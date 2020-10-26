Министр ЖКХ Андрей Хмель: «Рано или поздно в случае неоплаты коммунальных услуг человек просто окажется без них»

После президентских выборов в соцсетях стали появляться призывы не платить за коммунальные услуги в знак несогласия с происходящим в стране. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После президентских выборов в соцсетях стали появляться призывы не платить за коммунальные услуги в знак несогласия с происходящим в стране. Много ли белорусов откликнулось на эти призывы, рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в интервью телеканалу СТВ:

- Мы на сегодняшний день какой-то реакции населения на эти призывы не видим. Да, это могут быть десятые доли процента, но невозможно сказать, что это из-за призывов, как вы говорите, оппозиции. Вопрос в другом, что эти призывы крайне деструктивны и неправильны, потому что, наверное, только человек, который не думает о своей семье сегодня, не будет платить за жилищно-коммунальные услуги, потому что рано или поздно в случае неоплаты он просто окажется без них.

Нужно говорить сегодня о том, что население оплачивает услуги по Жилищному кодексу Беларуси - до 25 числа месяца, следующего за тем, где они потребляли. Сегодня организации жилищно-коммунального хозяйства, энергетики дают месяц на оплату, в том числе вымывая эти средства. Если уже через месяц после оказанной услуги население начинает не платить, то могут возникнуть определенные проблемы в функционировании этих организаций. Но повторюсь, что такой ход событий в итоге приведет к тому, что пострадают сами неплательщики от того, что в итоге мы по законодательству рано или поздно придем и отключим воду, тепло. Конечно, этого бы не хотелось, мы социально ориентированное государство. Слава богу, повторюсь, сегодня на эти деструктивные призывы массово народ не реагирует, за это большое спасибо.

Также Андрей Хмель рассказал:

…О РАБОТЕ «СЛУЖБЫ 115»

- Я, как министр, должен критически относиться к любым начинаниям и к их продолжению. И, конечно, я в полной мере сегодня недоволен работой «службы 115». (…) Это очень хороший инструмент для связи населения непосредственно с исполнителями работ, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги. Но суть в том, что сегодня нужно грамотно наладить обратную связь с населением. (…) Мы должны, во-первых, отреагировать; во-вторых, дать возможность человеку самостоятельно закрыть эту заявку: либо это обратный обзвон заявителям, либо это работа в каких-то приложениях мобильных, за компьютером, либо это подписание акта. Варианты есть сегодня.

По поручению главы государства разработан регламент взаимодействия всех служб по выполнению заявок, которые поступают на линию 115. Мы его апробируем в течение нескольких месяцев, посмотрим на результаты. Если результаты нас будут устраивать, то мы будем двигаться в этом направлении дальше.

…О ПЛАТЕЖАХ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- …Одно из поручений главы государства, чтобы тарифная политика выстраивалась так, чтобы не подымались тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше 5 долларов в год. Где-то 4,5% от своих доходов семья платит за жилищно-коммунальные услуги - средняя белорусская семья. При этом Украина, Россия - 12 - 15, Литва - 20. Мы тут можем говорить, что от доходов. Мы не говорим о суммах, а о доходах.

Сегодня платежи за коммунальные услуги достаточно подъемные для белорусского населения, больших проблем с их оплатой не существует. Если даже семья малообеспеченная, то у нас есть субсидии, которые выплачиваются в случае, когда семье не хватает на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта система работает, и это радует.(…)

Уже на сегодня население в полном объеме оплачивает стоимость всех жилищно-коммунальных услуг, за исключением теплоснабжения и подогрева воды. Там сегодня около 20% возмещает население и 80% (плюс-минус какие-то десятые) субсидируются все-таки для населения государством.

…О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ЖИЛЬЯ, КОТОРОЕ БУДЕТ ОТАПЛИВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Андрей Хмель также рассказал о том, что изменится в системе ЖКХ после запуска Белорусской АЭС:

- Существующий жилищный фонд, конечно, замкнут на действующих тепловых источниках: либо это ТЭЦ, либо это коммунальные котельные, которые работают как на газу, так и на местных видах топлива. Мы за последние годы сделали достаточно серьезный рывок в использовании местных видов топлива в коммунальных котельных.

Что касается развития электроэнергетики, сегодня ставятся правительством достаточно амбициозные задачи. Мы сегодня видим для себя ряд объектов, где реконструкция котельных целесообразна с применением именно электрокотлов. С учетом тарифов и ценовой политики, если сравнивать электроэнергию и газ, мы не можем оставлять без внимания такой вопрос, как энергетическая безопасность нашей страны. Поэтому такая программа готовится совместно с Министерством энергетики, развивать мы будем это направление. При этом сегодня стоят также серьезные задачи по строительству именно нового жилья, которое отапливаться будет за счет электроэнергии, электрокотельных или внутриквартирных приборов отопления, которые работают на электричестве. За этим будущее однозначно.

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