ребята, и был в курсе, какую музыку исполняют. Но поклонником не был. Он предложил мне записать песню "Закрывая глаза".

Валерий Дайнеко. Фото: личный архив

По словам артиста, в связи с коронавирусом работа велась удаленно:

- Шура мне скинул минусовку - текст и музыку с его записью, чтобы я послушал, в какой манере надо петь. Я послушал, аранжировка меня очень вдохновила: ритм, гитара, виолончель. Да и текст мне понравился: абстрактный, но заставляет задуматься о жизни. В первый раз я спел низким голосом, во второй - на октаву выше. Шуре этот кусочек очень понравился. Мы его записали в Минске, на студии Поплавской и Тихановича, потом отправили. А сводилось все в Англии.

В новый релиз вошло 12 песен. В записи приняли участие Андрей Макаревич («Машина времени»), Ренарс Кауперс (Brainstorm), Владимир Шахрин («ЧайФ»), Егор Белкин и Володя Котляров («Порнофильмы»), Manizha, Инна Желанная и Игорь Журавлёв («Альянс»), Сабрина, Андрей Мисин, Настя Полева («Настя»). Песни написал Михаил Карасев - поэт, композитор и постоянный автор проекта. Пор его словам, новый альбом «о жизни, которая не имеет срока давности».

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