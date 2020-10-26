«Песняру» Олегу Молчану открыли мемориальную доску в Минске

Памятный знак разместился рядом с окнами первого этажа. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Он появился на известном минчанам доме c медузой (специальный футляр на входной двери еврейских домов, где хранился список пергамента с фрагментом Торы. - Ред.) по адресу ул. Раковская, 20. 55 лет назад здесь родился Олег Молчан и прожил в коммуналке, которая была в этом старинном доме, первые пять лет своей жизни с прабабушкой и мамой. Памятный знак разместился рядом с окнами первого этажа.

Увековечением памяти музыканта занимается его вдова - певица Ирина Видова-Молчан. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

На открытии мемориального знака в исполнении хора Свято-Духова кафедрального собора проникновенно звучала «Малiтва» - одна из знаковых композиций Молчана, созданная на стихи Янки Купалы. Для многих белорусов она стала настоящим духовным гимном.

На открытии мемориального знака в исполнении хора Свято-Духова кафедрального собора проникновенно звучала «Малiтва». Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Увековечением памяти музыканта занимается его вдова - певица Ирина Видова-Молчан. Именно ей принадлежит идея дизайна мемориальной доски, реализовать которую она доверила известным скульпторам Ольге Нечай и Сергею Оганову. Среди прочего на их счету памятник жертвам политических репрессий в Куропатах и памятник Гедымину в Лиде. Кстати, Ольга и Сергей будут также создавать надгробье музыканта на Восточном кладбище.

Певица Ирина Видова-Молчан и скульптор Ольга Нечай. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Ирина Видова-Молчан рассказала, что не все было просто и с выбором места, и со сбором документов, но в итоге задуманное получилось, чему она несказанно рада:

- Олег спешил жить. В 24 года пришел в легендарную группу «Песняры» и сразу с сольной программой «Ave sole, альбо Слова Скарыны», которую Владимир Мулявин включил в концертные концерты к 20-летию коллектива. Бренд «Песняров» настолько мощный, что выйти из его тени мало кому удавалось. Олега Молчана воспринимают как самостоятельную творческую личность, его песни становились хитами в день премьеры.

Олегу Молчану открыли мемориальную доску в Минске. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- В истории жизни Олега Молчана и Ирины Видовой я увидела историю невероятной Любви, - поделилась скульптор Ольга Нечай, - и это меня очень подкупило и помогло в работе. Ее соавтор, Сергей Оганов, отметил, что Олег был не только очень талантливым, но и очень красивым, стильным человеком, таким получился и памятный знак в его честь:

- Считаю, что работа удалась: в ней есть силуэт, экспозиция, образ, она прекрасно вписалась в это здание из старого красного кирпича, и когда мы ее установили, у меня было ощущение радости. Наверное, Олег был везунчиком, раз на его пути встретилась и столько лет с ним была рядом женщина, которая и после его смерти делает для его памяти так много.

Событие состоялось 26 октября - в годовщину смерти известного белорусского композитора в историческом центре столицы. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

КСТАТИ

В Минске также увековечена память и других «песняров». Так, памятник Владимиру Мулявину был открыт в августе 2017 года за Белгосфилармонией на бульваре имени музыканта, а 14 лет назад на Восточном кладбище Минска появилась надгробная скульптура на могиле артиста. Мемориальная доска с барельефом Владимира Георгиевича установлена на доме №13 по ул. Беды, где он жил последние годы. А в начале 2020-го на доме №32 по улице Седых появилась мемориальная доска известному белорусскому композитору Игорю Паливоде.

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