Задержания, марши, разгон петардами: как 26 октября в Беларуси бастовали предприятия

На предприятии "Гродно-Азот" в некоторых цехах сотрудники отказались принимать работу у ночной смены. Фото: Телеграм-канал motolkohelp

На «Беларуськалии» с самого утра на 3-м и 4-м рудоуправлении завода дежурят силовики. Стачку устроили всего несколько рабочих.

На «Гродно Азот» рабочие и сочувствующие стали собираться у так называемой «новой проходной» предприятия еще в 7 утра. Там же дежурили и силовики. Заводчан оттеснили к проходной, им не дали рассеяться на площади. После этого рабочие стали собираться за проходной - уже на территории самого предприятия.

«Комсомолка» позвонила на предприятие «Гродно Азот».

- Когда я приехал на работу, я увидел большое количество сотрудников правоохранительных органов, автозаки, затонированные машины. Коллега говорил, что видел, как несколько человек задержали, но вроде бы это не работники «Гродно Азота», а сторонние люди из города, которые пришли поддержать, - рассказал нам специалист по реализации продуктов на экспорт.

- Было задержано более 50 работников, многих отпустили. Известно, что людей избивали. Предприятие работает в непрерывном режиме. В двух цехах, которые составляют половину мощностей «Гродно Азота», сотрудники отказались принимать работу у ночной смены, - рассказал днем 26 октября лидер стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой.

Как пишут очевидцы, рабочие одного из цехов Минского электротехнического завода начали забастовку одними из первых в стране - еще в 0.10. Затем они находились в цехе и просто общались.

С самого утра в районе Минского тракторного завода дежурили силовики, стояли автозаки. В 8 утра рабочие стали собираться за проходной - уже на территории самого предприятия. После этого несколько десятков человек решили маршем пройти по цехам, но перед ними закрывали двери.

- Утренняя смена началась, как обычно, в семь, люди пришли на рабочие места, предприятие работает, ни один цех не закрыт, - цитирует агентство «Спутник» представителя администрации предприятия. Руководство в курсе того, что на заводе «есть рабочие с разными точками зрения, это нормально».

- Пока говорить о том, что случилась какая-то нестандартная ситуация на предприятии, нет никаких оснований. Во всяком случае, ни одного человека на улице, возле проходной нет, - сказали на МТЗ.

- В 7 часов утра все цеха начали работать. Завод должен работать и работает. Тракторы собираются, заказчикам отправляются, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Минского тракторного завода Юлия Дыленок.

Около 50 человек прошли маршем по цехам «Атланта»

- Возмущенные есть, - рассказали нам на заводе. - Звоните замгенерального директора «Атланта» по идеологической работе. Он целый день занят на производстве - беседует с кем-то из недовольных.

На МАЗе собрались несколько десятков работников. Говорят, что пообщаться с рабочими вышел заместитель генерального директора по производству Сергей Евтуховский. Утверждает, что администрация завода никогда не оказывала давление на рабочих.

Также небольшие группы по несколько десятков рабочих собирались на МЗКТ, Минском моторном заводе, «Белкоммунмаше» и «Интеграле».

Акции прошли во многих вузах страны

В МГЛУ акция студентов и некоторых преподавателей началась в университете, а позже несколько сотен молодых людей-студентов выстроилось вдоль улицы Захарова. Подъехали силовики, и студенты разбежались.

Акция в главном корпусе БГУ началась в 8 утра. В холле вуза около 70 студентов устроили сидячий протест. Также пару сотен студентов вышли во внутренний двор вуза - там, где находятся здания химфака и юрфака.

Около сотни человек вышло и в Роще - там находятся корпуса факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Они выстроились цепочкой вдоль улицы Курчатова. Около сотни человек встали на крыльце факультета журналистики БГУ на Кальварийской.

С утра колонна из нескольких десятков студентов прошла по корпусу БГУИРа.

Около тысячи студентов БНТУ утром вышли из главных ворот университета и пошли по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа. На этом участке ГАИ сразу ограничила движение транспорта. В район перекрестка с улицей Дорошевича приехала большая колонна микроавтобусов и автозак. Колонна студентов разбежалась в сторону улицы Якуба Коласа. Сообщали о задержаниях. Там же в это время появилась еще одна цепь студентов из автотракторного факультета.

После этого студентам снова удалось собраться перед ЦУМом, и колонна двинулась в сторону площади Победы. Задержания также прошли и на перекрестке проспекта с улицей Козлова.

Поддержали студенческие акции и в БГЭУ: около сотни человек с бело-красно-белыми флагами встали вдоль проезжей части напротив корпуса на Ванеева.

Много студентов собралось в холле Университета культуры. К ним вышло руководство. Говорят, диалога не получилось:

- Почему вы решили, что вас большинство? - спросила собравшихся ректор вуза Наталья Карчевская.

- Потому что знаем, и у нас есть куча доказательств. Поднимите руки - кто выбирал Лукашенко? - крикнула одна из студенток. Руку подняла только ректор Наталья Карчевская.

Пару десятков студентов устроили сидячую акцию в холле одного из корпусов БГТУ. К акциям присоединились и учащиеся некоторых гимназий.

Бастующих айтишников возле ПВТ разогнали

- Это было около часа дня. Вдоль кольцевой дороги недалеко от ПВТ собралось около тысячи человек. Люди пришли с бело-красно-белым флагами. Мы с коллегой постояли там минут пять. Со стороны заправки в нашу сторону побежали силовики в черной одежде, балаклавах. Народ разбежался, - рассказал один из IT-сотрудников. - В итоге мы убежали через лес. Я слышал за спиной хлопки, но не очень громкие, звук был как от разрывов петард. Говорят, что за день людей разгоняли несколько раз. А около 15.00 в районе ПВТ силовики задержали несколько человек.

ОФИЦИАЛЬНО

«Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме»

- По состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы, - сообщила у себя на странице в Фейсбуке пресс-секретарь правительства Александра Исаева.

- Несмотря на многочисленные призывы к забастовкам, сегодня учебный процесс во всех учреждениях образования страны идет в штатном режиме, - сказал министр образования Игорь Карпенко. - Тем не менее в некоторых вузах наблюдаются попытки срыва учебного процесса отдельными студентами, оскорбление преподавателей и руководителей вузов.

Министр, по сообщению БелТА, подчеркнул:

- У каждого человека есть гражданская позиция, но ее агрессивное навязывание другим, а тем более в учебных заведениях, недопустимо.

Министр промышленности Петр Пархомчик заявил, что предприятия, несмотря на «определенные волнения», работали в штатном режиме.

Он отметил, что с учетом призывов к забастовкам в некоторых телеграм-каналах и чатах руководители предприятий накануне выходных провели беседы с коллективами. Кроме того, был усилен пропускной режим на предприятия. «Потому что отдельные чаты призывали к поломке оборудования, нарушить какие-то технологические процессы, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, не смогли выполнять свои обязанности», - пояснил глава Минпрома.

Член постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Струневский заявил, что ультиматум оппозиции об общенациональной забастовке не воплотился в жизнь.

- К забастовке белорусов призывали, сидя за границей, и как марионеток хотели вывести на улицу. Но день начался - и все вышли на работу. Я представляю Солигорский округ. Шахтеры вышли на работу, и предприятия, которые связаны с "Беларуськалием", тоже. Такая же ситуация и в Минске.

По словам депутата, забастовка может быть на руку только конкурентам из-за границы:

- Они только и ждут, чтобы занять рынки, которые освободятся, и тем самым быть монополистом в какой-то области по производству или сбыту своей продукции. И если мы сейчас упустим, то потом очень сложно будет наверстать.