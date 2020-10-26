Соболенко за победу над Азаренко заработала 50 тысяч

Арина Соболенко выиграла в Остраве свой седьмой титул. Фото: Jimmie48 / WTA

В чешской Остраве на турнире с призовым фондом 528 тысяч долларов Арина Соболенко выиграла два титула: в одиночном и парном разрядах.

Арина, занимающая сейчас в рейтинге 11-е место, была посеяна в одиночном разряде под 3-м номером и на пути к финалу одержала три победы. Самым сложным оказался четвертьфинальный поединок с испанкой Сарой Соррибес Тормо. Арина вчистую уступила в первом сете 0:6 и, казалось, безнадежно проигрывала во втором - 0:4. Но затем сумела переломить ход поединка, взяла 12 геймов подряд, а вместе с тем и матч.

Параллельно к встрече с Ариной шла нынче 13-я ракетка мира Виктория Азаренко. И наконец-таки они сошлись, чтобы зафиксировать историческое достижение - первый белорусский финал WTA.

До этого счет их личных встреч был равный - 1:1. Арина победила в 2019-м на US Open, а в этом году там же Виктория взяла убедительный реванш - 6:1, 6:3.

И вот вновь пришла пора Соболенко. Арина обыграла Викторию по счету уверенно - 6:2, 6:2. Но справиться с волнением было непросто:

- Я была взволнована. Рада, что смогла с самого начала справиться с высоким уровнем ее игры. У меня получилось ему соответствовать без ущерба для своей игры, так что я очень довольна победой.

После нескольких сложных матчей я чувствовала, что давление уменьшилось. Я смогла играть свободнее и знала, что вернусь несмотря ни на что. Такие матчи, как на этой неделе, помогли мне не сдаваться и сохранять концентрацию.

После нашего матча на US Open я знала, к чему готовиться. Она хотела, чтобы я больше перемещалась по корту. Я понимала, что будут затяжные розыгрыши, где мне придется хорошо двигаться, чтобы брать очки. В итоге я была готова, и ее план на игру меня не удивил. В первом же гейме у меня прошел отличный удар кроссом. Первые шесть геймов я провела на очень высоком уровне.

А Виктория пожаловалась на плохое самочувствие:

- Мне стало плохо вчера (накануне дня финала. - Ред.), - сказала Азаренко. - У меня была очень сильная мигрень, иногда такое случается. Это было очень болезненно. Утром я почувствовала себя лучше, но эффект игры под светом, который обостряет чувствительность, вновь обострил болезненные ощущения.

50 тысяч долларов заработала Соболенко призовыми за победу над Азаренко.

После победы в одиночном разряде Соболенко с бельгийкой Мертенс выиграла титул и в паре. Таким образом, на сегодняшний день в активе Соболенко 7 титулов в одиночном и 4 - в парном разряде.

Но до Азаренко, которая выиграла 21 титул, в том числе дважды на турнирах «Большого шлема», ей еще далеко.