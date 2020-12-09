Если фирма ликвидируется из-за банкротства, есть ли шанс у работников получить окончательный расчет?

Все, кому должен банкрот, определяются в пять очередей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Не получаю зарплату уже третий месяц и недавно узнал, что фирма ликвидируется из-за банкротства. Это значит, что на выплаты при увольнении работников не хватит денег? Каковы шансы получить окончательный расчет?"

Ирина, Минск.

Если ваш наниматель банкрот - это еще не значит, что долги он возместить вообще не способен. Скорее всего, может, но не всем. Все, кому должен банкрот, определяются в пять очередей. Вне очереди стоят суд, антикризисный управляющий и ликвидатор, которые занимаются ликвидацией. Затем идут должники первой очереди - те, кому ваш наниматель нанес вред жизни или здоровью, затем идут работники по найму, договору подряда. Так что работники, которым не выплатили зарплаты и отпускные, в приоритете. Только после расчета с ними можно будет рассчитываться с должниками третьей, четвертой и пятой очереди (банки, контрагенты и пр.).

Сможет ли наниматель рассчитаться с коллективом и как быстро, зависит от оставшегося на момент ликвидации имущества и количества работников. Если денег нет, но есть недвижимость и другое имущество, его продают на торгах и возмещают работникам деньги. Правда, занимает это в среднем 6 - 9 месяцев. Кстати, долги перед работниками могут возмещать не деньгами, а имуществом - мебелью, бытовой техникой и др. Но только если на это согласен сам работник.

Если работников много, а зарплаты им не платили по 3 - 6 месяцев, то имущества банкрота на всех может и не хватить. Однако и это еще не конец. Коллектив совместно с другими кредиторами может подать иск в суд о привлечении к субсидиарной ответственности руководителя и (или) учредителя фирмы, которые (при наличии доказанной причинно-следственной связи в их действиях и банкротстве) обязаны будут погасить долги из своего имущества. Чаще всего суд принимает решение удовлетворить такой иск, так что шансы велики.