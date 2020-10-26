Сотрудники мобильных операторов вышли на улицы с призывами к забастовке

Перед зданием главного офиса на Интернациональной улице собралось пару десятков сотрудников компании A1. Фото: Telegram-канал "Чай с малинавым варэннем".

13 октября Светлана Тихановская поставила властям ультиматум, который назвала народным. Если требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы, - говорится в ее телеграм-канале.

26 октября Тихановская назвала первым днем забастовки. «Комсомолка» следит, что происходит 26 октября в Минске и других городах Беларуси.

Среди прочих предприятий на улицы вышли сотрудники белорусских сотовых операторов – государственного МТС и частного A1.

Утром 26 октября около 50 человек встали на крыльце центрального офиса МТС. В их руках плакаты с надписью «Забастоўка». Сначала было неясно, являются ли они сотрудниками оператора связи. Через какое-то время люди подошли к краю проезжей части и выстроились в цепочку. Позже выяснилось: большинство вышедших – сотрудники МТС. К сотрудникам МТС вышел гендиректор компании Владимир Карпович. Он заявил, что все, кто там стоит, сегодня взяли отгул за свой счет, а руководителям поручил разобраться с сотрудниками.

В соцсетях появилась реакция пользователей. Они говорят, что звонили на короткий номер оператору и сообщали, что если сотрудники будут уволены, то они перейдут к другому оператору.

Около 50 человек встали на крыльце центрального офиса МТС. Фото: Telegram-канал "Чай с малинавым варэннем".

Практически сразу после этого аналогичная акция случилась и на крыльце еще одного сотового оператора – A1. Перед зданием главного офиса на Интернациональной улице собралось пару десятков сотрудников. Они держали бело-красно-белые флаги и плакат с надписью «Забастовка!».

Работники офисного здания напротив поддержали акцию: в окнах одного из офисов появились бело-красно-белые флаги и большие надписи «А1».

Работники офисного здания напротив поддержали акцию: а окнах одного из офисов появились бело-красно-белые флаги и большие надписи «А1». Фото: Telegram-канал "Чай с малинавым варэннем".

Официальный комментарий компании А1 поступил молниеносно:

- А1 не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом, а наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшие решения работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников, - сообщила пресс-служба позицию своего руководства.