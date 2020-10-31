«Я не смог себя сдерживать – оттолкнул, ударил ножом». В Воложине мужчина убил бывшую жену, приревновав ее из-за переписки в телефоне

Евгений Главинский свою вину признал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В суде Воложинского района 26 октября начали рассматривать дело об убийстве, которое произошло в июне в агрогородке Городьки Воложинского района. Сейчас Евгений Главинский сидит в суде в стеклянном боксе, много раз он повторит слово «ревность». Именно из-за нее, он считает, все и случилось.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Это убийство в агрогородке обсуждали все местные, кто-то корил себя за то, что никак не повлиял на то, что происходило в доме на улице Солнечной за закрытыми дверями: «не уберегли Марину». О проблемах в семье женщина старалась не рассказывать, но признавалась коллегам, что боится идти домой, иногда пряталась у соседки. Сейчас эта соседка выступает свидетелем в суде - женщина рассказала, что муж избивал Марину, не помогал ей выплачивать кредит за дом.

«Убери телефон, иначе у нас жизни не будет»

Евгению Главинскому 59 лет, последние 16 он был женат на Марине Артюкевич. Еще в начале отношений мужчина взял с будущей жены клятву о том, что она будет ему верна, и сам поклялся в том же. Первые 15 лет, по его словам, все в их отношениях было хорошо, а осенью 2019 дети Марины подарили ей сенсорный телефон.

В суд пришли родственники обвиняемого и семья убитой Марины Артюкевич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В декабре 2019 года я увидел, что она переписывалась с парнем. Переписка была любовная, не дружеская, - рассказывает обвиняемый. Тогда в семье начались конфликты: Марина настаивала на том, что у нее никого нет, муж все же подозревал в измене. - С декабря до января телефон она оставляла на работе – работала санитаркой в лаборатории. Потом принесла, я хотел забрать. Сказал – убери телефон, иначе у нас жизни не будет. Мне было тяжело. Бить я ее не бил, но мы ругались. В начале февраля она подала на развод.

О том, как впервые угрожал жене убийством, Евгений Главинский рассказывает коротко. Детали озвучивают свидетели: в апреле этого года мужчина заставил Марину писать предсмертную записку и говорил, что сожжет ее вместе с домом. Евгению показалось, что жена в комнате с кем-то разговаривает по телефону. Женщина успела вызвать милицию, мужчину задержали. Тогда суд назначил ему 240 часов общественных работ.

А чуть позже Евгений все-таки поджег дом – к счастью, никто не пострадал, Марина с сыном успели уехать к родственникам. Отношения бывших супругов окончательно разладились, Марина уехала жить к дочери. Евгений ждал суда по делу о поджоге.

Мужчину задержали в день убийства Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда было у нее настроение – разговаривали. Я решил помочь детям восстановить дом, жил в гараже, - продолжает обвиняемый.

20 июня Марина с дочерью Аней приехала в Городьки прополоть огород и поговорить с бывшим мужем. В суде прозвучало, что Марина предлагала Евгению переписать на нее свою часть дома.

- Говорю – мне эта хата не нужна, но дайте хоть дожить до пенсии. Сказал, что мне надо подумать. Дочь уехала, Марина осталась. Мы сели с ней в гараже ужинать, у меня была там бутылка, хотя до этого я не пил почти два месяца. Она все извинялась, уговаривала, чтобы отписал дом. Спросил про любовника – сказала, что разругалась с ним.

В обвинении, которое зачитывал прокурор, сказано, что Евгений Главинский нанес своей бывшей жене не меньше 4 ударов ножом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наутро Евгений снова заговорил про любовника, потребовал у Марины показать телефон.

- Когда сказал про телефон, она засуетилась. Разговаривали на повышенных тонах. Я замотал ей рот тряпкой, в это время Аня (дочь Марины) позвонила, я сказал, чтобы поговорила нормально.

Дочери по телефону женщина сказала, что у нее все нормально, просто сложный разговор.

- А потом положила трубку, и сказала, что у нее есть любовник, даже два. У меня все закипело. Сказала, что начинает новую жизнь, «зачем ты мне». Могла бы лучше извиниться, зачем она это говорила? Такого бы не произошло. Я не смог себя сдерживать – оттолкнул ее, ударил ножом. Только потом понял, что случилось – ноги подкашивались, руки колотились. Не смог налить себе 100 грамм – с горла выпил.

В тот же день Евгения задержали.

- Я признаю, убил любимого человека.

Процесс проходит в суде Воложинского района Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мама все терпела – первый брак у нее не сложился, она спасала второй»

Общих детей у Евгения и Марины не было, у женщины было трое детей от первого брака. Старшая дочка, Анна, выступает в суде как потерпевшая. Она заявила иск о возмещении морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

- Мама развелась с моим отцом, потому что тот пил. Сошлась с этим человеком. Мне было на тот момент 15 лет. Год я его не принимала, игнорировала. Я его не пытаюсь очернить, но он все деньги пропивал. Получал зарплату - 5 дней пил. Мама все терпела – первый брак у нее не сложился, она спасала второй.

Анна, дочь убитой женщины, винит себя в том, что в тот вечер позволила маме остаться наедине с отчимом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анна приезжала к маме и отчиму по выходным. Скандалов, говорит, не было, но Анна замечала, что Евгений сильно ревнует ее маму.

- Мы с мамой были очень близки, много разговаривали по телефону. Он спрашивал, почему она тебе так часто звонит.

Дети заметили, что отношения их мамы и отчима разладились спустя несколько месяцев после того, как у Марины появился телефон с интернетом – смартфон ей подарили дети.

- Он ревновал даже к работе. Почему пришла в 17.03, а не в 17.01? Запрещал ей ездить к нам, детям – мама начала ездить втихаря. Как-то мы приехали поздравить маму с 8 марта, ее дома не было, решили оставить подарок. Он (отчим) был пьяный, засыпал на табуретке. И заявил такое:

- Я так от всего этого устал, надо кончать эту с..у. Все равно она со мной жить не будет.

Анна просила отчима успокоиться, помириться с мамой. А в следующем месяце Евгений уже угрожал жене убийством, поджег дом.

Суд продолжался до позднего вечера Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мама чудом там не оказалась. В доме нечего было сохранять: остались обкопченные стены и две тахты – все остальное пришлось выбросить. Его выпустили – решили, что не опасен для общества. Он начал просить прощения, и мы поддались на эти уговоры, периодически отвечали на его звонки, разговаривали. Маме он пообещал то, что она хотела услышать: не буду пить, пальцем не трону, буду зарабатывать. Она поддалась. То, что мы этого не увидели и не спасли – это с нами на всю жизнь, не вырвали из лап этих.

20 июня Анна сама привезла маму в Городьки. Девушка говорит, что отчим был обходительным с мамой, уговорил ее остаться.

- Я звонила ей каждые полчаса, она была в приподнятом настроении. Утром она не ответила на несколько моих звонков, я села в машину и поехала туда - никогда в жизни так быстро не ездила на машине. В 9.56 мама подняла трубку, ответила, что все нормально, а в 10.09 я уже вызывала «скорую». Когда я приехала, вышел он (отчим), показал на сарай: «Иди, забирай ее». Мама лежала на спине, руки были в замке – ножа на тот момент я еще не видела. Я же с ней разговаривала 5 минут назад! Мозг отказывался верить, что мамы нет. Я подумала, что он ее придушил – видела детские белые колготки на шее. У нас ничего больше нет: мамы, бабушки, дома. Нет мамы и дикое чувство вины.

Анна говорит, что у мамы не было других мужчин.

- Приступы ревности у Главинского были, только когда он пил. Когда был трезвый – адекватный нормальный мужик. Я считаю, что такие люди не должны жить. Я хочу для него максимальный срок.

В суде выступили родственники убитой женщины: две дочери, сын, зять, его мама. Зять и сын Марины считают, что убийство было спланированным, вспоминая угрозу убийством, поджог дома. Раскаяния обвиняемого после убийства они не заметили.

Мария, младшая дочка убитой женщины, рассказывает, что муж ревновал ее маму и до того, как у нее появился смартфон.

Совершенно другая версия событий у племянника обвиняемого. Он говорит, что ему известно о какой-то переписке Марины Михайловны с мужчиной, где тот просил «Разбуди меня утром».

Мужчина рассказывает, что родные обвиняемого были против его брака с Мариной Артюкевич.

- Мы рисовали нерадужные перспективы – все-таки трое детей. На сегодня такая семья бы в СОП состояла. Но любовь была превыше всего, они поженились. Потом вдруг появилась информация, что Мария Михайловна собирается развестись. Когда у них появилось большое хозяйство, она стала по пятницам уезжать, и возвращаться в воскресенье или понедельник. Начались претензии друг к другу, оскорбления, и в какой-то момент эти скандалы переросли в преступную деятельность.

По словам свидетеля, спиртное его дядя употреблял не больше, чем любой работник хозяйства. О том, что Евгений Главинский состоял на учете у наркогола, мужчина не знал.

Суд по делу продолжается.

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