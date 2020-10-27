«Деньги на воздух!» Гомельчане возмущены, что батареи в квартирах слишком горячие - приходится открывать окна

В квартирах Гомеля слишком горячие батареи - приходится открывать окна Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гомельчане обратились в «КП» и рассказали о том, что в последние дни, то есть 25-27 октября, в квартирах очень жарко - батареи горячие, а на улице днем температура воздуха доходит до плюс 15:

- Приходится постоянно проветривать, даже ночью открываем окна - получается, деньги на воздух. А ведь их потом заберут из нашего кармана! Среднесуточная температура воздуха сейчас в Гомеле - плюс 8-10 градусов, а топят, как будто на улице лютый мороз. Батареи настолько горячие, что могут обжечь руку за несколько секунд. Причем, такое повторяется уже второй год.

Несколько гомельчан из центральной части города подтвердили: действительно топят необоснованно сильно.

Наш читатель, знакомый с системой ЖКХ, высказал свое видение ситуации:

- Это один из показательных моментов нашей «плановой экономики». Доводят план - нужно его выполнить ради получения премий. За расходы не беспокоятся - получат дотации.

В квартирах Гомеля слишком горячие батареи - приходится открывать окна Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мы расспросили жителей других городов Беларуси. Оказалось, что в Бресте - другом южном городе, где сейчас тоже тепло, ставят режим протапливания - поддерживают минимальный уровень тепла, но не топят до горячих батарей. Минчанка ответила, что недавно в квартире была невыносимая жара, но сейчас батареи уже стали прохладными. Еще двое минчан подтвердили, что у них в квартирах также режим протапливания, но окна все равно открывают на проветривание. В Витебске батареи тоже просто теплые.

В Гомельском городском ЖКХ пока не прокомментировали обращение горожан. Нам обещали перезвонить и объяснить положение дел, однако мы прождали впустую почти весь рабочий день. В ответ на наши звонки отсутствие комментария объясняли занятостью ответственного лица.

Однако ситуацию немного прояснили в «Гомельских тепловых сетях»:

- Мы доставляем тепловую энергию в виде сетевой воды с температурой, которая соответствует температуре окружающего воздуха. Речь идет о температуре внутри помещений, и здесь надо произвести настройку тех приборов регулирования, которые устанавливаются в тепловых узлах и центральных тепловых пунктах. Ответственность за это несут содержатели этих тепловых узлов и пунктов - как правило, это жилищно-коммунальные хозяйства. У нас сетевая вода по магистралям циркулирует круглый год, соответствуя температурному графику.

В организации добавили, что есть правила подготовки к отопительному сезону, в которых прописано, что на регулировку гидравлических и температурных режимов дается десять дней:

- Поэтому, наверное, нужно просто потерпеть, - отметили в теплосетях.